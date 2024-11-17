بطولة تحدي الحبتور للتنس تستقبل أبرز اللاعبات العالميات
يشارك المتأهلان للنهائيات العام الماضي ضمن مجموعة مرصعة بالنجوم في بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين التي تقام الشهر المقبل في منتجع الحبتور جراند من 2 إلى 8 ديسمبر.
وتمكنت" أنستازيا تيكونوفا" من التغلب على الهولندية "أريان هارتونو" بسهولة بمجموعتين متتاليتين لتحرز لقب الفردي العام الماضي. والآن، تسير اللاعبتان في طريقهما إلى الوفاء بوعودهما بعد النهائيات من خلال التواجد بين اللاعبات اللاتي ظهرن في قائمة القبول بعد الموعد النهائي للتسجيل هذا الأسبوع في بطولة جولة التنس العالمية للسيدات التابعة للاتحاد الدولي للتنس.
وسيكون لدى اللاعبات مهلة حتى 19 نوفمبر (الثلاثاء) كموعد نهائي للانسحاب من المسابقة.
وبناءً على تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات الحالي، قد يتعين على كلا المتأهلات للنهائيات في عام 2023 اتخاذ مسارات مختلفة في منافسات الفردي هذا العام.
والآن، مع تصنيف رابطة محترفات التنس رقم 147، سوف تتمكن هارتونو من التأهل المباشر إلى القرعة الرئيسية، في حين سيتعين على حاملة اللقب من روسيا المصنفة رقم 187 أن تجتاز جولات التصفيات.
ويبدو الميدان قويا كالمعتاد مع اصطفاف أفضل 11 لاعبة في الدور الرئيسي والمركزات بين 101 إلى 147 في أحدث تصنيفات رابطة محترفات التنس.
وستكون الألمانية "تاتيانا ماريا" المصنفة الأولى في التصنيف العالمي برقم 101 تليها الأسترالية "كيمبرلي بيريل" (رقم 115) و"بولينا كوديرميتوفا" (رقم 117). أما الأسترالية الثانية "داريا سافيل" (رقم 120) فهي المصنفة الرابعة حتى الآن، بينما ستكون اللاتفية "داريا سيمينستاجا" (رقم 121) المصنفة الخامسة.
كما يشارك في البطولة بعض من أفضل اللاعبات في السابق، وعلى رأسهن بطلة الزوجي في العديد من البطولات الأربع الكبرى، "كريستينا ملادينوفيتش"، و"إيكاتريان ماكاروفا"، والأمريكية "هانا تشانج".
وستعزز مشاركة "ملادينوفيتش"، التي تقيم في دبي منذ عدة أعوام، من مكانة هذه البطولة. وكانت ملادينوفيتش المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في منافسات الزوجي، وكان أفضل تصنيف لها في منافسات الفردي هو المرتبة العاشرة عالمياً.
فازت اللاعبة الفرنسية البالغة من العمر 31 عامًا بلقب بطولة جراند سلام تسع مرات، بعد أن فازت بلقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة في أعوام 2016 و2020 و2022، وبطولة أستراليا المفتوحة في عامي 2018 و2020.
ومن بين أبرز الأحداث في عام 2024 وصول ملادينوفيتش إلى نهائي الزوجي النسائي الثالث لها في فلاشينج ميدوز مع "تشانج شواي" كشريكة. وخسرتا أمام "ليودميلا كيشينوك" و"جيلينا أوستابينكو" في النهائي.
فازت ملادينوفيتش بلقب الزوجي في بطولة كالي المفتوحة للتنس WTA 125 لعام 2024، بعد أن لعبت مع فيرونيكا إيرجافيك، بعد أن هزمت تارا وورث وكاتارينا زافاتسكا في المباراة النهائية.
بدأت بطولة تحدي الحبتور للتنس كحدث بقيمة 25 ألف دولار (91.250 درهمًا إماراتيًا) وتم تصنيفها كبطولة بقيمة 75 ألف دولار بين عامي 1999 و2015. وفي عام 2016، تمت ترقيتها إلى مسابقة بقيمة 100 ألف دولار + في بطولة اتحاد التنس الدولي للسيدات.
وتعد هذه البطولة السنوية من بنات أفكار خلف أحمد الحبتور، الرئيس المؤسس لمجموعة الحبتور، وقد نجحت في تحقيق التوقعات المرجوة منها لتشجيع تطوير رياضة التنس للسيدات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مع رفع مكانة هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم العربي.
وتضم القائمة الطويلة من الأبطال السابقين الفائزين السابقين في بطولات الجراند سلام واللاعبات من الطراز الأول مثل سورانا كريستيا (2020)، وآنا بوغدان (2019)، وبينج شواي (2018)، وبيليندا بنسيتش (2017)، وكيميكو ديت كروم (2012)، وسانيا ميرزا (2010)، وماريا كيريلينكو (2007)، وكاترينا بوندارينكو (2006)، وماريون بارتولي (2005)، ويلينا يانكوفيتش (2003)، والفائزة الأولى كيرا ناجي (1998).
ويقوم المنظمون أيضاً بتجهيز كافة التسهيلات لاستضافة بطولة كأس الحبتور التاسعة للتنس للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الأسبوعين المقبلين في ملاعب التنس في منتجع الحبتور جراند.
ومن المقرر أن تنطلق المنافسات اعتباراً من 22 نوفمبر (الجمعة) وتستمر حتى النهائيات المقرر إقامتها في 8 ديسمبر، أي بعد يوم من ختام بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين.
وتشمل الفئات المشمولة هذه المرة الفتيان والفتيات الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 و16 و18 عامًا، بالإضافة إلى البطولة المفتوحة للرجال والبطولة المفتوحة للسيدات والماجستير (34 عامًا وما فوق).
ويأمل المنظمون بقيادة ليث العاني أن تشهد المسابقة مشاركة كاملة للاعبين المحليين.
وقال العاني "نتوقع مشاركة ما بين 250 إلى 280 لاعباً من اللاعبين المحليين والمقيمين. وتعتبر هذه البطولة الحدث الأكبر على الإطلاق في تصنيف اتحاد التنس الإماراتي، ونحن سعداء للغاية بالمساعدة في تطوير اللعبة هنا".