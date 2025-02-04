بطلات التنس العالميات يتجولن في "لوفر أبوظبي"
زارت ثلاثة لاعبات يتنافسن في النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس المقامة حاليا في مركز التنس الدولي متحف اللوفر أبوظبي بعد وقت قصير من وصولهن إلى العاصمة.
والتقطت "بليندا بنسيتش"، الفائزة ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأولى في عام 2023، و"داريا كاساتكينا"، وصيفة بطلة العام الماضي، و"ليلى فرنانديز"، إحدى لاعبات نهائيات بطولة جراند سلام، صورًا فوتوغرافية في المعلم الشهير أثناء استعدادهن للبطولة.
وتبدأ بنسيتش وفيرنانديز مشوارهما في بطولة رابطة محترفات التنس 500 يوم الثلاثاء فيما حصلت كاساتكينا، باعتبارها واحدة من المصنفات الأربع الأوليات، على وداع لدور الستة عشر.
واكتسبت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للجولف شعبية متزايدة منذ انطلاق البطولة الأولى في عام 2023، وهي الآن معترف بها كحدث رياضي رئيسي في تقويم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب المشجعين من جميع أنحاء المنطقة.
وتستمر البطولة حتى يوم السبت 8 فبراير، وتبدأ أسعار التذاكر للبالغين من 25 درهمًا إماراتيًا.