بطولة الكابادي في دبي: خطوة للتعريف بالرياضة الهندية

وبدعم من مجلس دبي الرياضي، يعتبر هذا الحدث خطوة رائدة في تقديم رياضة الكابادي الهندية العريقة إلى الجمهور العالمي، وجمهور منطقة الخليج على وجه الخصوص. وبفضل المزيج الفريد الذي جمع بين الروح الرياضية والترفيه والتعليم، أصبحت هذه الأمسية علامة فارقة في تاريخ الكابادي.