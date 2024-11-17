بطولة تحدي الحبتور للتنس تستقبل أبرز اللاعبات العالميات

وستعزز مشاركة "ملادينوفيتش"، التي تقيم في دبي منذ عدة أعوام، من مكانة هذه البطولة. وكانت ملادينوفيتش المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في منافسات الزوجي، وكان أفضل تصنيف لها في منافسات الفردي هو المرتبة العاشرة عالمياً.