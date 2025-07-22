انطلاق بطولة العالم للشباب لفنون القتال المختلطة في العين

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت الاثنين منافسات النسخة السادسة من بطولة العالم للشباب لفنون القتال المختلطة في منطقة العين بأبوظبي.
وتنظم البطولة، التي تقام لأول مرة في المدينة، في مركز أدنيك العين، وتتميز بمشاركة قياسية لأكثر من 1000 رياضي ورياضية يمثلون 60 دولة.
تنظم البطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة (IMMAF) ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفنون القتال المختلطة، وتستمر حتى 27 يوليو. وشهد اليوم الافتتاحي منافسات حماسية وأجواء نابضة بالحياة، بحضور جماهيري كبير ومشاركة مواهب صاعدة من جميع أنحاء العالم.
لأول مرة منذ انطلاق البطولة، أُقيمت منافسات فئة الشباب (د)، للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عامًا. يعكس هذا الإنجاز التزام المنظمين بتوسيع نطاق المشاركة ودعم تنمية الرياضيين الشباب منذ الصغر.
حقق منتخب الإمارات العربية المتحدة بدايةً رائعةً في اليوم الافتتاحي، وأبرز أداؤهم استعدادهم الفني القوي وعزمهم على تحقيق المزيد من النجاحات طوال الأسبوع.
وأعرب كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، عن اعتزازه بالشراكة المستمرة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفنون القتال المختلطة. وأشار إلى أن هذه النسخة هي الأكبر منذ انطلاق البطولة عام ٢٠١٩، وتمثل منصة مثالية للتبادل الثقافي وتعزيز القيم الإيجابية بين الشباب حول العالم.
وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً رائداً في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية بفضل رؤيتها الطموحة وبنيتها التحتية العالمية المتميزة والتزامها بتمكين الشباب في المجال الرياضي.
قال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة فنون القتال المختلطة: "إن استضافة البطولة في منطقة العين لأول مرة يعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي بالقدرات التنظيمية لدولة الإمارات، كما يُبرز جهود الدولة في تعزيز بنيتها التحتية الرياضية وتوسيع خارطة الاستضافة لتشمل جميع إمارات الدولة".
يُضيف إدراج فئة الشباب (د) هذا العام بُعدًا جديدًا للمسابقة، ويتماشى مع رؤية استشرافية لدعم ورعاية المواهب منذ الصغر. يُسهم هذا في بناء أبطال المستقبل، وغرس روح التنافس الإيجابي منذ الصغر، وإعداد جيل يمتلك المهارات والعقلية اللازمة لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.