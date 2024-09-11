بطولات"وايلد كارد"تعزز مكانة الإمارات في رياضة"البادل"
أطلقت شركة "جالوب جلوبال"، المنظمة لبطولة "دبي بريمير بادل بي1"، نداءً بالتعاون مع اتحاد البادل الإماراتي لأفضل لاعبي البادل في الدولة، بعد إطلاق زوج من بطولات وايلد كارد للذكور والإناث، حيث يمكن للاعبي الإمارات العربية المتحدة كسب المنافسة في الحدث الرئيسي في نوفمبر المقبل في استاد دبي للسوق الحرة للتنس.
وتقام البطولتان المفتوحتان أمام اللاعبين النخبة في الإمارات، خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر في مجمع ناس الرياضي.
وسيضمن الفائزون من كل فئة مكاناً مباشراً في بطولة دبي بريميير بادل (بي 1) الرسمية المؤهلة المقررة عشية البطولة (3-4 نوفمبر).
وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: "إن تنظيم بطولة دبي بريميير بادل (بي 1) وبطولات وايلد كارد السابقة في دبي يعد إنجازاً مهماً يتماشى تماماً مع استراتيجية الإمارة لتطوير القطاع الرياضي.".
ولا تقتصر هذه المبادرة على تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية العالمية فحسب، بل إنها أيضاً ستوفر شعوراً بالفخر والفرصة لعشاق الرياضة. وباعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لأحد أكبر مجتمعات البادل في آسيا، فإن بطولات وايلدكارد ستشكل نقطة تحول هامة للاعبي البادل المحليين، حيث ستتيح لهم الفرصة للتنافس جنباً إلى جنب مع أبرز نجوم هذه الرياضة. نحن متحمسون للانضمام إلى هذه المبادرة.
تتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المشهد الآسيوي للبادل، حيث تضمان ما يزيد على 320 نادياً وأكثر من 950 ملعباً. محلياً، وأفادت جمعية لاعبي البادل في الإمارات بنمو ملحوظ في اللعبة خلال العام الماضي، حيث انضم إليها 155 نادياً و620 ملعباً، بزيادة قدرها 13% سنوياً في المرافق المتاحة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد.
ويعتبر مجلس دبي الرياضي أن بطولات "وايلد كارد" تمثل إضافة مثيرة لمبادرة دبي بريميير بادل بي1. ومع النمو والتطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة في الدولة، توفر بطولات وايلد كارد فرصة للاستفادة من مجتمع البادل القوي، وتتيح للاعبين الهواة فرصة فريدة للتنافس جنباً إلى جنب مع أفضل اللاعبين المحترفين في العالم
تم فتح باب التسجيل لبطولة دبي بريميير بادل بي1 وايلدكارد في 10 سبتمبر ويستمر حتى 23 سبتمبر.
"لقد شهدنا زيادة هائلة في شعبية البادل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، مع بروز مواهب استثنائية من الذكور والإناث في مختلف الفئات العمرية"، يقول إيفان موديا، مدير بطولة دبي بريميير بادل بي1 والرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال. "تم تصميم بطولة وايلدكارد للاحتفال بهذا المجتمع المتنامي من خلال توفير منصة للمواهب المحلية للتألق في مسيرتها نحو الاحتراف".
تقام بطولة دبي بريميير بادل بي1، وهي جزء من موسم موحد جديد يضم 25 بطولة تمتد عبر 18 دولة على خمس قارات، تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
تقام البطولة في الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ويشارك فيها 256 لاعباً، من بينهم العديد من أفضل لاعبي العالم الذين يلتزمون بالتنافس في المستوى الأول. وقد أكد بالفعل لاعبون مثل أرتورو كويلو، وخوان ليبرون، وأريانا سانشيز فالادا، وبياتريس جونزاليس، وأليخاندرو جالان، أنهم سيتنافسون على حصة من مجموع جوائز يبلغ 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم)