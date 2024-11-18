بمشاركة 581 مقاتلاً..أبوظبي تحتضن بطولة الكيك بوكسينج

بدأ العد التنازلي لبطولة الإمارات المفتوحة للكيك بوكسينج للرجال والسيدات، التي تنطلق يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري في صالة سبيس 42 أرينا، شاطئ الراحة، أبوظبي.

على مدار ثلاثة أيام مثيرة، سيتنافس 581 مقاتلاً من 39 نادياً، ويظهرون تفانيهم ومهارتهم وروحهم القتالية في واحدة من أكثر بطولات الفنون القتالية المنتظرة في البلاد.

وتعكس البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، التزام الاتحاد الراسخ بتعزيز نمو رياضة الكيك بوكسينج في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقّع أن يعمل حدث هذا العام على رفع المعايير الفنية للرياضة مع توفير منصة للمواهب المحلية للتألق على الساحة العالمية.

وستضم البطولة تخصّصين أساسيين هما "القتال بالنقاط" Point Fight و "الركل الخفيف" Kick Light، مفتوحين للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 40 عاماً، مما يضمن حدثاً ديناميكياً وشاملاً.

وستقام عمليات الوزن الأولية والفحوصات الطبية يوم الأربعاء 20 نوفمبر في مكانين: مقر اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في أبوظبي وهوليداي إن فيستيفال سيتي في دبي.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل، حيث تبدأ التصفيات في الساعة الثالثة عصراً، وتستمر المباريات يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً، لتختتم بالنهائيات يوم الأحد من الساعة العاشرة صباحاً.

وأكّد علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج والعضو التنفيذي بالاتحاد الدولي للكيك بوكسينج أهمية البطولة في النهوض بالرياضة.

وقال خوري "نحن فخورون باستضافة هذه البطولة المرموقة، والتي تتماشى مع مهمتنا لدعم تطوير المواي تاي والكيك بوكسينج من خلال مبادرات متوازنة واستراتيجية، وتوفر هذه البطولة للرياضيين خبرة لا تقدر بثمن وفرصةً لإظهار قدراتهم في الحلبة".

"يُعدّ هذا الحدث، الذي يشتمل على تخصصين - "القتال بالنقاط" Point Fight و "الركل الخفيف" Kick Light - خطوةً حيوية في إعداد المواهب الناشئة، فهو لا يختبر جاهزيتهم فحسب، بل يعمل أيضاً كعنصر أساسي في استراتيجيتنا الأوسع نطاقاً لتحديد ورعاية الرياضيين للمنتخب الوطني".

تأسّس اتحاد الإمارات العربية المتحدة للمواي تاي والكيك بوكسينج في مايو 2017، وهو الهيئة الحاكمة الرسمية لهذه الرياضات في الإمارات، ويكرّس الاتحاد نفسه لتوسيع الوعي والمشاركة، وتعزيز مجتمع يُقدّر الجوانب الفنية والثقافية للمواي تاي والكيك بوكسينج.

ويهدف الاتحاد من خلال مبادراته إلى بناء فِرَقٍ قادرة على التفوق في المنافسات الدولية الاحترافية والهواة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركزٍ عالمي لهذه الرياضات الديناميكية.