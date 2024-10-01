بطولة العالم للبادل تنطلق في مومباي بعد نجاحها في دبي

بعد النجاح الهائل الذي حققته بطولة العالم للبادل في موسمها الافتتاحي في "كوكا كولا أرينا" في دبي، تعلن البطولة، بالتعاون مع "ويزكرافت انترتيمنت" ، عن موسمها الثاني، المقرر إقامته في مومباي، الهند.
مع كون البادل أسرع رياضة نمواً في العالم، تحظى بطولة العالم للبادل بدعم الاتحاد الهندي للبادل، وسيضم الموسم الثاني أفضل لاعبي البادل من الذكور والإناث من جميع أنحاء العالم، حيث يتنافسون في فرق متميزة.
وسيكون هناك أيضاً حفل موسيقي حي إلى جانب فعاليات البادل المثيرة، المقرر عقدها في مركز "نيسكو مومباي" من 6 إلى 9 فبراير 2025.
وقال "نافديب أرنيجا"، المدير التنفيذي للعمليات في بطولة العالم للبادل: "نحن سعداء للغاية بجلب بطولة العالم للبادل إلى مومباي في موسمها الثاني. بعد النجاح الباهر الذي حققته في دبي، نحن على ثقة من أن هذا الحدث الرياضي والموسيقي الفريد من نوعه سيحقق نجاحاً كبيراً في الهند أيضاً. إن رياضة البادل في الهند في ازدياد، ونحن فخورون بإحضار "أعظم عرض على أرض الملعب" إلى الهند".
وقالت "سنيها أبراهام سيجال"، رئيسة الاتحاد الهندي للبادل: "تشهد رياضة البادل نمواً سريعاً في الهند، حيث يزداد اهتمام المزيد من الناس بممارستها. إن إقامة بطولة العالم للبادل في الهند تعد دليلاً على الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة في البلاد. لن تقتصر هذه الفعالية على عرض المواهب المتميزة من جميع أنحاء العالم فحسب، بل ستلهم أيضاً المزيد من المشجعين الهنود للمشاركة في رياضة البادل. نحن متحمسون للغاية لانطلاق بطولة العالم للبادل في الهند، وأنا واثقة من أنها ستترك تأثيراً دائماً على مستقبل رياضة البادل في البلاد."