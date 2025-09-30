بطولة العين ماسترز: لاعبة تنس إماراتية تسعى لإلهام الجيل القادم

بطولة العين ماسترز، الحدث الوحيد من جولات الاتحاد الدولي لكرة الريشة في الشرق الأوسط، هي بطولة مرموقة من فئة سوبر 100، تجمع ما يقرب من 300 لاعب كرة ريشة من 38 دولة، منها خمس دول عربية. بفضل نقاط التصنيف العالمي القيّمة التي تقدمها، تلعب هذه البطولة دورًا هامًا في الطريق إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، كما تُعدّ منصة تحضيرية رئيسية لبطولتي آسيا للشباب وكأس العالم للناشئين القادمتين.