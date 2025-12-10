انطلاق النسخة الأكبر من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب في دبي

كما ستشهد الألعاب مشاركة عدد من أبرز رياضيي آسيا من أصحاب الهمم، من بينهم لاعبة التايكوندو الإيرانية زهرة رحيمي، الحائزة على الميدالية الفضية في فئة وزن 52 كلغ في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتايواني تشين بو ين (من الصين تايبيه)، المصنف الأول عالمياً في تنس الطاولة لفئة الإعاقة الذهنية، وصاحب الميدالية الفضية في باريس 2024.