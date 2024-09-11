بطولات"وايلد كارد"تعزز مكانة الإمارات في رياضة"البادل"

تقام البطولة في الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ويشارك فيها 256 لاعباً، من بينهم العديد من أفضل لاعبي العالم الذين يلتزمون بالتنافس في المستوى الأول. وقد أكد بالفعل لاعبون مثل أرتورو كويلو، وخوان ليبرون، وأريانا سانشيز فالادا، وبياتريس جونزاليس، وأليخاندرو جالان، أنهم سيتنافسون على حصة من مجموع جوائز يبلغ 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم)