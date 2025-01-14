"بانتون" و"بوران" يقودان "إم آي إمارات" لانتصار قوي على "دبي كابيتالز"

وفي وقت سابق من المباراة، تعثر فريق إم آي إماراتس في بداية المباراة عندما نجح "دوشمانثا شاميرا" في التسديد في أول محاولة له. وتفوق على "كوسالا بيريرا" ونجح في إسقاط العمود الجانبي ليمنح فريق دبي كابيتالز تقدم مبكر في المباراة. وانضم "توم بانتون" إلى "محمد وسيم" في الوسط وقدم الثنائي لفريق إم آي إماراتس بعض الاستقرار الذي كان في أمس الحاجة إليه من خلال شراكة رئيسية أسفرت عن 38 نقطة.