بمشاركة 500 بطل بارالمبي ..انطلاق بطولة"فزاع الدولية"

الساحة جاهزة لبطولة فزاع الدولية السابعة عشرة لألعاب القوى البارالمبية – دبي 2026، التي تفتتح الموسم، حيث يستعد أبطال الألعاب البارالمبية والعالم لبدء العام في ملاعب نادي دبي لأصحاب الهمم.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيشهد سباق الجائزة الكبرى الأول لألعاب القوى البارالمبية لهذا الموسم مشاركة 500 رياضي من 56 دولة، وجميعهم يهدفون إلى تحقيق معايير التأهيل الدنيا للفعاليات الكبرى المقرر إقامتها في وقت لاحق من العام.

سيشهد موسم 2026 ألعاب الكومنولث في غلاسكو في يوليو، تليها الألعاب البارالمبية الآسيوية أيتشي-ناغويا 2026 في أكتوبر.

من بين الأسماء الدولية، أحضرت الهند أبرز نجومها البارالمبيين ضمن فريقها المكون من 50 عضوًا، بمن فيهم أبطال رمي الرمح الحاليون في باريس 2024 سوميت أنتيل (F64) ونافديب (F41)، بالإضافة إلى بريتي بال الحائزة على ميداليتين في باريس 2024، وسيمران، الحائزة على الميدالية البرونزية البارالمبية في سباق 200 متر سيدات T12.

ومن بين أبطال أوروبا البارزين، البلجيكي ماكسيم كارابين، بطل الألعاب البارالمبية في باريس 2024 مرتين وبطل العالم خمس مرات، والذي فاز بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم كوبي 2024.

سيكون الكندي أوستن سمينك، الحائز على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية باريس 2024 في سباق 800 متر رجال T34 والميدالية البرونزية في سباق 100 متر رجال T34، نجمًا آخر يستحق المشاهدة خلال البطولات.

سيمثل الفريق المضيف، الإمارات العربية المتحدة، 65 رياضيًا، بمن فيهم العديد من الحائزين على ميداليات بارالمبية. سيقود الشاب محمد يوسف عثمان، الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة في نيودلهي، حملة الفريق المضيف على المضمار. وستقود حملة السيدات الحائزات على ميداليات ريو 2016 سارة الجنيبي (رمي الجلة سيدات F33)، ونورة الكتبي (رمي الجلة سيدات F32)، وبطلة العالم في كوبي 2024 مريم الزيودي (رمي الجلة سيدات F40).