"براندون تومسون" يبدع في بطولة البحرين ويحقق رقماً قياسياً

"لا أستطيع أن أقول إن الأمر كان مثالياً إلى حد كبير، ولكنني كنت ذكياً عندما كان عليّ أن أكون كذلك وسددت ضربات من مسافة 25 و30 و35 قدماً. ولحسن الحظ، نجحت في إحراز بعض هذه الضربات. لقد كان اتخاذ القرار جيداً، وكانت الضربات جيدة، كما نجحت في إحراز العديد من الضربات."