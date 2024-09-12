"اي ايه سبورت اف سي 25": الكشف عن أفضل 25 لاعباً

مع اقتراب موعد الإصدار، يزداد الحماس حول لعبة "اي ايه سبورت اف سي 25". من المقرر إطلاق أحدث إصدار من لعبة محاكاة كرة القدم الشهيرة قريباً، وقد كشفت اي ايه سبورت مؤخراً عن تصنيفات اللاعبين المنتظرة للغاية. وتضم قائمة هذا العام بعضاً من أبرز المواهب الكروية في العالم، مع العديد من الأسماء المألوفة وبعض الوجوه الجديدة. ترقبوا تجربة كرة القدم المثيرة التي ستقدمها اللعبة هذا الموسم!