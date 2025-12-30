"باجيو" من دبي: هوية إيطاليا الكروية في خطر.. وغياب "المحليين" سر النكسات

قال نجم كرة القدم الإيطالي السابق، روبرتو باجيو، إن المنتخب الوطني الإيطالي "يعاني" بسبب تراجع عدد اللاعبين الإيطاليين الذين يشاركون في الدوري الإيطالي الممتاز، وهو اتجاه يعتقد أنه ساهم في فشل الفريق مؤخراً في التأهل لكأس العالم لكرة القدم.

وفي حديثه خلال "قمة الرياضة العالمية"، إلى جانب ابنته فالنتينا وقائد منتخب إيطاليا السابق أليساندرو ديل بييرو، قال باجيو إن الهوية القوية والبنية التي كانت تميز كرة القدم الإيطالية قد ضعفت بمرور الوقت.

وصرح قائلاً: "في زمني، كان عدد الإيطاليين الذين يلعبون في الدوري أكبر بكثير. أما الآن، فالعدد أقل بكثير، وهذا على الأرجح هو السبب الأكبر وراء إخفاقاتنا الحالية". وأوضح باجيو أنه عندما لعبت إيطاليا في كأس العالم خلال التسعينيات، كان هناك هيكل واضح للفريق.

تأهلت إيطاليا لنهائيات كأس العالم المقبلة، إلا أنها غابت عن نسختي 2018 و2022، وهو ما يرجعه باجيو إلى قلة اللاعبين الإيطاليين في الدوري المحلي. يذكر أنه عندما لعب باجيو للمنتخب الإيطالي في كأس العالم 1994، تم تتويجه كأحد أفضل اللاعبين في العالم وفقاً للهيئات الرياضية.

"ذيل الحصان الإلهي"

لُقب باجيو بـ "Il Divino Codino" (ذيل الحصان الإلهي) بسبب تسريحة شعره الشهيرة. وقد عانى من إصابات عديدة في بداية مسيرته، لكنه عاد بقوة خلال كأس العالم 1994، حيث قاد فريقه إلى النهائي قبل أن يخسر في النهاية أمام البرازيل بركلات الترجيح. وعلى مر السنين، أصبح باجيو اسماً لامعاً في عالم كرة القدم.

وخلال جلسة النقاش، استذكرت ابنته فالنتينا كيف استمر أساطير كرة القدم والمشجعون من جميع أنحاء العالم في إظهار الإعجاب والاحترام لوالدها، حتى بعد مرور وقت طويل على اعتزاله. وقالت إن تأثيره تجاوز الألقاب والبطولات، مسلطة الضوء على شغفه، وقدرته على الصمود، وأثره الدائم في هذه الرياضة.

