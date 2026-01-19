بطولة دبي الدولية للتنس 2026: صراع العمالقة يعود إلى الملاعب في فبراير

يصل أوجيه-ألياسيم إلى دبي بعد أحد أقوى المواسم في مسيرته المهنية حتى الآن؛ حيث حصد اللاعب الكندي ثلاثة ألقاب في جولة رابطة محترفي التنس عام 2025 في كل من أديلايد، مونبلييه، وبروكسل، كما وصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة. إن وصوله إلى نهائي دبي العام الماضي يعزز من مكانته ويجعله منافساً رئيسياً على لقب عام 2026.