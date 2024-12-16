بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو: ناديا العين والشارقة يحصدان الألقاب

"شهد اليوم الأخير من البطولة منافسات مثيرة في فئتي الأطفال وتحت 16 سنة، حيث واصل نادي العين للجوجيتسو تألقه، ليخرج منتصراً ويختتم هيمنته في الجولات السابقة بأسلوب رائع."

"حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الثاني في الترتيب العام للجوجيتسو، بينما حصل نادي بني ياس للجوجيتسو على المركز الثالث. وفي فئة الجوجيتسو بدون "جي"NO-GI، توج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، فيما حلّت أكاديمية وزارة الدفاع في المركز الثاني، ونال نادي العين للجوجيتسو المركز الثالث."

"قال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو على مدار جولاتها الخمس، حيث أصبحت منصة رائدة لعرض تطور رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعكس هذه البطولة التزامنا بتعزيز ثقافة التميز وتنمية المواهب المحلية، وتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى توحد الرياضيين والأندية على مستوى الدولة."

"في هذا اليوم الأخير، نحتفل بأبطالنا الذين جسدوا قيم هذه الرياضة، ونتوّج الأندية الفائزة على إنجازاتها وجهودها المتميزة. نتطلع إلى المستقبل، ونواصل التزامنا بمهمتنا في الارتقاء برياضة الجيوجيتسو ودعم رياضيينا للوصول إلى آفاق أعلى."

"نتقدم بخالص الشكر لرعاة البطولة، الذين كان دعمهم القيّم عنصراً أساسياً في رحلتنا. لقد أسهمت شراكتهم في تحقيق إنجازات بارزة، وتنظيم أحداث عالمية المستوى، والترويج لرياضة الجيوجيتسو."