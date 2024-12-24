بطولة دبي لقوارب التجديف و"آي آر سي" تشهد أداءً استثنائياً من البحارة المحترفين والهواة

وقد أظهر الحدث، الذي شارك فيه 101 قارب وأكثر من 350 بحاراً ماهراً، الروح الحية والموهبة الاستثنائية لمجتمع الإبحار في المنطقة. وجمع السباق بين البحارة المحترفين والهواة، مما خلق عرضاً مثيراً للشغف البحري والتميز التنافسي على خلفية مذهلة من المياه الساحلية في دبي.