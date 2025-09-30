بطولة العين ماسترز: لاعبة تنس إماراتية تسعى لإلهام الجيل القادم

عندما وقفت غدير علي الطاهري على منصة التتويج في دورة الألعاب الخليجية للشباب في الفجيرة في أبريل الماضي، حاملةً الميدالية الذهبية، لم تكن تحتفل بإنجاز شخصي فحسب، بل أصبحت أول إماراتية تفوز بميدالية ذهبية في رياضة الريشة الطائرة، وهي لحظة تقول إنها غيّرت كل شيء.
"بعد فوزي، لجأ إليّ العديد من اللاعبات الشابات وقلن: "نريد أن نكون مثلك". تتذكر غدير. "لقد أسعدني ذلك، وأعطاني أيضًا مسؤولية. لا ألعب الآن لنفسي فحسب، بل أريد أن ألهمهن أيضًا".
هذا الحافز هو ما يدفع المراهقة إلى الاستعداد لبطولة العين ماسترز 2025، والتي تنطلق يوم الثلاثاء 30 سبتمبر.
وستشارك غدير مع فرح الحاجي في منافسات الزوجي للسيدات، كما ستشكل فريقا مع ناصر الصايغ في منافسات الزوجي المختلط، بهدف تقديم أداء يلهم الجيل القادم.
تقول: "أفخر بتمثيل المرأة الإماراتية. هذه البطولة مميزة لأنها تُقام في وطني، حيث سيشاهدها عائلتي وأصدقائي، وحتى أطفال المدارس. إذا شاهدونا نلعب وشعروا بالحماس، فسأكون قد فزت بالفعل، مهما كانت النتيجة".
المنافسة على أرض الوطن تُضفي معنىً خاصاً. وتضيف: "إنه شعور رائع أن ألعب أمام جمهورنا. طاقة ودعم الجمهور يدفعانني لبذل قصارى جهدي".
كانت رحلتها مميزة. كانت لاعبة كرة قدم، ولم تكتشف رياضة الريشة الطائرة إلا عام ٢٠٢١ في نادي النصر، وهي في الخامسة عشرة من عمرها. تتذكر قائلةً: "في البداية، أردتُ تجربتها فحسب، لكنني أحببتُ فورًا سرعة اللعبة وقوتها. كنتُ أتمتع بلياقة بدنية عالية بفضل كرة القدم، لذا كنتُ أتحرك بسرعة وأشعر بالثقة. وهذا ما منحني بداية جيدة".
بعد أشهر قليلة، انضمت إلى منتخب الإمارات للناشئين، وواصلت تألقها منذ ذلك الحين. بعد انطلاقتها في دورة ألعاب الشباب الخليجية، وضعت لنفسها أهدافًا جديدة: ميداليات على مستوى العرب وغرب آسيا، والمشاركة في بطولة آسيا، والتأهل في نهاية المطاف إلى الأولمبياد.
تقول غدير: "أريد اللعب على أعلى مستوى. أريد بناء ثقتي بنفسي، وتحسين تصنيفي، ومواصلة التعلم من كل مباراة".
تُلهمها النجمتان العالميتان تاي تزو ينغ وآنس سي يونغ. تقول: "ضربة آن سي يونغ الخلفية وحركتها مذهلتان. أريد أن أكون مثلها في حركتي. لكنني أعلم أنني بحاجة إلى بذل جهد أكبر في تحسين مهاراتي في القدمين والضربات. كل يوم هو بمثابة فرصة للتحسن."
يُشكّل التوفيق بين رياضتها ودراستها تحديًا آخر. غدير، طالبة طب الطوارئ في سنتها الثانية، لا تزال تتدرب من ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا. تُقرّ قائلةً: "الأمر ليس سهلًا، ولكن عندما تُحب شيئًا ما، تجد الوقت الكافي. لقد منحتني رياضة الريشة الطائرة هدفًا، وأريد أن أفخر بدولة الإمارات العربية المتحدة".
قصة غدير ليست سوى واحدة من أبرز أحداث أسبوعٍ تاريخيٍّ في رياضة الريشة الطائرة في الإمارات العربية المتحدة. سيمثل فريقٌ إماراتيٌّ مؤلفٌ من 56 لاعبًا، يضم مزيجًا من الأسماء المخضرمة والمواهب الشابة الواعدة، الدولة المضيفة في بطولة العين ماسترز 2025، التي ستُقام من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر في نادي العين بإمارة أبوظبي.
بطولة العين ماسترز، الحدث الوحيد من جولات الاتحاد الدولي لكرة الريشة في الشرق الأوسط، هي بطولة مرموقة من فئة سوبر 100، تجمع ما يقرب من 300 لاعب كرة ريشة من 38 دولة، منها خمس دول عربية. بفضل نقاط التصنيف العالمي القيّمة التي تقدمها، تلعب هذه البطولة دورًا هامًا في الطريق إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، كما تُعدّ منصة تحضيرية رئيسية لبطولتي آسيا للشباب وكأس العالم للناشئين القادمتين.