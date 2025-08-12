بطل الشطرنج الهندي "براجناندا": لقد اعتدت على الشهرة

أعتقد أن الأمر مزيج من عوامل كثيرة، بدءًا من السيد أناند، فقد ألهمنا جميعًا. كان بطلًا عالميًا عندما بدأنا اللعب. مؤخرًا، كنت أتحدث مع أرجون (إريجايسي)، وأدركنا أن جميعنا تقريبًا (من الهند) ممن هم في القمة حاليًا كانوا حاضرين في مباراة تشيناي (بطولة العالم للشطرنج 2013) بين السيد أناند وماغنوس كارلسن. لذا ألهمتنا جميعًا تلك المباريات التي كان السيد أناند يلعبها. أعتقد أن هذا أحد الأسباب. كما أن لدينا نظامًا جيدًا في الهند، حيث تُقام العديد من البطولات بانتظام. المدربون موجودون، ونحصل أيضًا على دعم حكومي. ومن الواضح أننا نحصل أيضًا على دعم الشركات، وهو أمر بالغ الأهمية أيضًا، خاصةً عندما يتعين عليك التدريب والمشاركة في العديد من البطولات على أعلى مستوى. نعم، الدعم ضروري حقًا. ولحسن حظي، حظيت بدعم من مجموعة أداني، وشركات أخرى تنضم إلى اللعبة. من الرائع أن نرى ذلك.