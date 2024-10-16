بطاقة مشاركة مباشرة للاعب الأول في بطولة "هيرو دبي"

واصل "أبيرج" نجاحه بالفوز لأول مرة في كل من بطولتي "جولة بي جي ايه" و "جولة دي بي وورلد"، ووقع الاختيار عليه من قبل قائد كأس رايدر في موسمه الأول. سجل "ثوربيورنسن" مكانة بمركزين ضمن العشرة الأوائل في 10 مشاركات في بطولة "جولة بي جي ايه" منذ لعبه في فئة الاحتراف في يونيو، بينما احتل "سام بينيت" - أول لاعب جامعي حصل على بطاقة المشاركة في بطولة "جولة بي جي ايه الجامعية" - المركز الحادي والثلاثي في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" ضمن قائمة نقاط جولة "كورن فيري" في موسمه الاحترافي الثاني.