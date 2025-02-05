بطولتان عالميتان للجولف بالمغرب: "الحسن الثاني" و"لالا مريم"
من المقرر أن يستضيف المغرب واحداً من أبرز أسابيع البطولات في رياضة الجولف العالمية، حيث ينظم الاتحاد المغربي للجولف في الوقت نفسه بطولة دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين PGA وبطولة الجولة الأوربية للسيدات (LET).
وستقام البطولتان اللتان تتكون كل منهما من 54 حفرة، وتشكل كل منهما جزءاً من جولتين، على ملعبين مختلفين للجولف، وستنطلق منافساتهما يوم الخميس 6 فبراير 2025.
تبلغ قيمة جائزة الحسن الثاني لبطولة دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين 2.5 مليون دولار، وهي ثاني حدث في تقويم دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين لعام 2025.
ستقام البطولة هذا العام على ملعب "ريد تي"، وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يقام فيها دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين في المغرب والمرة الثالثة في هذا المكان.
دعوة جيف
سيسعى اللاعب الهندي "جيف ميلكا سينغ"، الذي حصل على دعوة من الاتحاد المغربي للجولف، لإثبات جدارته بعد فشله في المشاركة في بطولة الجولة الآسيوية العالمية لمحترفي الغولف - الهند التي تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي، والتي تقدمها دي إل إف DLF في نادي دي إل إف للجولف والريف في دلهي.
ويضم فريق الرجال مجموعة من اللاعبين البارزين مثل توماس بيورن (الدنمارك)، وبول برود هيرست (إنجلترا)، وستيوارت سينك (الولايات المتحدة الأمريكية)، وديفيد دوفال (الولايات المتحدة الأمريكية)، وإيرني إلس (جنوب أفريقيا)، وريتيف جوسين (جنوب أفريقيا)، وبادريج هارينجتون (أيرلندا)، وميغيل أنخيل جيمينيز (إسبانيا)، وكولين مونتجومري (اسكتلندا)، وخوسيه ماريا أولازابال (إسبانيا)، ويي يانغ (كوريا الجنوبية).
ستكون هذه هي المرة الوحيدة طوال الموسم التي يتجه فيها دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أساطير الجولف من كبار السن موجودون هنا هذا الأسبوع - الميدان مليء بشخصيات الرياضة العظيمة.
إمكانات دول مجلس التعاون الخليجي
ألا يكون من المثير رؤية لاعبي دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع؟ قد يحظى تنظيم حدث رياضي كهذا شعبية كبيرة بين عالم الشركات في الشرق الأوسط.
بفضل التخطيط السليم من قبل مشجع ذي خبرة، يمكن للنموذج المالي المستدام أن يجعل هذا الأمر حقيقة واقعة.
هذه فكرة تستحق التفكير!
وفي منافسات الجولة الأوروبية للسيدات، ستتنافس مجموعة متميزة من اللاعبات في ملعب "بلو تي" على جائزة مالية قيمتها 450 ألف دولار.
وتشمل قائمة اللاعبات المكونة من 108 لاعبات 11 لاعبة مدعوة و97 لاعبة من أعضاء الجولة الأوروبية للسيدات ، من بينهن فائزتان بجوائز الاستحقاق في الجولة الأوروبية للسيدات: السويسرية كيارا تامبورليني (2024) والتايلاندية تريشات تشينجلاب (2023).
وتضم المنافسة هذا الأسبوع 11 دعوة للبطولة، بما في ذلك النجمة المكسيكية ولاعبة رابطة لاعبات الجولف المحترفات ماريا فاسي، التي احتلت المركز الثالث في عام 2024، والهاوية البرتغالية إينيس بيلشيور.
تشارك في البطولة لاعبات من 34 جنسية، من بينهن خمس مغربيات يلعبن على أرض الوطن: إيناس لكلاليش التي مثلت المغرب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ومها حديوي، ولينا بلماطي، وملاك بوريدة، وصوفيا شريف الصقلي التي تبلغ من العمر 15 عاماً، وهي أصغر لاعبة في البطولة.
الظهور الأول للمبتدئين
من بين العشرين مبتدئة اللواتي يشاركن لأول مرة هذا الموسم، هناك دانييلا داركيا، أول لاعبة من الإكوادور تنضم إلى بطولة الجولة الأوربية للسيدات ، والتي حققت فوزاً بفارق ضربة واحدة في مدرسة "لالة أيتشا" في ديسمبر.
كما تتنافس آنا هوانج، البالغة من العمر 16 عاماً من كندا، التي حققت خمسة مراكز ضمن العشرة الأوائل في عام 2024، بما في ذلك المركز الثاني في بطولات بطولة جلينكو وبطولة نايكي جونيور و بطولة أمريكا المفتوحة.
يشمل الملعب أيضاً البطلات السابقات: كلارا ديفيدسون سبيلكوفا (2017)، نوريا إيتوريوز (2016، 2019)، والبطلة المدافعة برونتي لو.
وبالمجمل، تضم المنافسة النسائية 32 فائزة بالجولة مع مجموع 57 انتصاراً في مسيرتهن المهنية.
تابعونا هذا الأسبوع في صحيفة خليج تايمز للجولف، حيث يتواجد كاتبنا المختص بأخبار الجولف في صحيفة خليج تايمز في المغرب ليقدم لكم تحديثات مباشرة من الملعب ومركز الإعلام.
للحصول على النتائج المباشرة لبطولة دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين، تفضل بزيارة: PGA TOUR Champions - جدول البطولة
للحصول على نتائج مباشرة في الجولة الأوروبية للسيدات، تفضل بزيارة: ladieseuropeantour.com
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