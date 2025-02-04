بطلات التنس العالميات يتجولن في "لوفر أبوظبي"

والتقطت "بليندا بنسيتش"، الفائزة ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأولى في عام 2023، و"داريا كاساتكينا"، وصيفة بطلة العام الماضي، و"ليلى فرنانديز"، إحدى لاعبات نهائيات بطولة جراند سلام، صورًا فوتوغرافية في المعلم الشهير أثناء استعدادهن للبطولة.