بطولة فنون القتال المختلطة الأولى بدبي: "نورماغوميدوف" يواجه "هيوز" ومشاركة مقاتلين إماراتيين

تستعد رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإحداث تغيير كبير في عالم فنون القتال المختلطة، وذلك بإطلاق أول فعالية لها في دبي بعنوان "الطريق إلى دبي: سلسلة الأبطال".

من المقرر أن تُقام "بطولة العالم لسلسلة الأبطال" في 25 يناير 2025، وتتضمن مواجهة رئيسية مثيرة تجمع بين عثمان نورماغوميدوف، ابن عم أسطورة فنون القتال المختلطة خبيب نورماغوميدوف، والنجم الأيرلندي الصاعد بول هيوز.

ستتحول صالة كوكا كولا أرينا في دبي، المعروفة باحتضانها أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية، إلى ساحة تنافس لنخبة لاعبي فنون القتال المختلطة. بفضل تجهيزاتها الحديثة، سيحظى المشجعون بتجربة استثنائية أثناء استضافة المدينة لأول حدث رئيسي ضمن دوري المقاتلين المحترفين.

صرّح "بيت موراي"، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين، قائلاً: "هذا الحدث يمثل بداية تقليد سنوي في دبي. ستقام البطولة هنا سنوياً، ونعمل حالياً على توسيع عدد الفعاليات في دبي. كما نتطلع إلى استضافة مباريات بطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قريباً".