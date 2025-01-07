بطولتان بأبوظبي وهاواي تفتتحان عام 2025 في الجولف

على الرغم من أنه يبلغ من العمر 31 عامًا فقط، إلا أن ديتري يمتلك موهبة أجيال لكنه يظل أحد ألغاز لعبة الجولف الحديثة لأنه لم يحقق أي انتصار على الإطلاق - حسنًا، بصرف النظر عن فوزه في جولة التحدي في عام 2016 وإلى جانب مواطنه البلجيكي توماس بيترز في كأس العالم للجولف 2018 في أستراليا.