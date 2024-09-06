بطلان إماراتيان يتألقان في البطولة الآسيوية للجولف
حصل كل من آسيا سليم وريان أحمد، النجمان الصاعدان في رياضة الجولف في الإمارات، على إشادة كبيرة لأدائهما المشجع في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف للناشئين المكونة من 54 حفرة، والتي أقيمت في نادي "مانيلا ساوثوودز جولف آند كانتري" المرموق في الفلبين.
ويؤكد الأداء المذهل للفريق في الساحة الدولية على المستوى المتنامي للمواهب الناشئة في مشهد الجولف في دولة الإمارات العربية المتحدة
وحصلت النجمة آسيا سليم ، بطلة نادي السيدات في مونتجومري للجولف، على المركز الخامس في قسم الفتيات، بينما حصل ريان أحمد على المركز الرابع عشر في قسم الأولاد.
وسجلت آسيا سليم جولات بلغت 74 و70 و72 نقطة على ملعب بطول 6045 ياردة و72 بار، وكانت قد سجلت أربعة فوق المعدل بعد حفرتين في جولتها الثانية، ويجب أن يُنسب إليها الفضل في تسجيل أربعة تحت المعدل في آخر 34 حفرة لها.
وسجل ريان أحمد 73 و79 و70 نقطة ليحقق ستة أكثر من المطلوب على مسافة 7053 ياردة.
أمضى أحمد صيفاً مزدحماً بالمنافسة في الولايات المتحدة، بما في ذلك المشاركة في بطولة الولايات المتحدة للهواة وبطولة الولايات المتحدة للناشئين الهواة.
وفازت هونغ كونغ بمسابقة الفردي للفتيات، وفازت تايلاند بمسابقة الفردي للفتيان، وفازت كوريا الجنوبية بمسابقة الفرق المختلطة.
علق مدرب منتخب الإمارات العربية المتحدة، "كاميرون فان روين"، على أداء الفريق قائلاً: 'لقد أعجبت بأخلاقيات العمل والاجتهاد الذي أبداه جميع لاعبي الإمارات الأربعة"
"يستحق هذا المستوى المتميز في فئتهم العمرية كل التقدير والاحترام. نأمل أن يوفر لهم هذا الأداء منصة قوية لدخول جدول بطولات الجولف المزدحمة في الإمارات العربية المتحدة"
وأضاف أن "المنافسة كانت قوية، ومستوى الجولف كان مرتفعاً، وظروف الطقس الرطبة غير المعتادة، شكلت تحدياً جديداً للاعبي الإمارات".
"كما شارك محمد سكيك وأنكا ماتيوي في منافسات البطولة إلى جانب كونهما جزءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة في منافسات الفريق - وسوف يكتسبان خبرة دولية قيمة."
كانت البطولة مفتوحة للناشئين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً أو أقل وشارك فيها ممثلون من البلدان التالية: تايبيه الصينية، وجوام، وهونج كونج، والهند، ولبنان، وماليزيا، ومنغوليا، ونيوزيلندا، وباكستان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام، والفلبين المضيفة، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعوة ضيف من اتحاد الجولف الأوروبي.