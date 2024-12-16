بطولة الكابادي في دبي: خطوة للتعريف بالرياضة الهندية
أشعلت بطولة دوري "الكابادي" الحقيقي، التي أعادت تعريف الرياضات التقليدية في الهند، حماس جمهور الخليج بمباراة كابادي استعراضية مذهلة في نادي الأهلي بدبي يوم أمس الأحد.
وقد تميزت هذه البطولة المرتقبة بفريقين وهميين تم تشكيلهما خصيصاً لهذه المناسبة، "إنديان ووريورز" و"جلف جلادييتورز"، حيث استعرضا مواهب شابة واعدة على مسرح عالمي.
وبدعم من مجلس دبي الرياضي، يعتبر هذا الحدث خطوة رائدة في تقديم رياضة الكابادي الهندية العريقة إلى الجمهور العالمي، وجمهور منطقة الخليج على وجه الخصوص. وبفضل المزيج الفريد الذي جمع بين الروح الرياضية والترفيه والتعليم، أصبحت هذه الأمسية علامة فارقة في تاريخ الكابادي.
افتُتحت الأمسية بعرض إماراتي أخاذ، مهّد الطريق لتبادل ثقافي فريد.
وبعد المباراة، تم اختتام الأمسية بأداء راقص مفعم بالحيوية قدمته زارا خان، لتشعل حماس الجمهور في ختام رائع.
تعد بطولة دوري الكابادي الحقيقي منصة رائدة تحتفي بجوهر رياضة الكابادي، رياضة التلامس الجسدي العريقة في الهند، فيما تمنح المواهب الشابة الواعدة مساحةً مثالية لإبراز قدراتهم.
منذ انطلاقها، سعت بطولة دوري الكابادي الحقيقي إلى الارتقاء برياضة الكابادي من بساطة الريف إلى ساحة المنافسة العالمية.