"باورفول غلوري" يفاجئ الجميع في يوم أبطال بريطانيا﻿

قبل أقل من أسبوع من رفع الستار على موسم سباقات الخيل في الإمارات العربية المتحدة 2025-2026، شهد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، انتصاراً سيبقى محفوراً إلى الأبد في نسيج تاريخ سباقات الخيل.
المهر الذي ولد في أيرلندا "باورفول غلوري" للشيخ راشد كسر قواعد التوقعات في يوم أبطال بريطانيا في أسكوت، محققًا فوزًا مثيرًا في سباق جوائز كيبكو لأبطال بريطانيا للسرعة (المجموعة 1) بأفضلية مذهلة بلغت 200-1، ليصبح أحدث فائز بأسعار مرتفعة في أوروبا منذ بدء نمط الفلات في 1971.
سباقات السرعة ليست غريبة على المفاجآت، لكن هذه كانت على مستوى آخر، حيث شق "باورفول غلوري" طريقه ببراعة بين 19 خيلاً ليتفوق على المرشح الأوفر حظًا "لذّات" بفارق رقبة قصيرة.
وفي قلب هذا الفوز الذي يشبه الحكايات الخيالية كان هناك شخصية مألوفة، هو الفارس جيمي سبنسر على صهوة الفائز. يُعد سبنسر، الفارس الأيرلندي وبطل فرسان بريطانيا السابق (2005 و 2007)، واحداً من أكثر الفرسان موهبة وتميزاً في جيله.
قال الفارس الإيرلندي، الذي بدا مذهولاً بحجم المفاجأة: "لا يمكنك أن تتوقع أبداً في هذه اللعبة. إنها رياضة رائعة، وقد كانت كريمة معي، وأيام مثل هذه تجعل الأمر كله يستحق العناء".
في سن الخامسة والأربعين، ربما كان سبنسر ليعتقد أن أكبر فصول مسيرته قد كُتبت بالفعل. لكن في فترة ما بعد ظهر يوم الأحد، ذكّر عالم السباقات بأن المستوى الحقيقي لا يزول أبداً.
عداء ذو لمسة ملكية
بدأت رحلة "باورفول غلوري" التي تشبه الحلم بتواضع. فقد قام وكيل الدم الأصيل ريتشارد براون بشرائه في مزادات "بريز-أب" في الربيع الماضي نيابة عن سمو الشيخ راشد والمدرب ريتشارد فيهي، وهو مهر ولِد في اسطبلات "بانشا هاوس" في أيرلندا.
قليلون من كانوا يتخيلون أنه، بعد عام واحد فقط، سيصبح صانعاً للعناوين الرئيسية على أرفع مسار للسباقات. قبل أسكوت، لم يتمكن "باورفول غلوري" إلا من إنهاء السباق في المركز الأخير من بين خمسة خيول في "بيفرلي" قبل أسابيع، ومع ذلك، رأى فريقه لمسة من التميز في المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات.
قال فيهي، المقيم في يوركشاير الشمالية: "منذ سباق بيفرلي، كان يتدرب بشكل جيد للغاية. لا أقول إنني كنت أتوقع منه الفوز، لكني كنت أعرف أنه سيقدم أفضل ما لديه. عندما رأيت سعر 200-1، كدت أن أراهن، وأنا لا أراهن! لقد رأينا أخيراً "باورفول غلوري" الحقيقي اليوم".
حطَّم هذا الفوز رقماً قياسياً يعود إلى نصف قرن لأطول سعر لمرشح يفوز بسباق من الفئة الأولى في أوروبا، متجاوزاً مفاجأة "قراط" في سباق ساسكس ستيكس عام 1971 بسعر 150-1. ولم تشهد الرياضة مثل هذه الاحتمالات تتغلب على هذا المستوى منذ انتصار "ثيودور" في سباق سانت ليجر عام 1822 بسعر 200-1.
عبّر الفارس المنافس جيمس دويل، الذي هُزم بصعوبة على صهوة المرشح الأوفر حظاً "لذّات"، عن إعجابه وأشاد بسبنسر.
قال دويل: "عندما يركب جيمي المسار المستقيم في أسكوت، يمكنه أن يصنع القليل من السحر، وهذا ما رأيتموه للتو".
بينما ثار الجمهور الغفير في أسكوت من هول الصدمة، ظل سبنسر هادئًا كعادته. قال: "ظننتُ أننا قد نخطف مكانًا. ثم أدركتُ فجأةً أن لدينا فرصة حقيقية. لا أجد الكلمات للتعبير عن ذلك."
جودلفين يفوز بلقب البقاء
في يومٍ غني بالدراما بالفعل، أضاف "تراولرمان" المملوك لـجودلفين كأساً متلألئاً آخر لمؤسس الإسطبل، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث قدم أداءً شجاعاً ليقتنص كأس كيبكو لأبطال بريطانيا لمسافات التحمل.
بقيادة دقيقة من الفارس ويليام بويك، أكد بطل كأس الرويال أسكوت الذهبي (Royal Ascot Gold Cup) مكانته كبطل سباقات التحمل لعام 2025، متغلباً على زميله الشجاع في الإسطبل "سويت ويليام" بفارق طول ونصف.
قال بويك: "إنه نجم عظيم. ينطلق إلى هناك، ويعطي كل ما لديه، ويركض بقلبٍ مفعم بالإصرار".
حملة "تراولرمان"، التي تضمنت انتصارات في سباقات هنري الثاني ستيكس، وكأس أسكوت الذهبي، ولونسديل كب، أكسبته مكاناً بين عظماء سباقات التحمل الحديثة: ستراديفاريوس، كابريوس، أوردر أوف سانت جورج، وفيم أند غلوري.
"كالاندغان" يُكمل يوماً للتاريخ
وفي ختام يوم الأبطال الذي لا يُنسى، اقتنص المتنافس الفرنسي "كالاندغان"، الذي يمثل ألوان الآغا خان الشهيرة، سباق تشامبيون ستيكس (Champion Stakes - G1) تحت قيادة الفارس ميكائيل بارزالونا، الفائز السابق بكأس دبي العالمي. بعد صموده أمام المرشح الأوفر حظاً "أومبودسمان" المملوك لجودلفين و "الماقام" المملوك لإحدى الجهات في دبي، أكد "كالاندغان" قوة فرنسا الدائمة على الساحة الدولية.
من فوز الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم المفاجئ إلى سيطرة غودولفين على سباقات التحمل، كان يوم أبطال بريطانيا 2025 خاتمة ملائمة، حافلة بانتصارات لا تُنسى.