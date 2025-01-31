"براندون تومسون" يبدع في بطولة البحرين ويحقق رقماً قياسياً
سجل "براندون روبنسون تومسون" رقماً قياسياً في المضمار برصيد 61 ضربة ليتقدم بفارق ثلاث ضربات بعد الجولة الأولى من بطولة "بابكو إنيرجيز" البحرين، حيث كان قريباً للغاية من إضافة اسمه إلى كتب تاريخ جولة "دي بي ورلد".
وكان "أوليفر فيشر" هو الوحيد الذي سجل 59 ضربة منذ تأسيس جولة "دي بي ورلد" في عام 1972، لكن مواطنه الإنجليزي "روبنسون تومسون" كان لديه هذا الرقم السحري نصب عينيه عندما سدد ثمانية ضربات "بيردي" وضربتي "إيجل" في أول 17 حفرة له.
ومع ذلك، أنهى خريج جولة "هوتل بلانر" بضربة وحيدة فوق المعدّل في اليوم بعد أن ابتعد من حفرة الرمل في الممر لينهي اليوم الافتتاحي بـ 11 ضربة تحت المعدّل - ويتفوق على الرقم القياسي السابق لمضمار النادي الملكي للجولف بثلاث ضربات - مع أقرب منافس له ابن بلده "كالوم تارين" بثماني ضربات تحت المعدّل.
أبدع روبنسون تومسون بضربة "إيجل" في الحفرة الثالثة بمعدّل 5 ضربات، قبل أن يواصل بضربة "بيردي" في الحفرة الرابعة بطول 443 ياردة. ثم تبع ذلك المزيد من المكاسب في الحفرة السادسة.
والثامنة، قبل أن يختتم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً التسعة الأولى بتسديد ضربة "إيجل" من مسافة 28 قدماً في الحفرة التاسعة.
لقد أهدر محاولة سهلة لتسجيل "بيردي" في الحفرة العاشرة، ولكن سلسلة من أربع ضربات "بيردي" متتالية من الحفرة الثانية عشرة إلى الحفرة الخامسة عشرة جعلت الجميع في حالة تأهب لرصيد 59 ضربة قبل الضربات الخمس الأخيرة.
من مسافة بعيدة في الحفرة السادسة عشرة بمعدّل 3 ضربات. لكن فرصته في كتابة التاريخ عادت إليه مرة أخرى عندما سدد ضربة قوية في الحفرة السابعة عشرة، قبل أن يسقط كرته في الحفرة الأخيرة.
سدّد "تارين" 8 ضربات "بيردي" في جولته الخالية من الأخطاء برصيد 64 ضربة ليبتعد بفارق ثلاث ضربات عن الصدارة، فيما سجل "بابلو لارازابال" أدنى جولة في فترة ما بعد الظهر حيث بلغ رصيده 66 ضربة مع اشتداد الرياح حول النادي الملكي للجولف.
ويحتل الإسباني المركز الثالث بالتساوي مع الفرنسي "مارتن كوفرا"، و"سكوت ريتشي رامساي"، والفنلندي "تابيو بولكانين" برصيد 6 ضربات تحت المعدل.
صرّح "روبنسون تومسون" لوسائل الإعلام بعد الجولة: "لم أتخيل الأمر هذا الصباح عندما كان الجو ممطراً وكانت هناك توقعات برياح شديدة للغاية. أنا سعيد جداً لأنني بدأت بهذا الشكل. إنه أمر مؤسف (بعد أن فشلت في الحفرة الأخيرة)، لكنني سددت ضربات جيدة".
"كنت أدرك أنني كنت قريباً من رصيد 59 ضربة بعد حوالي تسع حفر! ثم ضربت الكرة على بعد أربعة أقدام تقريباً. في الحفرة رقم 10، وللأسف، أخطأت تلك الضربة. لقد كان الأمر مجرد تراكم للعديد من القرارات الجيدة والتنفيذ الجيد."
"لا أستطيع أن أقول إن الأمر كان مثالياً إلى حد كبير، ولكنني كنت ذكياً عندما كان عليّ أن أكون كذلك وسددت ضربات من مسافة 25 و30 و35 قدماً. ولحسن الحظ، نجحت في إحراز بعض هذه الضربات. لقد كان اتخاذ القرار جيداً، وكانت الضربات جيدة، كما نجحت في إحراز العديد من الضربات."
"أعتقد أن هذه الجولة هي الأفضل بالنسبة لي كلاعب محترف، ناهيك عن جولة "دي بي ورلد". يجب أن تكون في نفس مستوى الجولة التي أنهيت فيها جولة التحدي العام الماضي في يوم الأحد. أعلم أنها الجولة الأولى، لكن رصيد 61 ضربة يعد إنجازاً كبيراً".
واستعاد الإسباني "رافائيل كابريرا بيلو"، الحائز على تأشيرة الإقامة الذهبية، مستواه بتسجيله 67 ضربة تحت المعدل ليتعادل في المركز السادس.
نتائج الجولة الأولى
ب. روبنسون تومسون (إنجلترا) 61.
ج. تارين (إنجلترا) 64.
ب. لارازابال (إسبانيا) 66.
م. كوفرا (فرنسا) 66.
ر. رامزي (اسكتلندا) 66.
ت. بولكانين (فنلندا) 66.
ر. كابريرا بيلو (إسبانيا) 67.
ر. فيشر (إنجلترا) 67.
ج. لاجيرجرين (سويسرا) 67