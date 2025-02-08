بداية قوية لـ"ريحان توماس" في بطولة "أستارا" للجولف بكولومبيا
حقق لاعب الجولف الإماراتي "ريحان توماس" بداية واثقة في بطولة أستارا للجولف، البالغة جوائزها مليون دولار أمريكي والتي تقدمها ماستركارد في كولومبيا، حيث سجل 66 ضربة تحت المعدل في الجولة الافتتاحية ليحتل المركز الثاني والعشرين بالتساوي مع أقرب منافسيه.
استغل توماس بشكل كامل ملعب باكوس الأقصر في نادي بوغوتا الريفي، حيث أدار تصميمه بدقة بينما اندفع الأمريكي ريك لامب إلى قمة لوحة المتصدرين بتسجيله 62 ضربة تحت المعدل، ليحدد وتيرة هذا الحدث في جولة كورن فيري.
وبعد أن حقق ضربة أولى رائعة في الحفرة الأولى، قدم توماس أداءً رائعًا في أول تسع ضربات، مسجلاً 31 ضربة تحت المعدل. وبعد أن سجل ضربة مبكرة في الحفرة الثانية، انتعش سريعًا بتسجيله طيورًا متتالية في الحفرتين الثالثة والرابعة قبل أن يجمع ثلاث ضربات أخرى من السابعة إلى التاسعة.
وفي الحفرة التاسعة الأخيرة، أضاف بيريدي آخر في الحفرة 12، ولكن خطأ متأخرا في الحفرة 17 جعله يكتفي بتسجيل 66 نقطة في أول جولة. ومع وجود 87 لاعبا من أصل 156 لاعبا أنهوا الجولة تحت المعدل، تظل المنافسة شرسة قبل الجولة الثانية.
وفي تعليقه على ذلك، قال توماس: "كانت بداية قوية للغاية. فملعب باكوس ليس طويلاً، إذ يبلغ طوله 6254 ياردة فقط، لذا توقعت بعض النتائج المنخفضة. وفي المستقبل، أحتاج إلى تحسين أدائي وخلق المزيد من فرص تسجيل النقاط - وسأحتاج إلى ذلك".
سينتقل إلى ملعب لاجوس الأطول لخوض جولته الثانية، حيث سيبدأ اللعب في الساعة 2:25 مساءً بتوقيت جرينتش من الحفرة العاشرة. وفي ظل توقعات برياح معتدلة وهطول أمطار محتملة، قد تضيف الظروف تحديًا إضافيًا.
يحتل توماس حاليًا المرتبة 24 في ترتيب Korn Ferry Tour Order of Merit لعام 2025 بعد ثلاث أحداث، ولا يزال ثابتًا في المنافسة على إنهاء الموسم ضمن المراكز العشرين الأولى - وهو إنجاز من شأنه أن يضمن له بطاقة PGA Tour كاملة لعام 2026.
ومع تطور مستواه بشكل ملحوظ، فمن الممكن أن يكون العام المقبل مليئا بالأحداث المثيرة.