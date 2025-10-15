بعد انتكاسة قطر.. الإمارات تكافح للبقاء في سباق كأس العالم

رغم الهدف الرائع الذي أحرزه البديل سلطان عادل العامري في الدقيقة 98 من المباراة المثيرة، فشلت الإمارات في التأهل لكأس العالم لكرة القدم العام المقبل بفوزها 2-1 على قطر.
وأثار الفوز الصعب لقطر احتفالات عارمة في استاد جاسم بن حمد في الدوحة.
يتعين على الإمارات العربية المتحدة الآن أن تخوض غمار الأدوار الإقصائية المعقدة للحفاظ على آمالها في التأهل لكأس العالم.
حظيت الإمارات العربية المتحدة بفرصة حسم التأهل يوم الثلاثاء. وبفارق نقطة واحدة فقط لإنهاء انتظارها الذي دام 35 عامًا للتأهل إلى كأس العالم، كانت الإمارات هي المرشحة الأوفر حظًا.
ولكن قطر هي التي خرجت بكل قوتها من الدوحة.
وفي مباراة كان من المفترض أن يفوز بها الفريق المضيف في المجموعة الأولى، نجح قطر في التسجيل في وقت مبكر من الشوط الثاني عن طريق بوعلام خوخي، الذي سجل الهدف الأول برأسية في الدقيقة 49.
ثم عزز بيدرو ميغيل تقدم قطر في الدقيقة 74 بتسديدة رأسية رائعة من زاوية بعيدة.
كان حامل لقب كأس آسيا مرتين في طريقه إلى الصعود بينما كان منتخب الإمارات يبحث بشكل يائس عن حلول في المباراة الأخيرة للمجموعة الأولى من الدور الرابع من تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
بدأ فريق كوزمين أولاريو المباراة بحذر ضد قطر، مما سمح للخصم باختراق دفاعاته في وقت مبكر.
كان منتخب قطر قريبا من تسجيل هدفين في الشوط الأول، لكن سوء اللمسة الأخيرة خيب آمالهم.
وسجلوا هدفا في الشوط الثاني حيث عانت الإمارات من أجل التعامل مع منافسيها جسديا، بعد أن حققت فوزا صعبا 2-1 على عمان في المباراة الأولى يوم السبت.
ودخلت قطر مباراة الثلاثاء بعد راحة استمرت ستة أيام عقب تعادلها بدون أهداف مع عمان في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى في الدور الرابع.
وأظهر الفريق الأبيض مقاومة قوية في أواخر الشوط الثاني، حيث سيطر لاعبو خط وسطهم أخيرا على الكرة.
كما منح طرد طارق سلمان لاعب قطر في الدقيقة 89 مساحة أكبر للمنتخب القطري، ثم سجل عادل العميري الهدف الثاني بعد تسع دقائق بتسديدة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.
لكن قطر نجحت في النجاة من الدقائق الست المتبقية من الوقت بدل الضائع لتحصد مكانها في نهائيات كأس العالم.
ويتعين على الإمارات العربية المتحدة الآن التعافي من أجل خوض مباراة الملحق الآسيوي الشهر المقبل أمام وصيف المجموعة الثانية.
ويتأهل الفائز من الملحق الآسيوي إلى الملحق القاري المقرر في مارس/آذار المقبل لتحديد آخر مقعد في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك.