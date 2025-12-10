انطلاق النسخة الأكبر من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب في دبي

انطلقت النسخة الأكبر على الإطلاق من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب دبي 2025 يوم الأربعاء بسبع رياضات، حيث أعربت الفرق عن طموحها وإصرارها على السعي وراء المجد في هذا الحدث الرياضي المتعدد الأكبر من نوعه.
تستضيف دبي الألعاب للمرة الثانية، مما يؤكد دورها المتنامي كمركز لرياضات أصحاب الهمم في آسيا.
وصل أبطال النسخة السابقة، من إيران، إلى البطولة بأكبر بعثة رياضية تضم 195 مشاركاً، وهم يطمحون إلى الحفاظ على ألقابهم.
وأكدت مريم كاظميبور، رئيسة بعثة إيران، على تركيزهم الاستراتيجي قائلة:
"لقد وفرنا أفضل الظروف الممكنة لرياضيينا، وسنشارك في الألعاب بهدف الدفاع عن لقبنا. ومع ذلك، نحن ندرك أن المهمة المقبلة ليست سهلة. ستشارك إيران في جميع الرياضات الإحدى عشرة بـ194 رياضياً. تُعدّ هذه الألعاب فرصة مهمة للرياضيين الذين يستعدون لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في ناغويا 2026 ودورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028. ولهذا السبب نسافر إلى دولة الإمارات بأقصى طاقاتنا. إن الزيادة البالغة 83 مشاركاً مقارنة بالنسخة السابقة تعكس التزامنا بهذه الاستراتيجية."
في المقابل، ستشارك بنغلاديش للمرة الأولى في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، عبر بعثة تضم 27 رياضياً.
وقال أحمد معروف، الأمين العام للجنة البارالمبية البنغلاديشية: "جميع اللاعبين الجدد يشاركون في دورة الألعاب الآسيوية للشباب لذوي الهمم، ولأول مرة يشارك رياضيان كفيفان. نحن نتوقع منهم تحقيق ميداليات."
وسيُمثل الدولة المضيفة، الإمارات العربية المتحدة، 55 رياضياً، يجمعون بين اللاعبين الجدد المصنفين حديثاً وعدد من الأسماء البارزة المتوقع تألقها خلال الأيام القادمة.
كما ستشهد الألعاب مشاركة عدد من أبرز رياضيي آسيا من أصحاب الهمم، من بينهم لاعبة التايكوندو الإيرانية زهرة رحيمي، الحائزة على الميدالية الفضية في فئة وزن 52 كلغ في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتايواني تشين بو ين (من الصين تايبيه)، المصنف الأول عالمياً في تنس الطاولة لفئة الإعاقة الذهنية، وصاحب الميدالية الفضية في باريس 2024.
ومن جانبها، تُعد الصينية غاو زيهان من أبرز المرشحات للفوز بالميدالية الذهبية بعد موسم مذهل في عام 2025، حصدت خلاله فضية في بطولة العالم للرماية بالقوس والسهم لذوي الهمم وذهبية في بطولة آسيا لنفس الرياضة.
وقالت غاو: "هذه هي ثالث بطولة دولية لي، لكنها الأولى لي في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب. أشعر ببعض التوتر، لكنني سأبذل قصارى جهدي للفوز بالميدالية الذهبية هنا."
ومن بين المواهب الصاعدة، يشارك الماليزي سينابير آرثر، البالغ من العمر 20 عاماً، في أول بطولة دولية له، وقد وضع لنفسه أهدافاً واضحة في دبي.
وقال آرثر: "لقد استمتعت بحصص التدريب هنا. هذه أول بطولة دولية أشارك فيها. سبق أن شاركت في العديد من البطولات الوطنية في ماليزيا، وتوقعي هو أن أحقق أفضل أداء شخصي لي في دبي."
وستنطلق منافسات كرة الريشة البارالمبية، والبوتشيا، وغولبول، ورفع الأثقال البارالمبي، والسباحة البارالمبية، وتنس الطاولة البارالمبي، وكرة السلة على الكراسي المتحركة يوم الثلاثاء، بينما ستُدرج رياضة مصارعة الذراعين البارالمبية لأول مرة ضمن النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب يوم الأربعاء.