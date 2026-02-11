بمشاركة نخبة الأندية العالمية.. انطلاق تحدي دبي الدولي لكرة القدم للناشئين

ستقود أندية ريال مدريد وبايرن ميونخ حشدًا دوليًا يضم 32 فريقًا مع انطلاق النسخة التاسعة من "كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة" يوم الخميس، مما يؤكد طموح الإمارة المتزايد لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتطوير نخبة المواهب الشابة.
تقام البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتمتد لأربعة أيام من 12 إلى 15 فبراير، وتشهد مشاركة عدد قياسي من الفرق الدولية والمحلية الموزعة على ثماني مجموعات.
إلى جانب ريال مدريد وبايرن ميونخ، تضم المنافسة أندية أرسنال، تشيلسي، إيه سي ميلان، أياكس، وفلامنجو، حيث سيتنافسون ضد أبرز الأندية الإماراتية.
وقد كُشف عن تفاصيل ما وصفه المنظمون بـ "كأس العالم المصغر" خلال مؤتمر صحفي عُقد في "أبراج الإمارات"، حيث ظهر خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى جانب النجم الدولي الإسباني السابق ميشيل سالجادو، وسانتياغو سولاري، المدير الرياضي لنادي ريال مدريد، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومديري أكاديميات كرة القدم في أندية دبي، والمديرين الفنيين والمدربين في الأكاديميات الحكومية والخاصة.
صوّر بلهول البطولة كحجر زاوية في استراتيجية دبي الرياضية الأوسع، التي أُطلقت في نوفمبر، وتهدف إلى الاستثمار طويل الأجل في الشباب.
وقال بلهول: "نحن نعمل تماشياً مع توجيهات قيادتنا للاستثمار في الشباب. هذه البطولة هي واحدة من أهم الفعاليات التي تدعم خطتنا لتطوير الرياضة، وهي التجسيد العملي لأهدافنا لبناء جيل قادر على منافسة أقوى الفرق العالمية".
ووصف المنافسة بأنها "مختبر فني" لتقييم المواهب الإماراتية أمام الأكاديميات العالمية الرائدة، مؤكداً أن الاحتكاك بمنافسات عالية المستوى أمر ضروري لتتبع التطور وتصحيح المسار. وأضاف: "وضع اللاعبين الشباب في بيئة تنافسية حقيقية هو السبيل الوحيد لقياس التقدم بدقة".
وقد كثّف مجلس دبي الرياضي تركيزه على مسارات الشباب المنظمة كجزء من جهوده لتعزيز كرة القدم القاعدية وترسيخ ثقافة الرياضة بين الشباب في دولة الإمارات.
من جانبه، أشاد سالغادو بما وصفه بـ "الدعم اللامحدود" من المجلس، مشيراً إلى أن البطولة تطورت لتصبح علامة تجارية معترف بها عالمياً تقدم لليافعين ما هو أكثر من مجرد كرة قدم، حيث قال: "إنها توفر تجربة حياتية تمتد إلى ما وراء الملعب"، مستشهداً بالانضباط والتبادل الثقافي.
أما سولاري، لاعب وسط الأرجنتين السابق في ريال مدريد، فقد وصف الحدث بأنه ركيزة أساسية لتطوير اللاعبين على المدى الطويل، مؤكداً أن تعليم الوعي التكتيكي والذكاء الكروي يجب أن يبدأ في هذا السن الحرج.
وعقب المؤتمر الصحفي، أقيمت ورشة عمل متخصصة حول استقطاب المواهب، ومعايير الاختيار، ومسارات التطوير المستدام، مما يعكس التركيز المؤسسي للبطولة على أنظمة الكشافة والتدريب المنظمة.
مجموعات البطولة
المجموعة (A): يتصدرها أياكس (هولندا) إلى جانب النصر (الإمارات)، سيسكا صوفيا (بلغاريا)، ودريبلز (Dribbles SC).
المجموعة (B): تضم سيلتا فيغو (إسبانيا)، إيريس سبورتس، ليفسكي صوفيا (بلغاريا)، وفرسان هسبانيا "ب" (إسبانيا).
المجموعة (C): يقودها فلامنجو (البرازيل) مع إنجليسيا، مونديال، وليفانتي أزورو (إيطاليا).
المجموعة (D): يتصدرها بايرن ميونخ (ألمانيا)، مع ريجا (لاتفيا)، إيليت، وشباب الأهلي دبي.
المجموعة (E): تضم تشيلسي (إنجلترا)، لومبارديرو (إيطاليا)، في في باروني (هولندا)، والوصل (الإمارات).
المجموعة (F): يترأسها ريال مدريد (إسبانيا)، إلى جانب رودينا موسكو (روسيا)، الوحدة، وفريق "مركز دبي لمواهب كرة القدم" (تحت 12 سنة)، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي ويضم نخبة من اللاعبين الموهوبين من أندية دبي والأكاديميات الخاصة.
المجموعة (G): يقودها إيه سي ميلان (إيطاليا) مع يونايتد، يونيفرسيتاتيا كرايوفا (رومانيا)، والشارقة.
المجموعة (H): تضم رايسينغ كلوب (الأرجنتين)، فرسان هسبانيا (إسبانيا)، عجمان، وأولتميت إنتغرال.