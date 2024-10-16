بطاقة مشاركة مباشرة للاعب الأول في بطولة "هيرو دبي"
للعام الرابع على التوالي، سيحصل اللاعب رقم 1 في تصنيفات "جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية الجامعية" التي تعرف بـ "جولة بي جي ايه الجامعية" (PGA Tour University) في نهاية مرحلة الخريف من موسم الجولف الجامعي على بطاقة المشاركة المباشرة في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" المرموقة.
وسيحصل اللاعب الأعلى تصنيفاً يوم 27 نوفمبر 2024 المقبل على دعوة للمنافسة في بطولة سلسلة رولكس في نادي الإمارات للجولف في الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025.
في العامين الماضيين، نجح اللاعب المصنف الأول في بطولة "جولة بي جي ايه الجامعية" في الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"، واحتل "لودفيج أبيرج" المركز 70 في عام 2023، بينما حصل "مايكل ثوربجورنسن" على تعادل مثير للإعجاب في المركز الحادي عشر في عام 2024. وأنهى كلا اللاعبين مسيرتهما الجامعية في المرتبة الأولى في تصنيفات "جولة بي جي ايه الجامعية"، وحصلا على عضوية في "جولة بي جي ايه".
واصل "أبيرج" نجاحه بالفوز لأول مرة في كل من بطولتي "جولة بي جي ايه" و "جولة دي بي وورلد"، ووقع الاختيار عليه من قبل قائد كأس رايدر في موسمه الأول. سجل "ثوربيورنسن" مكانة بمركزين ضمن العشرة الأوائل في 10 مشاركات في بطولة "جولة بي جي ايه" منذ لعبه في فئة الاحتراف في يونيو، بينما احتل "سام بينيت" - أول لاعب جامعي حصل على بطاقة المشاركة في بطولة "جولة بي جي ايه الجامعية" - المركز الحادي والثلاثي في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" ضمن قائمة نقاط جولة "كورن فيري" في موسمه الاحترافي الثاني.
وقال "سيمون كوركيل"، المدير التنفيذي لبطولة "دبي ديزرت كلاسيك": "نحن سعداء بتقديم بطاقة المشاركة المباشرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك مرة أخرى للاعب المصنف الأول في جولة PGA الجامعية".
"يتمتع هذا الحدث المرموق بتاريخ حافل حيث يسلط الضوء على نجوم المستقبل، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة هؤلاء اللاعبين الشباب الموهوبين."
وأضاف: "إن مشاهدة لاعبين مثل "لودفيج أبيرج" و "مايكل ثوربجورنسن" لا يتنافسان فحسب بل ويتفوقان على الساحة العالمية يعزز أهمية هذه الفرصة. ونحن نتطلع إلى الترحيب باللاعب المصنف الأول التالي في نادي الإمارات للجولف ورؤية ما يمكن أن يحققوه في حدث سلسلة رولكس المرموقة".
وحالياً، يحتل "بريندان فالديز" من أوبورن المركز الأول في تصنيف رابطة محترفي الجولف الجامعية، ويتقدم بفارق ضئيل على "ديفيد فورد" من نورث كارولينا. كما يتنافس على الاستثناء زميلاه في فريق ولاية أريزونا "جوسيل باليستر" (المركز الثالث)، الذي فاز ببطولة الولايات المتحدة للهواة في وقت سابق من هذا موسم ألعاب الصيف، و "بريستون سمرهيز" (المركز الرابع).
ولن يحصل اللاعب رقم 1 في تصنيف "جولة بي جي ايه الجامعية" في 27 نوفمبر 2024 على بطاقة المشاركة المباشرة في "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" فحسب، بل سيحصل أيضاً على نقاط "جولة بي جي ايه الجامعية" الكاملة لمشركته في هذا الحدث.
وقال "بريندان فون دوهرين"، المدير التنفيذي "جولة بي جي ايه الجامعية": "لقد لعبت بطولة "دبي ديزرت كلاسيك" دوراً أساسياً في مسيرة "سام بينيت" و "لودفيج أبيرج" و "مايكل ثوربجورنسن"، ونحن ممتنون بشدة للدعم الذي تقدمه البطولة لـ "جولة بي جي ايه الجامعية" والجولف للهواة.
"لا توجد طريقة أفضل للتحضير لمسيرتك المهنية من التنافس مع أفضل لاعبي العالم في حدث مثل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك"