"بانتون" و"بوران" يقودان "إم آي إمارات" لانتصار قوي على "دبي كابيتالز"
حقق فريق "إم آي إمارات" فوزه الأول في موسم "دي بي وورلد آي إل تي 20" حيث استغلوا 50 نقطة من "توم بانتون" و"نيكولاس بوران" ليحققوا فوزاً بفارق 26 جولة ضد فريق دبي كابيتالز في ملعب زايد للكريكيت يوم الاثنين.
وكان "شاي هوب" نجم المباراة حيث سجل 100 نقطة - 101 جولة من 59 كرة - لكن ذهبت سدى حيث خسر فريق دبي كابيتالز أمام إم آي إماراتس لأول مرة في تاريخ البطولة.
وأدّى أداء "فضل الحق فاروقي"، حيث سجل ويكيتين واستقبل ثلاثة نقاط فقط، إلى تحويل مجرى المباراة لصالح إم آي إماراتس.
ومع سعي فريق كابيتالز إلى تسجيل هدف صعب يبلغ 188 نقطة، افتتح فريق إم آي إماراتس اللعب بتسديدات دائرية عندما تسلّم "أكيل حسين" الكرة الجديدة وكادت هذه الحركة أن تؤتي ثمارها في الجولة الثالثة. وسدد "بن دنك" كرة أسرع، لكن الفرصة ذهبت أدراج الرياح عندما أهدر "وقار سلامخيل" فرصة سهلة. وفي الطرف الآخر، سجل "شاي هوب" معظم النقاط وتصدّر فريق كابيتالز.
أعطى "جوزيف ألزاري" التقدم لفريق إم آي إماراتس عندما تخلص من "دانك" في المحاولة السادسة، لكن "هوب" نجح في النهاية وأحرز 50 نقطة في 32 كرة.
سجل "هوب" و"ماكمولين" 61 نقطة في الويكيت الثاني قبل أن يتغلب "بوران" على الأخير. كانت قصة فداء لسلامخيل حيث تغلّب أخيراً على خصمه.
وبقي "هوب" على نفس الحال وضرب الرابعة والسادسة ضد "إيه أم غضنفر" ليحقق 100 نقطة الثانية في مسيرته في بطولة "تي 20". وكانت هذه أول 100 نقطة يسجلها لاعب من فريق دبي كابيتلز وأيضاً الثالثة في تاريخ بطولة "دي بي وورلد آي إل تي 20". ولم يتمكن "هوب" من المواصلة حيث فشل في الكرة التالية.
وبعد ذلك، تحوّل زخم اللعب لصالح إم آي إماراتس بسرعة، حيث أقصى "فضل الحق فاروقي" "اسكندر رضا" بضربة يوركر رائعة. وسجل "فاروقي" نقطتين من ضربتين، حيث سدد ضربة يوركر رائعة أخرى للتخلص من "داسون شاناكا".
وشعر فريق دبي كابيتالز بالندم على فرصته بعد أن سدد "زاهور خان" كرة رائعة في الجولة التاسعة عشرة، ولم يسمح سوى بنقطة واحدة لفريقه. واحتاج فريق دبي كابيتالز إلى 36 نقطة في الجولة الأخيرة، لكن تبين أن الأمر كان صعباً للغاية حيث حقق إم آي إماراتس فوزاً حاسماً.
وفي وقت سابق من المباراة، تعثر فريق إم آي إماراتس في بداية المباراة عندما نجح "دوشمانثا شاميرا" في التسديد في أول محاولة له. وتفوق على "كوسالا بيريرا" ونجح في إسقاط العمود الجانبي ليمنح فريق دبي كابيتالز تقدم مبكر في المباراة. وانضم "توم بانتون" إلى "محمد وسيم" في الوسط وقدم الثنائي لفريق إم آي إماراتس بعض الاستقرار الذي كان في أمس الحاجة إليه من خلال شراكة رئيسية أسفرت عن 38 نقطة.
ومع ذلك، عوّض "رضا" عن الإمساك الفاشل في وقت سابق حيث أسقط الأعمدة برمية مذهلة من المنتصف وعاد "وسيم" إلى الجناح ليحقق 18 نقطة. وانتهت اللعبة القوية بتسجيل إم آي إماراتس 50/2، حيث حصل كلا الفريقين على الكثير من النقاط الإيجابية.
واصل "بانتون" تألقه في أحد الأطراف، حيث سجل 50 نقطة بأسلوب مميز عندما اكتسح "زاهر خان" بضربات قوية على الجانب ليحسم الجولة الحادية عشر.
وانضم "بوران" إلى المجموعة بعد أن سجل رباعيتين وستة سداسيات في 29 كرة أسفرت عن 59 نقطة. وأسقط "بوران" "أولي ستون" بثلاث ضربات سداسية متتالية في الجولة الخامسة عشر. وبدأ القائد هجومه بضربة توقيتها مثالي، وكانت الضربة التالية حافة محظوظة أبحرت فوق الحبال وكانت الضربة الثالثة تكراراً للأولى. وفي سعيه لتحقيق أقصى قدر من النقاط على التوالي، أخرج الكرة إلى "داسون شاناكا" في ويكيت المنتصف.
وسجل "ستون" مجدداً في الجولة الثامنة عشر ليتخلص من "بانتون"، قائد إم آي إماراتس، ويحقق أعلى نتيجة وهي 74 نقطة في 52 كرة. وحقق "روماريو شيبرد" و"كيرون بولارد" و"جوزيف ثاني" ثلاثة ويكيتات متتالية لـ"جولبادين نياب" في الجولة الأخيرة ليقيد كابيتالز فريق إم آي إماراتس إلى 187-7.
النتائج المختصرة:
إم آي إماراتس تغلب على دبي كابيتلز بفارق 26 نقطة
إم آي إماراتس 187-7 في 20 جولة ("توم بانتون" 74، "نيكولاس بوران" 59، "كيرون بولارد" 22، "غلبدين نايب" 3 مقابل 27)
دبي كابيتالز 161-6 في 20 جولة ("شاي هوب" 101، "براندون ماكمولين" 16، "فضل الحق فاروقي" 2 مقابل 22)