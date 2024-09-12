"اي ايه سبورت اف سي 25": الكشف عن أفضل 25 لاعباً
مع اقتراب موعد الإصدار، يزداد الحماس حول لعبة "اي ايه سبورت اف سي 25". من المقرر إطلاق أحدث إصدار من لعبة محاكاة كرة القدم الشهيرة قريباً، وقد كشفت اي ايه سبورت مؤخراً عن تصنيفات اللاعبين المنتظرة للغاية. وتضم قائمة هذا العام بعضاً من أبرز المواهب الكروية في العالم، مع العديد من الأسماء المألوفة وبعض الوجوه الجديدة. ترقبوا تجربة كرة القدم المثيرة التي ستقدمها اللعبة هذا الموسم!
يتصدر القائمة بأعلى تصنيف "او في ار" ثلاثة من نجوم كرة القدم: كيليان مبابي ورودري وإيرلينج هالاند. من المقرر أن يكون كل من هؤلاء اللاعبين بارزاً كأساسيّ في الفريق لهذا العام. يواصل مبابي، الذي يمثل ريال مدريد الآن، إثارة الإعجاب بسرعته وقدرته على تسجيل الهدف . يظل رودري لاعب مانشستر سيتي قوياً كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعيين في اللعبة، بينما تضمن قوة هالاند ودقته كمهاجم مكانه في القمة.
ويأتي في المركز الثاني جود بيلينجهام وفيني جونيور، وكلاهما حصل على تقييم 90. بيلينجهام، الذي يلعب الآن مع ريال مدريد، أثبت نفسه كاكتشاف كبير بفضل مهاراته في صناعة اللعب. من ناحية أخرى، يبرع و يبدع فيني جونيور في الجناح، مما يجعله لاعباً بارزاً. كما حصل كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، على تقييم 90 أيضاً، ويُعرف بتمريراته ورؤيته الاستثنائية التي تميز أداءه في الملعب.
وتضم قائمة أفضل 25 لاعباً في لعبة اي ايه سبورت اف سي 25 مزيجاً من النجوم ذوي الخبرة والمواهب الناشئة. حصل كل من هاري كين، ومارتن أوديجارد، وجانلويجي دوناروما على تقييم إجمالي 89، مما يبرز أدوارهم الأساسية في فرقهم. كما يُعتبر أليسون، وتيبو كورتوا، ومارك أندريه تير شتيجن من أفضل حراس المرمى في اللعبة، حيث حصل كل منهم أيضاً على تقييم إجمالي 89.
رغم انخفاض تصنيفات محمد صلاح، وفيل فودين، وليونيل ميسي قليلاً عن تصنيفاتهم السابقة، إلا أنهم ما زالوا لاعبين محوريين. يحتل ميسي، الذي يلعب الآن مع إنتر ميامي، تصنيف 88، إلى جانب أنطوان جريزمان، وروبن دياس، وروبرت ليفاندوفسكي، الذين يجمعون جميعاً بين البراعة الهجومية والصلابة الدفاعية.
تعكس تصنيفات هذا العام تحولاً ديناميكياً في كرة القدم، مع صعود لاعبين جدد إلى الصدارة واستمرار النجوم الراسخين في التألق. تعد لعبة اي ايه سبورت اف سي 25 بتقديم تجربة مثيرة، حيث تتيح للاعبين فرصة إدارة واللعب مع بعض من أفضل المواهب الكروية في العالم. ومع اقتراب موعد الإصدار، يمكن للمشجعين التطلع إلى استكشاف هؤلاء اللاعبين الأعلى تصنيفاً وبناء فرقهم النهائية في الإصدار الجديد من اللعبة.