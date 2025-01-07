بطولتان بأبوظبي وهاواي تفتتحان عام 2025 في الجولف
هل بدأ الأسبوع الثاني من جدول بطولة PGA لعام 2025؟ كما أنه يمثل بداية موسم بطولة DP World Tour لعام 2025 هنا في أبو ظبي مع بطولة كأس الفريق التي طال انتظارها.
يبدأ عمود الجولف في صحيفة الخليج تايمز هذا الأسبوع بداية غير عادية من خلال إلقاء نظرة على حدث جولة PGA الأسبوع الماضي - وهو Sentry في ملعب Kapalua Plantation Course في ماوي، هاواي.
وبجائزة مالية مذهلة قدرها 20 مليون دولار كجزء من سلسلة Signature Event، فاز الياباني "هيديكي ماتسوياما" بالبطولة ببراعة، حيث سجل 35 تحت المعدل على مدار 72 حفرة.
واحتل البلجيكي "توماس ديتري" المقيم في دبي المركز الخامس بالتساوي بتسجيله 24 ضربة تحت المعدل، ليحصل على 744,166 دولاراً مقابل جهوده.
على الرغم من أنه يبلغ من العمر 31 عامًا فقط، إلا أن ديتري يمتلك موهبة أجيال لكنه يظل أحد ألغاز لعبة الجولف الحديثة لأنه لم يحقق أي انتصار على الإطلاق - حسنًا، بصرف النظر عن فوزه في جولة التحدي في عام 2016 وإلى جانب مواطنه البلجيكي توماس بيترز في كأس العالم للجولف 2018 في أستراليا.
من المؤكد أن ديتري هو أحد اللاعبين الذين يستحقون المتابعة لتحقيق إنجازات كبيرة في عام 2025. يحتل ديتري حاليًا المرتبة 57 في التصنيف العالمي الرسمي للجولف (OWGR)، ونتمنى له كل التوفيق في أحداثه القادمة على مدار العام.
إن الإثارة ملموسة بالفعل مع استضافة أبو ظبي لكأس الفريق لعام 2025 هذا الأسبوع، ومع بقاء 262 يومًا فقط حتى انطلاق بطولة كأس رايدر في بيثبيج بلاك، نيويورك، فإن هذا الحدث هو فرصة مناسبة للفرق الأوروبية للالتقاء تحت قيادة الكابتن لوك دونالد.
من المقرر أن تقدم بطولة كأس الفرق، التي تضم بريطانيا العظمى وأيرلندا ضد قارة أوروبا في صيغة كأس رايدر، للمشجعين معاينة مثيرة لما ينتظرهم. تنطلق البطولة يوم الجمعة 10 يناير وتختتم يوم الأحد 12 يناير 2025 في منتجع أبو ظبي للجولف الرائع.
بفضل الدخول المجاني والمكان العالمي المستوى الذي يضم فندقًا في الموقع وميدانًا للتدريب يمكن المشي فيه ووسائل راحة ممتازة للمتفرجين، يعد هذا الحدث بتقديم تجربة لا تُنسى. لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة www.europeantour.com.
جولة DP العالمية
الجمعة 10 – الأحد 12 يناير 2025
كأس الفريق 2025
المكان: منتجع أبوظبي للجولف، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
جولة PGA
الخميس 9 – الأحد 12 يناير 2025
معرض سوني المفتوح في هاواي
المكان: Waialae Country Club، هونولولو، هاواي، الولايات المتحدة
المحفظة: 8.7 مليون دولار