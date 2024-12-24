بطولة دبي لقوارب التجديف و"آي آر سي" تشهد أداءً استثنائياً من البحارة المحترفين والهواة
احتفل نادي دبي للرياضات الشراعية مؤخراً بعطلة نهاية أسبوع مذهلة من المنافسات الشراعية، حيث استضاف سباقات قوارب التجديف وبطولة "آي آر سي" (IRC) الشرق الأوسط من 14 إلى 15 ديسمبر.
وقد أظهر الحدث، الذي شارك فيه 101 قارب وأكثر من 350 بحاراً ماهراً، الروح الحية والموهبة الاستثنائية لمجتمع الإبحار في المنطقة. وجمع السباق بين البحارة المحترفين والهواة، مما خلق عرضاً مثيراً للشغف البحري والتميز التنافسي على خلفية مذهلة من المياه الساحلية في دبي.
استغل البحارة ظروف الإبحار الرائعة، حيث قدّم اليوم الثاني ظروفاً جوية مثالية مع رياح ثابتة تهب بسرعة تتراوح بين 15 إلى 16 عقدة.
وشهدت بطولة دبي لقوارب التجديف وبطولة "آي آر سي" الشرق الأوسط مواهب إبحار استثنائية في جميع الفئات، مع أداء بارز في مختلف الفئات.
وتصدّر قارب "ساوثرن كروس" التابع لـ "نيك دينبي" فئة "آي آر سي كروزر"، وجاء قارب "أوركا 1" التابع لـ "محمد الخليل" في المركز الثاني، وحلّ قارب "عزان" التابع لـ "عامر الأخضر" في المركز الثالث.
وحقق قارب "جاست أس" التابع لـ"سابين ريتجنس" الفوز في القسم 3 من "آي آر سي"، بينما حصل قارب "دراما كوين" لـ"بيتر ستيبينغز" على المركز الثاني، وحصل قارب "كاوس" الخاص بـ "راشيل ديلاوني" على المركز الثالث.
كما سيطر "بلوي" المملوك لـ"مارك نولان" على السباق وأبحر ليصل إلى المركز الأول في القسم 2 من "آي آر سي"، مع "بلايميت" التابع لـ"نيل كوردير" في المركز الثاني، و"كانالوا" الخاص بـ"فاك هانيمايي" في المركز الثالث.
واحتل "إيفانا وأليكس" لـ"تشافدار ألكساندروف" المركز الأول في القسم 1 من "آي آر سي"، بينما احتل قارب "كلير دي لون جيه آر" الخاص بـ"جايتان هيرفي" المركز الثاني، وقارب "السرايا" لـ"فوزي سلطان" في المركز الثالث.
أما قوارب "جاست أس" لـ"سابين ريتجنس" و"إيفانا وأليكس" لـ"تشافدار ألكساندروف" فقد احتلت المراكز الأولى بشكل عام.