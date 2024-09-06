بطلان إماراتيان يتألقان في البطولة الآسيوية للجولف

كانت البطولة مفتوحة للناشئين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً أو أقل وشارك فيها ممثلون من البلدان التالية: تايبيه الصينية، وجوام، وهونج كونج، والهند، ولبنان، وماليزيا، ومنغوليا، ونيوزيلندا، وباكستان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام، والفلبين المضيفة، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعوة ضيف من اتحاد الجولف الأوروبي.