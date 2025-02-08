بداية قوية لـ"ريحان توماس" في بطولة "أستارا" للجولف بكولومبيا

وبعد أن حقق ضربة أولى رائعة في الحفرة الأولى، قدم توماس أداءً رائعًا في أول تسع ضربات، مسجلاً 31 ضربة تحت المعدل. وبعد أن سجل ضربة مبكرة في الحفرة الثانية، انتعش سريعًا بتسجيله طيورًا متتالية في الحفرتين الثالثة والرابعة قبل أن يجمع ثلاث ضربات أخرى من السابعة إلى التاسعة.