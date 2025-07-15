انطلاق سباق نصف الماراثون الداخلي بدبي الشهر المقبل

سيحصل عشاق الرياضة واللياقة البدنية في المدينة على فرصة رائعة أخرى لممارسة بعض الأنشطة الرياضية الممتعة، بما في ذلك نصف ماراثون داخلي، حيث أعلن عالم دبي للرياضة (DSW)، أكبر وجهة رياضية ولياقة بدنية داخلية في المنطقة، عن إطلاق نسخته الخاصة في أغسطس.

وتنظم البطولة من قبل مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وستقام نسخة 2025 يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل من 3 أغسطس إلى 2 سبتمبر، على مساحة تزيد عن 25 ألف متر مربع وتضم أكثر من 40 ملعباً وملعباً.

تشمل الرياضات المتاحة لعام ٢٠٢٥: الريشة الطائرة، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة القدم، والبادل، والتنس، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، والبيكل بول، مع بنية تحتية ومرافق متطورة. هذا الموسم، تعيد DSW أيضًا افتتاح صالة الألعاب الرياضية المجانية المفتوحة، والتي تضم أجهزة تمارين القلب المتطورة، وأجهزة التدريب الوظيفي، ومناطق القوة.

يضم عالم دبي للأطفال الموسع منزلقات قابلة للنفخ متعددة الطوابق ومسارات لعب ناعمة بالإضافة إلى مناطق مخصصة للمتعة مع ألعاب الآركيد الكلاسيكية، مما يتيح للآباء المشاركة في الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية المفضلة لديهم بينما يستمتع أطفالهم بالمرح تحت الإشراف ويبقون نشيطين.

يمكن للزوار الانطلاق بقوة في اليوم الافتتاحي لدورة أغسطس مع سباق DSW Run IN، أول نصف ماراثون داخلي في دبي، يوم الأحد (3 أغسطس). يُقام السباق في بيئة مُكيّفة بالكامل، ويَعِد العدائين بتجربة فريدة من نوعها، مع توقيت احترافي ومناطق تشجيع.

يجمع دوري DSW الصيفي يوم السبت (23 أغسطس) أفضل فرق أماكن العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منافسة رياضية بين الشركات تتميز بألعاب عالية الطاقة وبناء فريق الشركة في أفضل حالاته.

مُصممة خصيصاً لسكان دبي وزوارها المقيمين فيها خلال العطلة الصيفية، تُقدم دورة أغسطس برامج عالية الجودة وفعّالة على مدار الشهر. مع تسع أكاديميات رياضية تُقدم تدريباً عالمياً، يُواصل عالم دبي للرياضة رعاية الجيل القادم من الرياضيين. من جلسات التدريب التي تُقدمها الأكاديمية إلى حجز الملاعب وأنشطة الأطفال، يُمكن الحجز بسهولة عبر تطبيق عالم دبي للرياضة مع إمكانية تتبع مواعيد المباريات في الوقت الفعلي وتسجيل الوصول عبر رمز الاستجابة السريعة.

قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "أصبح عالم دبي للرياضة من أبرز وأهم فعاليات اللياقة البدنية المجتمعية في أجندة دبي. فهو يشجع على اتباع أنماط حياة نشطة، ويتيح فرصًا للتواصل الاجتماعي خلال فصل الصيف، مما يُحسّن جودة حياة السكان والزوار".

نفخر بشراكتنا مع مركز دبي التجاري العالمي لتنظيم نسخة أغسطس لهذا العام، والتي توفر تجارب رياضية استثنائية لكل من يختار البقاء نشيطًا في دبي خلال موسم الصيف، بغض النظر عن أعمارهم وقدراتهم. تتميز هذه النسخة ببرامج مُحسّنة، وتُعزز الروابط المجتمعية، حيث تجمع جميع شرائح المجتمع من 200 جنسية تعيش في دبي.