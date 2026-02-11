بمشاركة نخبة الأندية العالمية.. انطلاق تحدي دبي الدولي لكرة القدم للناشئين

وقد كُشف عن تفاصيل ما وصفه المنظمون بـ "كأس العالم المصغر" خلال مؤتمر صحفي عُقد في "أبراج الإمارات"، حيث ظهر خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى جانب النجم الدولي الإسباني السابق ميشيل سالجادو، وسانتياغو سولاري، المدير الرياضي لنادي ريال مدريد، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومديري أكاديميات كرة القدم في أندية دبي، والمديرين الفنيين والمدربين في الأكاديميات الحكومية والخاصة.