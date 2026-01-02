بفارق 50 نقطة.."أبوظبي نايت رايدرز" يفوز على "دبي كابيتالز"

بقي أبوظبي نايت رايدرز في السباق على لقب موسم DP World ILT20 الرابع بعد تحقيق فوز بفارق 50 نقطة على دبي كابيتالز في المباراة الإقصائية في استاد دبي الدولي يوم الخميس.
بعد شراكة افتتاحية مثيرة للإعجاب بين مايكل بيبر وفيل سولت، ضمنت إدارة الدوران في نايت رايدرز أن الكابيتالز لم يتمكنوا من التعافي من ضرباتهم المبكرة.
سيواجه نايت رايدرز الآن MI Emirates في التصفيات 2 يوم الجمعة للحصول على مكان في النهائي ضد ديزرت فايبرز، الذي سيقام يوم الأحد، 4 يناير.
سجل بيبر نصف قرنه الثاني على التوالي، منهياً بـ 72 نقطة في 49 كرة بما في ذلك سبع أربعيات وثلاث ستات. قاد شراكته الافتتاحية بـ 122 نقطة من 81 كرة فقط مع فيل سولت (43 من 34) الهجوم، لكن رماة الكابيتالز استعادوا السيطرة بسبع ويكيت مقابل 36 نقطة لتقييد نايت رايدرز إلى 158/7.
في المقابل، حصل الرماة سونيل نارين، جيسون هولدر وليام ليفينجستون على ثلاث ويكيت لكل منهم للحفاظ على السيطرة على المباراة طوال الوقت وتحقيق فوز مثير للإعجاب، حيث تم تجميع الكابيتالز لـ 108.
أثناء مطاردة 159، عانى الكابيتالز من بلاي باور مؤلم حيث اخترق أبوظبي نايت رايدرز ترتيبهم العلوي. وضع جيسون هولدر النغمة في الجولة الثانية، حيث أزال توبي ألبرت (11 من 8)، قبل أن يوجه أجاي كومار ضربة حاسمة في الجولة التالية لإقصاء جوردان كوكس (10 من 5).
اشتدت الضغوط أكثر عندما سيطر سونيل نارين، حيث حاصر شايان جهانجير (8 من 6) LBW ثم أنتج رمية كلاسيكية من نارين لإقصاء نافين بيديسي (7 من 10) في الجولات الرابعة والسادسة على التوالي حيث تعثر دبي كابيتالز إلى 43/4.
أضاف نارين إلى رصيده بإسقاطه لغلادين نايب (7 من 10) في الثامن. وأظهر الضغط مرة أخرى في العاشر عندما أغرى ليم ليفينجستون روفمان باول (12 من 14) بضربة خاطئة تم التقاطها بأمان في العمق. مع تسجيل 16 نقطة فقط في الأدوار 7-10 وسقوط اثنين من الويكيت، تراجع الكابيتالز إلى 64/6 في منتصف الطريق، مما جعل المطاردة بعيدة المنال.
حسم فرسان الليل المسابقة بشكل حاسم في المرحلة الختامية. أشعل ليفينجستون الانهيار بتعويذة ذراع ذهبية، حيث أزال جيمس نيشام (19 من 13) في الثاني عشر، وديفيد ويلي (2 من 6) في الرابع عشر. وصلت الضربة القاضية في السادس عشر، عندما ضرب هولدر مرتين على التوالي - أولاً بإسقاط محمد نبي (27 من 21)، ثم محاصرة محمد جواد الله بدون نقاط - لإطفاء أي آمال ضعيفة في اندفاع متأخر.
اختار فرسان أبوظبي الليل الضرب أولاً، وكان لديهم بداية قوية. أخذ مايكل بيبر وفيل سولت الفرسان إلى 55/0، حيث واصل بيبر تألقه الحار بأربع أربعيات وستين في أول ستة أدوار.
بينما لعب سولت بشكل أكثر توازناً، تسابق بيبر إلى نصف قرن من 36 كرة. كما حقق الثنائي شراكتهما الثانية على التوالي من 100 نقطة حيث ضرب سولت محمد جواد الله فوق حدود الطويل لتحقيق الإنجاز في 70 كرة.
تغير الزخم بشكل حاد بعد ذلك بوقت قصير. مع النتيجة عند 122/0، أزال محمد نبي سولت في الرابع عشر، مما أدى إلى انهيار شهد خسارة الفرسان لخمسة ويكيت مقابل ثماني نقاط. سقطت ويكيتان في الخامس عشر عندما تم إخراج بيبر بعد خلط مع أندريه راسل (1 من 4)، وتم إسقاط الأخير من قبل حيدر علي بعد كرتين فقط.
ثم أزال نبي ووقار سلامخيل عليشان شرافو (2 من 3) وأليكس هيلز (2 من 5) على التوالي حيث تراجع الفرسان إلى 130/5 في 16.1 أدوار. كما أزال نبي ليم ليفينجستون (4 من 6) وأنهى حصته بأرقام مقتصدة 3/25.
قدمت ضربة القائد من جيسون هولدر (22* من 11) بعض الراحة نحو النهاية. ضرب هولدر أربعيتين وستة بما في ذلك 10 نقاط من الجولة النهائية لدفع فريقه إلى 158/7.
قال لاعب المباراة سونيل نارين، "الفوز بالمباريات يغير كل شيء - يعني الكثير. لم نصل إلى التصفيات منذ ثلاث سنوات، وهذا شيء كنا نعمل بجد من أجله. إنه عاطفي لأننا لعبنا كريكيت جيدًا من قبل دون الحصول على النتائج."
قال قائد فريق دبي كابيتالز محمد نبي، "في مرحلة ما بدا أنهم قد يقتربون من 200، لكننا قمنا بعمل جيد لاستعادة الأمور بالكرة. لكن مع المضرب، لم نكن جيدين بما يكفي كوحدة. لم يكن هناك دوران مفرط، لكنهم قدموا بشكل جيد جدًا في مناطقهم. كانت الخطة هي تدوير الضربات وتجنب الويكيت المبكرة، لكنها لم تنجح."
فاز أبوظبي نايت رايدرز على دبي كابيتالز بفارق 50 نقطة
أبوظبي نايت رايدرز 158/7 في 20 أوفر (مايكل بيبر 72، فيل سولت 43، جيسون هولدر 22 لم يخرج، محمد نبي 3 مقابل 25، وقار سلامخيل 1 مقابل 25)
دبي كابيتالز 108 جميعهم خرجوا في 16.2 أوفر (محمد نبي 27، جيمس نيشام 19، سونيل نارين 3 مقابل 12، جيسون هولدر 3 مقابل 18، ليام ليفينجستون 3 مقابل 26)
لاعب المباراة: سونيل نارين