انطلاق بطولة العالم للشباب لفنون القتال المختلطة في العين

يُضيف إدراج فئة الشباب (د) هذا العام بُعدًا جديدًا للمسابقة، ويتماشى مع رؤية استشرافية لدعم ورعاية المواهب منذ الصغر. يُسهم هذا في بناء أبطال المستقبل، وغرس روح التنافس الإيجابي منذ الصغر، وإعداد جيل يمتلك المهارات والعقلية اللازمة لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.