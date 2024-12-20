"باوليني" و"روود" يقودان "كايتس" لفوز كبير على "إيجلز" في بطولة العالم للتنس

وفي وقت سابق من اليوم، انتزع فريق "جيم تشينجرز فالكونز" فوزاً مثيراً بنتيجة 29-26 على فريق "تي إس إل هوكس" في افتتاحية الموسم، بعد أداء بطولي من "أندريه روبليف" في المجموعة الأخيرة. وبعد أن كان متأخراً بنتيجة 17-21 قبل المجموعة الأخيرة، نجح "روبليف" في قلب الطاولة وجرّ المباراة إلى الوقت الإضافي. ثم حقق فوزين متتاليين ليُعادل النتيجة الإجمالية عند 26-26، مُمهداً الطريق لأول مباراة حاسمة في الموسم. واستمر "روبليف" في تألقه ليتفوق على "تومسون" بنتيجة 10-6 في المباراة الحاسمة، مانحاً فريقه نقاط المكافأة.