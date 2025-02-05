بطولتان عالميتان للجولف بالمغرب: "الحسن الثاني" و"لالا مريم"

تشارك في البطولة لاعبات من 34 جنسية، من بينهن خمس مغربيات يلعبن على أرض الوطن: إيناس لكلاليش التي مثلت المغرب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ومها حديوي، ولينا بلماطي، وملاك بوريدة، وصوفيا شريف الصقلي التي تبلغ من العمر 15 عاماً، وهي أصغر لاعبة في البطولة.

الظهور الأول للمبتدئين