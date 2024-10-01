بطولة العالم للبادل تنطلق في مومباي بعد نجاحها في دبي

وقالت "سنيها أبراهام سيجال"، رئيسة الاتحاد الهندي للبادل: "تشهد رياضة البادل نمواً سريعاً في الهند، حيث يزداد اهتمام المزيد من الناس بممارستها. إن إقامة بطولة العالم للبادل في الهند تعد دليلاً على الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة في البلاد. لن تقتصر هذه الفعالية على عرض المواهب المتميزة من جميع أنحاء العالم فحسب، بل ستلهم أيضاً المزيد من المشجعين الهنود للمشاركة في رياضة البادل. نحن متحمسون للغاية لانطلاق بطولة العالم للبادل في الهند، وأنا واثقة من أنها ستترك تأثيراً دائماً على مستقبل رياضة البادل في البلاد."