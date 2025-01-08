بطولتا "بونالاك" و"باتسي هانكينز" تجتمعان في نادي الحمراء للجولف برأس الخيمة
ستتصدر أفضل لاعبة جولف هاوية "لوتي وود" مجموعة من النجوم في نادي الحمراء للجولف في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، حيث ستقام بطولتا كأس "بونالاك" وكأس "باتسي هانكينز". يتم تنظيم الحدثين المرموقين من قبل اتحاد الجولف في آسيا والمحيط الهادئ واتحاد الجولف الإماراتي.
وتتميز بطولة كأس رايدر بنظام الفريق الذي يتضمن 12 لاعباً من كل جانب - 12 رجلاً و12 امرأة - يتنافسون على مدار ثلاثة أيام.
سيبدأ اليوم الأول (الأربعاء) بمواعيد انطلاق المباريات الصباحية لخمس مباريات رباعية للرجال والسيدات. تبدأ مواعيد انطلاق بطولة كأس بونالاك من الساعة 7:10 صباحاً حتى 7:50 صباحاً من نقطة الانطلاق الأولى، بينما تبدأ بطولة كأس باتسي هانكينز في نفس الأوقات من نقطة الانطلاق العاشرة.
وفي فترة ما بعد الظهر، ستقام خمس مباريات رباعية، من الساعة 12:30 ظهراً إلى 1:10 ظهراً للرجال من نقطة الانطلاق 1، والنساء من نقطة الانطلاق 10 في نفس الوقت.
أقيمت أول بطولة لكأس بونالاك في أستراليا عام 1996، وهذه هي نسختها الثانية عشرة. بدأت بطولة كأس باتسي هانكينز في عام 2016، وهذه هي نسختها الخامسة.
اليوم الثاني (الخميس) سيشهد مرة أخرى مباريات الرباعية في الصباح وأربع كرات في فترة ما بعد الظهر.
في يوم الجمعة، اليوم الأخير، ستقام 12 مباراة فردية، يشارك فيها الرجال والسيدات. وستكون مواعيد انطلاق المباريات من الساعة 7:10 صباحاً حتى الساعة 11:10 صباحاً، من نقطة الانطلاق رقم 1.
كان السير مايكل بونالاك (1934–2023)، أسطورة اللعبة، لاعب غولف هاوٍ إنجليزياً وأحد كبار الإداريين في عالم الغولف خلال أواخر القرن العشرين. فاز ببطولة الهواة الإنجليزية والهواة خمس مرات لكل منهما، وكأس برابازون أربع مرات.
كان عضواً في تسعة فرق لكأس ووكر وشارك في كأس أيزنهاور سبع مرات. وكان أفضل إنجاز له في بطولة "ذا أوبن" هو حصوله على المركز الحادي عشر في عام 1959، وكان أفضل لاعب هاوٍ في بطولة "ذا أوبن" في عامي 1968 و1971.
كان باتسي هانكينز (1945-2015) أحد أكثر مدراء الجولف احتراماً الذين أنتجتهم نيوزيلندا على الإطلاق.
وقال بول بوث، المدير العام لنادي الحمراء للجولف، في حفل الافتتاح: "نحن سعداء باستضافة هذه الأحداث المهمة على أجندة الجولف العالمية. إنه لشرف كبير أن نكون جزءاً من هذه الجوائز المرموقة، ونحن نتطلع إلى مشاهدة أفضل اللاعبين الهواة من أوروبا وآسيا يتنافسون هنا في ملعبنا في رأس الخيمة".
ومن بين اللاعبين النجوم المتنافسين لوتي وواد (إنجلترا)، المصنفة الأولى عالمياً حالياً في تصنيف لاعبات الجولف للهواة العالميات، وخوسيه لويس باليستر (إسبانيا)، الرجل الرائد في الميدان والذي يحتل المركز الخامس في تصنيف الرجال WAGR.
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.apgc.online