بطولة فنون القتال المختلطة الأولى بدبي: "نورماغوميدوف" يواجه "هيوز" ومشاركة مقاتلين إماراتيين
تستعد رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإحداث تغيير كبير في عالم فنون القتال المختلطة، وذلك بإطلاق أول فعالية لها في دبي بعنوان "الطريق إلى دبي: سلسلة الأبطال".
من المقرر أن تُقام "بطولة العالم لسلسلة الأبطال" في 25 يناير 2025، وتتضمن مواجهة رئيسية مثيرة تجمع بين عثمان نورماغوميدوف، ابن عم أسطورة فنون القتال المختلطة خبيب نورماغوميدوف، والنجم الأيرلندي الصاعد بول هيوز.
ستتحول صالة كوكا كولا أرينا في دبي، المعروفة باحتضانها أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية، إلى ساحة تنافس لنخبة لاعبي فنون القتال المختلطة. بفضل تجهيزاتها الحديثة، سيحظى المشجعون بتجربة استثنائية أثناء استضافة المدينة لأول حدث رئيسي ضمن دوري المقاتلين المحترفين.
صرّح "بيت موراي"، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين، قائلاً: "هذا الحدث يمثل بداية تقليد سنوي في دبي. ستقام البطولة هنا سنوياً، ونعمل حالياً على توسيع عدد الفعاليات في دبي. كما نتطلع إلى استضافة مباريات بطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قريباً".
من المتوقع أن تكون هذه المواجهة المثيرة صراعاً بين براعة المصارعة والدقة العالية، مما يعد بليلة استثنائية لا تُنسى لمحبي فنون القتال المختلطة.
دبي.. وجهة عالمية للرياضات القتالية.
أكد موراي، خلال حديثه عن الحدث، على مكانة دبي كمركز عالمي للرياضات القتالية وأهميتها المحورية في استراتيجية الدوري على المدى الطويل.
صرّح موراي قائلاً: "دبي مدينة عالمية المستوى، ونحن فخورون بإطلاق هذه الرياضة عبر أحداث ضخمة تبدأ في يناير. التركيز هنا ينصب على الجيل القادم من هذه الرياضة، وهذا الحدث يمثل الفصل التالي، ودبي تلعب دوراً كبيراً فيه".
تُجسّد شراكة الدوري مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومجلس دبي الرياضي نموذجاً آخر يُبرز التزامها بتطوير رياضة فنون القتال المختلطة في المنطقة.
صرّح سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، قائلاً: "تهدف هذه البطولة إلى جذب المزيد من الشباب وترسيخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية".
أضاف موراي قائلاً: "نحن نؤمن بوجود الموهبة هنا. هناك بعض من أفضل المقاتلين في العالم يتدربون ويعيشون في دبي. والآن حان الوقت لتقديم أفضل أحداث "قمة فنون القتال المختلطة" وتطوير الجيل القادم من المقاتلين الإماراتيين العظماء والأبطال المستقبليين".
مقاتلون إماراتيون يتصدرون المسرح
في خطوة هامة، ستتضمن بطاقة يناير أيضاً مقاتلين إماراتيين، مما يمثل تقدماً كبيراً للمواهب المحلية في فنون القتال المختلطة. ورغم عدم الكشف عن الأسماء بعد، أكد موراي أن رابطة المحترفين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تعاقدت بالفعل مع رياضيين مقيمين في الإمارات، مما يعكس التزامها بدعم النجوم الإقليميين.
قال موراي: "بالنسبة لبطاقة يناير، سنضم مقاتلين من الإمارات العربية المتحدة، رغم أننا لم نعلن عنهم بعد. وسيظهر بعض من رياضيينا الجدد لأول مرة كجزء من 'قمة فنون القتال المختلطة' في هذه البطاقة".
تتوافق هذه الخطوة أيضاً مع الرؤية العالمية لرابطة المقاتلين المحترفين في توفير فرص للأبطال الإقليميين للتنافس على الساحة العالمية. وأضاف موراي: "نحن ملتزمون بالرياضة على المستوى الشعبي. سترى رابطة المقاتلين المحترفين تتعاقد مع مقاتلين هواة مميزين هنا في دبي، وتعمل على تطويرهم واختبارهم على منصتنا".
الحدث الرئيسي: نورماغوميدوف ضد هيوز
الحدث الرئيسي يجمع بين عثمان نورماغوميدوف، المقاتل الذي نال شهرة سريعة بفضل مهاراته في المصارعة، وبول هيوز، الذي أصبح نجماً بارزاً بفضل قدراته القوية في الضرب. يمثل هذا الصراع تطوراً في فنون القتال المختلطة، حيث يجمع بين تقاليد القتال العريقة في داغستان وأسلوب القتال المبتكر في أيرلندا.
قال موراي: "تهدف هذه المعركة إلى عرض الجيل القادم من النجوم. عثمان وبول يمثلان قمة ما هو ممكن في فنون القتال المختلطة، ودبي هي المسرح المثالي لعرض موهبتهما".
الطريق إلى دبي
بعد نجاحها في الرياض، حيث قدم بطل الوزن الثقيل فرانسيس نجانو وأيقونات فنون القتال المختلطة كريس سايبورغ ولاريسا باتشيكو عروضاً لا تُنسى، تستعد رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجلب الإثارة إلى دبي.
في ظل إعراب مقاتلين كبار مثل فرانسيس نجانو عن حماسهم لإنشاء مرافق تدريب في الشرق الأوسط، يمثل هذا فرصة كبيرة للمقاتلين والمشجعين الإماراتيين لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية لفنون القتال المختلطة.
ولكن في الوقت الحالي، ضعوا في جداولكم تاريخ 18 يناير 2025، وانضموا إلى مجتمع فنون القتال المختلطة العالمي في دبي لقضاء ليلة استثنائية من المنافسة في قلب المدينة.