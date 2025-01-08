بطولتا "بونالاك" و"باتسي هانكينز" تجتمعان في نادي الحمراء للجولف برأس الخيمة

كان عضواً في تسعة فرق لكأس ووكر وشارك في كأس أيزنهاور سبع مرات. وكان أفضل إنجاز له في بطولة "ذا أوبن" هو حصوله على المركز الحادي عشر في عام 1959، وكان أفضل لاعب هاوٍ في بطولة "ذا أوبن" في عامي 1968 و1971.