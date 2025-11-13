اليوم ..منتخب الإمارات والمواجهة الحاسمة مع العراق

بعد أن عانى من هزيمة مؤلمة أمام قطر الشهر الماضي، يعود المنتخب الإماراتي إلى الملعب مصممًا على الحفاظ على آماله في التأهل لكأس العالم 2026.
بحاجة إلى التعادل فقط لإنهاء جفاف دام 35 عامًا في الظهور بكأس العالم، تعرض المنتخب الإماراتي لهزيمة 2-1 في معركة شاقة في الدوحة.
الآن يأمل المنتخب الأبيض في العودة بقوة عندما يواجه العراق في مباراة الذهاب من الجولة الخامسة في ملعب محمد بن زايد في أبوظبي اليوم الخميس (8 مساءً) مع إقامة مباراة الإياب في ملعب البصرة الدولي في العراق في 18 نوفمبر.
الفائز في مباراة الذهاب والإياب سيتأهل إلى بطولة التأهل بين القارات المكونة من ستة فرق والمقررة في مارس في المكسيك.
الفريقان الأولان من الحدث بين القارات سيحجزان آخر مقعدين في كأس العالم.
كوزمين أولاريو، مدرب الإمارات، يدرك التحدي الصعب الذي ينتظره بينما يستعد فريقه للمعركة المعقدة في التصفيات.
لكن التحدي الأول للروماني هو تحفيز اللاعبين لمواجهة الخميس الأولى ضد العراق في أبوظبي.
قال أولاريو: "ليس من السهل تجاوز هذه اللحظة بعد مباراة قطر. في الواقع، بالنسبة لي كان الأمر رهيبًا، لكن لدي خبرة أكثر من اللاعبين في هذه الحياة."
"لقد تعاملت مع هذه اللحظات، وكنت أقول لهم أن أفضل معلم لدينا في هذه الحياة هو الألم."
"الألم الذي شعرنا به بعد تلك المباراة (ضد قطر)، يجب أن يعلمنا ألا نشعر بهذا مرة أخرى. لهذا السبب علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأقصى ما يمكننا حتى لا نشعر بالألم مرة أخرى."
كانت إصابة فابيو ليما ضربة كبيرة للإمارات، لكن أولاريو لا يزال يمكنه الاعتماد على لاعبين ذوي جودة مثل علي صالح، سلطان عادل وكايو لوكاس.
سيعتمد الفريق أيضًا على الدعم الحماسي من الجماهير المحلية في استاد محمد بن زايد، الذي يمكن أن يرفع معنوياتهم عندما يدخلون الملعب للمباراة الحاسمة يوم الخميس.
قال أولاريو: “نستخدم كل شيء لتحفيز لاعبينا. نحن نتحدث عن الضغط. الضغط هو عندما يكون لديك شيء مهم جدًا للدفاع عنه.”
“إذا لم يكن لديك هذا، فأنت لا تهتم، ولا تشعر بالضغط. ولكن عندما يكون لديك ضغط، فهذا يعني أنك تقاتل من أجل شيء مهم جدًا لبلدك. وهذا ما يجب أن نشعر به لتجاوز هذه الجولة [المباراة الفاصلة]. علينا التعامل مع هذا.”
سيأمل مشجعو الإمارات أن يتمكن رجال أولاريو من التعامل مع الضغط الشديد لمباراة فاصلة في كأس العالم للحفاظ على الحلم حيًا.
هل يمكن للإمارات التأهل لكأس العالم 2026 إذا فازت على العراق بعد الخسارة أمام قطر؟