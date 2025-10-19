"باورفول غلوري" يفاجئ الجميع في يوم أبطال بريطانيا﻿

قليلون من كانوا يتخيلون أنه، بعد عام واحد فقط، سيصبح صانعاً للعناوين الرئيسية على أرفع مسار للسباقات. قبل أسكوت، لم يتمكن "باورفول غلوري" إلا من إنهاء السباق في المركز الأخير من بين خمسة خيول في "بيفرلي" قبل أسابيع، ومع ذلك، رأى فريقه لمسة من التميز في المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات.