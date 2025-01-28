بطولة مبادلة المفتوحة تستقبل أبرز لاعبات التنس في العالم

وحققت التشيكية فوندروسوفا ذات الـ25 عاماً أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في عام 2023 عندما تغلبت على التونسية أُنس جابر في نهائي ويمبلدون، لتعيش أولى لحظات تألقها بعد أن أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تفوز بهذا اللقب. كما فازت أيضاً بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تعثرها أمام بليندا بنسيتش في ثلاث مجموعات.