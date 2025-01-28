بطولة مبادلة المفتوحة تستقبل أبرز لاعبات التنس في العالم
انضمت كل من "كارولين جارسيا" و"ماركيتا فوندروسوفا" و"آشلين كروجر" و"واكانا سونوبي" إلى قائمة أبرز اللاعبات المشاركات في بطولة مبادلة المفتوحة للتنس بأبوظبي هذا العام، والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 8 فبراير في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.
وبدأت الإثارة حتى قبل انطلاق النسخة الثالثة من جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وقد زادت روح المنافسة بقدوم أربع لاعبات موهوباتٍ أخرياتٍ، حيث حصلت كل من جارسيا وفوندروسوفا وكروجر على دعوة خاصة للبطولة الرئيسية، بينما تمكنت سونوبي من بلوغ التصفيات.
فازت النجمة الفرنسية جارسيا ذات الـ31 عاماً بـ11 لقباً في المنافسات الفردية في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وقد فازت بالبطولة الكبرى مرتين في المنافسات الزوجية بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة في عامي 2016 و2022، إلى جانب زميلتها كريستينا ملادينوفيتش.
وفي موسم 2024، بلغت دور الربع النهائي من بطولة توراي بان باسيفيك للتنس المفتوحة بطوكيو، وهذا دليل على ثباتها في البطولات رفيعة المستوى. تشتهر جارسيا، التي فازت أيضاً بنهائيات رابطة محترفات التنس في عام 2022، بأسلوبها الهجومي مما يجعلها منافسة خطيرة في بطولة أبوظبي.
وحققت التشيكية فوندروسوفا ذات الـ25 عاماً أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في عام 2023 عندما تغلبت على التونسية أُنس جابر في نهائي ويمبلدون، لتعيش أولى لحظات تألقها بعد أن أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تفوز بهذا اللقب. كما فازت أيضاً بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تعثرها أمام بليندا بنسيتش في ثلاث مجموعات.
أما النجمة الأمريكية الصاعدة كروجر، ذات الـ20 عاماً، فقد حققت إنجازات كبيرة في مسيرتها المهنية خلال آخر 12 شهراً. ففي عام 2024، حققت أول انتصار لها في البطولة الرئيسية في بطولة (دبليو تي أيه WTA 1000) التي تنظمها رابطة التنس للسيدات، بعد أن هزمت غريمتها جارسيا في بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس.
وقد بلغت كروجر الدورَ الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وهو ما يسلط الضوء على قدرتها على مواجهة أفضل اللاعبات في عصرها. فبفضل رمياتها القوية وأسلوبها الجريء ستكون لاعبة تستحق المشاهدة في بطولة مبادلة المفتوحة بأبوظبي هذا العام.
وتُعد اليابانية "واكانا سونوبي"، ذات الـ17 عاماً، واحدة من ألمع لاعبات التنس الواعدات فقد أثبتت جدارتها بالفوز بلقب فردي للسيدات في بطولة أستراليا المفتوحة يوم السبت.
احتاجت سونوبي التي احتلت المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي لأقل من ساعة لتتغلب على الأمريكية كريستينا بينيكوفا في مجموعتين متتاليتين، حيث خسرت شوطاً واحداً فقط في طريقها إلى الفوز.
وسوف تعود كل من جارسيا وكروجر وسونوبي إلى أبوظبي بعد المشاركة في بطولات عام 2024.
يبدو أن جارسيا قد واجهت مباراة صعبة في الدور الأول ضد سورانا كريستيا، فقد خسرت في مبارات من ثلاث مجموعات، بينما تعثرت كروجر أمام صاحبة المركز الثاني في النهاية، داريا كاساتكينا. وفي الوقت نفسه، تعثرت سونوبي بمجموعتين متتاليتين أمام برناردا بيرا. وستكون عودتهن إلى أبوظبي بمثابة فرصة للاستمتاع بمباريات تنس مذهلة.
ومن المقرر أن تكون بطولة مبادلة المفتوحة بأبوظبي هذا العام الأكثر تنافسية على الإطلاق، فهي تضم العديد من أفضل اللاعبات في العالم. حيث ستدافع إيلينا ريباكينا عن لقبها، بينما ستلعب بينسيتش في أبوظبي لأول مرة منذ فوزها بأول نسخة للبطولة في عام 2023.
وتضم القائمة أيضاً كاساتكينا، والبرازيلية بياتريس حداد مايا، والإسبانية باولا بادوسا، والتونسية أُنس جابر التي من المتوقع أن تحظى بدعم قوي من الجماهير المحلية.
إلى جانب منافسات التنس العالمية، ستكون البطولة تجربة فريدة من نوعها للمتفرجين من خلال أكبر قرية تنس على الإطلاق، قرية مبادلة للتنس، والتي تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع. حيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بالأنشطة العائلية وأنشطة الترفيه الحي وعروض الطعام المتنوعة والأنشطة التفاعلية ذات الطابع الرياضي.
وقال نايجل جوبتا، مدير بطولة مبادلة المفتوحة بأبوظبي: "يسعدنا أن نعلن عن انضمام أربع لاعبات جديدات إلى بطولة هذا العام. تتمتع كل من كارولين وماركيتا بسجل حافل من الإنجازات وعلى أعلى مستوى، أما آشلين وواكانا فهما نجمتان صاعدتان في عالم التنس."
وأضاف: "ستنضم اللاعبات إلى مجموعة رائعة من الموهوبات، وبينما يفصلنا أسبوع واحد عن بداية البطولة، فإننا على أتم الاستعداد للإشراف على بطولة مبادلة للتنس المفتوحة بأبوظبي التي ستكون الأكثر إثارة على الإطلاق."
تتوفر تذاكر البطولة الآن على الموقع الإلكتروني www.mubadalaabudhabiopen.com، ويمكن للجماهير متابعة كافة الفعاليات مباشرة على الموقع الإلكتروني. كما يمكن للأطفال حضور الأيام الخمسة الأولى من البطولة مجاناً، بينما تبدأ أسعار تذاكر الكبار من 25 درهماً إماراتياً فقط.