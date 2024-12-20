"باوليني" و"روود" يقودان "كايتس" لفوز كبير على "إيجلز" في بطولة العالم للتنس
انطلق الموسم الثالث من بطولة العالم للتنس انطلاقة قوية، حيث شهد اليوم الافتتاحي منافسة حامية توجت بفوز كاسح لفريق "كايتس" على فريق "أونور إف إكس إيجلز" بنتيجة 25-20 في المواجهة الثانية التي احتضنها الاتحاد أرينا مساء أمس الخميس.
وقد شهدت منافسات الزوجي المختلط بداية قوية من "ألكسندر شيفتشينكو" و"بولا بادوسا"، حيث نجح الثنائي في كسر إرسال فريقهما مبكراً في الشوط الرابع ليتقدموا بـ 3-1 لصالح فريق "أونور إف إكس إيجلز". إلا أن "جاسمين باوليني" و"كاسبر رود"، وبعد بداية متعثرة، استعادا توازنهما ونجحا في قلب دفة المباراة لصالحهما، ليفوزا بالمجموعة 6-4 ويتقدم فريق "كايتس".
أما في منافسات فردي الرجال، فقد واصل "رود" تألقه ليحقق فوزاً سهلاً بنتيجة 6-4، معززاً تقدم فريق "كايتس" إلى 12-8.
وأشعلت "إيجا سوياتيك" و"بولا بادوسا" حماس الجماهير في مباراة الزوجي للسيدات بأداء قوي لصالح فريق "أونور إف إكس إيجلز". سيطرت اللاعبتان على بداية المباراة وتقدمتا بنتيجة 3-0، مقلصتين الفارق الإجمالي إلى 12-11. لكن "سيمونا هاليب" و"جاسمين باوليني" من فريق "كايتس" أظهرتا روحاً قتالية عالية، ليقدما عودة مثيرة بعد أن كانتا متأخرتين 2-5 ليعدلا النتيجة إلى 5-5. واستمرت صحوة الثنائي ليحسما المجموعة 7-5، ويدفعا بفريق "كايتس" إلى التقدم بنتيجة 19-13 في المباراة.
وانطلقت المجموعة النهائية، التي جمعت بين "سفياتيك" و"باوليني" في منافسات فردي السيدات، بمنافسة شرسة. حيث تمكنت "باوليني" من كسر إرسال "سفياتيك" في الشوط السادس لتتقدم بـ 4-2، ثم عززت تقدمها بنتيجة 5-2. لكن "سفياتيك" لم تستسلم، وردت بهجوم مضاد كاسح لتفوز بخمسة أشواط متتالية، تحسم بها المجموعة وتقلص الفارق الإجمالي إلى 20-24، لتجر المباراة إلى الوقت الإضافي.
وفي الوقت الإضافي، تمكنت "باوليني" من الحفاظ على رباطة جأشها لتفوز بالمباراة الحاسمة، مهديةً فريق "كايتس" انطلاقة موفقة بنتيجة 25-20.
وعقب المباراة، صرّح "رود" قائلاً: "لقد كانت بداية موفقة، قدمت أنا و"جاسمين" أداءً جيداً في الزوجي المختلط وحققنا الفوز بنتيجة 6-4، ثم واصلت أدائي الجيد في منافسات الفردي. أنا سعيد بمستواي اليوم، ومتحمس للمشاركة مجدداً غداً".
وأضافت "هاليب": "نشعر براحة كبيرة داخل الفريق، ونستمتع بأوقاتنا خلال المباريات. هذه الأجواء المميزة تجعلني سعيدة بهذه البداية القوية".
وفي وقت سابق من اليوم، انتزع فريق "جيم تشينجرز فالكونز" فوزاً مثيراً بنتيجة 29-26 على فريق "تي إس إل هوكس" في افتتاحية الموسم، بعد أداء بطولي من "أندريه روبليف" في المجموعة الأخيرة. وبعد أن كان متأخراً بنتيجة 17-21 قبل المجموعة الأخيرة، نجح "روبليف" في قلب الطاولة وجرّ المباراة إلى الوقت الإضافي. ثم حقق فوزين متتاليين ليُعادل النتيجة الإجمالية عند 26-26، مُمهداً الطريق لأول مباراة حاسمة في الموسم. واستمر "روبليف" في تألقه ليتفوق على "تومسون" بنتيجة 10-6 في المباراة الحاسمة، مانحاً فريقه نقاط المكافأة.