بطل الشطرنج الهندي "براجناندا": لقد اعتدت على الشهرة

كيف تحافظ على هدوئك وأنت تحقق النجومية في سن مبكرة؟ لم نستطع مقاومة طرح هذا السؤال على أستاذ الشطرنج الهندي الكبير آر براجناندا، الذي يختار كلماته بعناية فائقة أثناء حركته على الرقعة.
أصبح براجناندا، الذي لا يزال في التاسعة عشرة من عمره فقط، والذي أصبح ظاهرة وطنية في الهند بعد حصوله على لقب الأستاذ الدولي في سن العاشرة، الآن من بين أفضل اللاعبين في العالم.
خلال مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، كشف براجناندا، أصغر لاعب يصل إلى نهائي كأس العالم، عن السبب وراء النجاح المذهل الذي حققته الهند في إنتاج العديد من الشباب الموهوبين مثل جوكيش دوماراجو البالغ من العمر 19 عامًا، بطل العالم الحالي، وأرجون إيريجاسي، وديفيا ديشموك، وهي فتاة أخرى تبلغ من العمر 19 عامًا وفازت مؤخرًا بكأس العالم للسيدات.
س: لقد كانت رحلة رائعة بالنسبة لك. كيف تشعر عندما تتذكرها؟
أشعر وكأننا في بداية الطريق. لقد كنتُ أُبلي بلاءً حسنًا خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، وما زال أمامي الكثير لأُحققه. أعمل بجدٍّ لتحقيقه، وأنا مُتحمسٌ للمشاركة في المزيد من البطولات وتحقيق المزيد.
س: ليس من السهل تقبّل الشهرة في هذه السن المبكرة. لكن يبدو أنك متواضع جدًا. كيف تفعل ذلك؟ هل يعود ذلك إلى طريقة تربيتك من قِبل والديك؟
أجل، أقول إن الخبرة مهمة أيضًا. أعني، كل هذه الأمور مهمة بالطبع، ولكن نعم، حظيت بالتقدير منذ صغري. كان الأمر صعبًا عليّ آنذاك، لكنني الآن اعتدت عليه، كما أنني لا أقرأ ما يكتبه الآخرون. ولا أفكر فيما قد يقوله الآخرون، وكل هذه الأمور. أبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي أثناء البطولات، ونعم، عليك فقط محاولة التركيز على الشطرنج والمشاركة في البطولات. هذا كل ما أفعله، وأعتقد أنه يناسبني.
ملف وكالة فرانس برس
س: كان فيسواناثان أناند رائدًا في الشطرنج الهندي لفترة طويلة. أما الآن، فقد برز العديد من الشباب الموهوبين على أعلى المستويات. ما سرّ النجاح الكبير الذي حققته الهند في الشطرنج؟
أعتقد أن الأمر مزيج من عوامل كثيرة، بدءًا من السيد أناند، فقد ألهمنا جميعًا. كان بطلًا عالميًا عندما بدأنا اللعب. مؤخرًا، كنت أتحدث مع أرجون (إريجايسي)، وأدركنا أن جميعنا تقريبًا (من الهند) ممن هم في القمة حاليًا كانوا حاضرين في مباراة تشيناي (بطولة العالم للشطرنج 2013) بين السيد أناند وماغنوس كارلسن. لذا ألهمتنا جميعًا تلك المباريات التي كان السيد أناند يلعبها. أعتقد أن هذا أحد الأسباب. كما أن لدينا نظامًا جيدًا في الهند، حيث تُقام العديد من البطولات بانتظام. المدربون موجودون، ونحصل أيضًا على دعم حكومي. ومن الواضح أننا نحصل أيضًا على دعم الشركات، وهو أمر بالغ الأهمية أيضًا، خاصةً عندما يتعين عليك التدريب والمشاركة في العديد من البطولات على أعلى مستوى. نعم، الدعم ضروري حقًا. ولحسن حظي، حظيت بدعم من مجموعة أداني، وشركات أخرى تنضم إلى اللعبة. من الرائع أن نرى ذلك.
س: تحدثتَ عن أناند، بطل العالم خمس مرات، وأحد أعظم لاعبي هذه اللعبة في التاريخ. ربما يكون الفوز بتلك البطولات الكبرى من أهدافك أيضًا...
نعم، لديّ أهدافي، لكنني أحاول التركيز على كل بطولة على حدة، لأن التفكير في أمر أكبر قد يُرهقك. الأمر يتعلق، كما تعلم، بلعب مباراة تلو الأخرى، وبطولة تلو الأخرى. وهذا ما أفعله. كان هذا العام جيدًا بالنسبة لي. حاليًا، أُركز على محاولة الوصول إلى مرحلة التأهل.
ملف وكالة فرانس برس
س: بالحديث عن البطولات، شاركتَ مؤخرًا في كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. اكتسبت لعبة الشطرنج الإلكترونية شعبيةً كبيرةً في السنوات الأخيرة، فكيف كانت تجربتكَ في المشاركة في بطولةٍ رياضيةٍ إلكترونيةٍ ضخمةٍ كهذه؟
نعم، كانت تجربة شيقة، وهي مختلفة عن طريقة لعبنا في البطولات عادةً. إنها بطولة مختلطة، واضطررنا لاستخدام سماعات رأس عازلة للضوضاء، وهو أمر لم نعتد عليه. نعم، كانت تجربة شيقة. لم أكن راضيًا عن طريقة لعبي. لكن بشكل عام، استمتعت باللعب هناك. أتطلع بشدة لبطولة كأس العالم للشطرنج للعام المقبل، لأنني أريد أن أقدم أفضل ما لدي هناك. إنها فرصة جديدة للاعبين، كما تعلمون، ستنقل الشطرنج إلى جمهور جديد. أعتقد بشكل عام أنها لعبة مربحة للجميع.
س. الشطرنج أيضًا يحظى بشعبية كبيرة في الإمارات العربية المتحدة. سالم صالح أستاذ كبير، كما أنجبت الدولة مؤخرًا أستاذًا كبيرًا يبلغ من العمر 15 عامًا، وهو روضة السركال. ما انطباعك عن موهبة الشطرنج في الإمارات والشرق الأوسط؟
أعتقد أن الأستاذ الكبير سالم صالح من الإمارات العربية المتحدة موجود هناك منذ زمن طويل. إنه معروف. والآن، شهدنا أيضًا إقامة بطولات بانتظام في دبي والشارقة. إذًا، هناك بطولات تُقام بانتظام، وهناك أندية شطرنج تُقدم أداءً جيدًا. آمل أن أرى المزيد والمزيد من اللاعبين القادمين من الإمارات والمنطقة.