بعد انتكاسة قطر.. الإمارات تكافح للبقاء في سباق كأس العالم

وفي مباراة كان من المفترض أن يفوز بها الفريق المضيف في المجموعة الأولى، نجح قطر في التسجيل في وقت مبكر من الشوط الثاني عن طريق بوعلام خوخي، الذي سجل الهدف الأول برأسية في الدقيقة 49.