بطولة دبي الدولية للتنس 2026: صراع العمالقة يعود إلى الملاعب في فبراير

تعود "بطولة دبي للتنس" في أسبوعها المخصص للرجال لعام 2026 في الفترة من 23 إلى 28 فبراير، مع قائمة متميزة من النجوم في فئة "إيه تي بي 500" (ATP 500)، يتقدمهم حامل اللقب ستيفانوس تسيتسيباس، والمصنف السابع عالمياً فيليكس أوجيه-ألياسيم، والبطلان السابقان دانييل ميدفيديف وأندري روبليف.
سيكون النجم اليوناني تسيتسيباس، الذي رفع الكأس في عام 2025 بعد مسيرة قوية اختتمها بالفوز على أوجيه-ألياسيم في النهائي، عازماً على الدفاع عن عرشه في "استاد سوق دبي الحرة للتنس". وكان لقب دبي لحظة فارقة في موسم 2025 للاعب الذي وصل لنهائي بطولات "الجراند سلام" مرتين، مما أكد قوته على الملاعب الصلبة وقدرته على الارتقاء بمستواه في اللحظات الحاسمة.
يصل أوجيه-ألياسيم إلى دبي بعد أحد أقوى المواسم في مسيرته المهنية حتى الآن؛ حيث حصد اللاعب الكندي ثلاثة ألقاب في جولة رابطة محترفي التنس عام 2025 في كل من أديلايد، مونبلييه، وبروكسل، كما وصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة. إن وصوله إلى نهائي دبي العام الماضي يعزز من مكانته ويجعله منافساً رئيسياً على لقب عام 2026.
وينضم إلى الثنائي الروسي ميدفيديف، بطل دبي لعام 2023، والذي لا يزال واحداً من أصعب المنافسين على الملاعب الصلبة. وبصفته المصنف رقم 12 عالمياً حالياً، يظل الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2021 تهديداً مستمراً في دبي، حيث منحته قوته التكتيكية وخبرته نجاحات في النسخ السابقة.
كما يعود بطل دبي السابق روبليف، الذي فاز باللقب في عام 2022، بعد موسم قوي آخر في جولة المحترفين. ويجلب اللاعب الروسي البالغ من العمر 28 عاماً والمصنف 14 عالمياً، شدته المعهودة وقوته في تسديد الكرات إلى بطولة حقق فيها نتائج تاريخية مميزة.
وقال راميش سيدامبي، العضو المنتدب لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "نحن سعداء بقوة وعمق قائمة المشاركين المؤكدة لبطولة (ATP 500) لعام 2026. مع عودة ستيفانوس كحامل للقب، ودخول فيليكس بعد موسم استثنائي، ووجود أبطال سابقين مثل دانييل وأندري، يمكن للجماهير توقع مستوى رائع من التنس طوال الأسبوعين".
ويضيف المصنف العاشر عالمياً، ألكسندر بوبليك، مزيداً من العمق لتشكيلة الرجال. بوبليك، المعروف بأسلوبه الإبداعي وغير المتوقع، كان قاب قوسين أو أدنى من حصد لقب (ATP 500) في عام 2024 حين وصل للنهائي. كما تضم القائمة في دبي جاك دريبر، اللاعب الأول في بريطانيا والمصنف 11 عالمياً، الذي واصل مساره التصاعدي الموسم الماضي بنتائج ثابتة، توجها بفوزه التاريخي بلقب بطولة "إنديان ويلز" للماسترز 1000 عام 2025.
وتكتمل القائمة المؤكدة بالمصنف 17 عالمياً كارين خاشانوف، صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. استمتع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً بواحد من أقوى مواسمه في 2025، تميز بحصوله على المركز الثاني في بطولة كندا المفتوحة (تورونتو ماسترز 1000) وسلسلة من الأداء الثابت، مما حافظ على مكانته كأحد أفضل المتنافسين على الملاعب الصلبة.
وتعليقاً على قائمة "ATP 500" لعام 2026 في دبي، قال صلاح تهلك، مدير البطولة ونائب العضو المنتدب لسوق دبي الحرة: "عاماً بعد عام، تستعرض بطولات سوق دبي الحرة للتنس معياراً استثنائياً لتنس الرجال. ومع تأكيد مشاركة هذا العيار من اللاعبين، نحن واثقون من أن حدث (ATP 500) لعام 2026 سيقدم أسبوعاً لا يُنسى للجماهير في دبي وللمشاهدين حول العالم".
وعلى جانب السيدات، ستستقبل بطولة "WTA 1000" العديد من أكبر الأسماء في عالم الرياضة في نسختها السادسة والعشرين، بما في ذلك حاملة اللقب ميررا أندريفا، والمصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والفائزة بستة ألقاب جراند سلام إيغا شفيونتيك، والمصنفة الثالثة عالمياً كوكو غوف.
ستقام بطولات عام 2026 مرة أخرى بشكل متتالٍ، حيث ستقام بطولة السيدات (WTA 1000) في الفترة من 15 إلى 21 فبراير، تليها بطولة الرجال (ATP 500) من 23 إلى 28 فبراير. التذاكر معروضة للبيع الآن، بأسعار تبدأ من 65 درهماً.