اليوم.. طرح تذاكر بطولة سوق دبي الحرة للتنس

تبدأ اليوم (الأربعاء) عملية بيع تذاكر بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2026، مع إعلان المنظمين عن عرض خاص لمحبي اللعبة الأكثر حماساً.

ولفترة محدودة فقط، سيتمكن المشجعون من الاستفادة من عرض "الحجز المبكر" الذي يمنح خصماً بنسبة 20% على تذاكر الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، ما يتيح لهم مشاهدة العديد من نجمات التصنيف العالمي العشرين الأوائل مقابل 52 درهماً فقط يومياً.

وتُعد هذه البطولة أقدم وأشهر حدث محترف للتنس في دبي، حيث تتضمن أسبوعاً من منافسات بطولة السيدات WTA 1000 يتبعه أسبوع من بطولة الرجال ATP 500، وستقام العام المقبل في الفترة من 15 إلى 28 فبراير في ملعب دبي للتنس – سوق دبي الحرة.

ومنذ حصول بطولة السيدات على تصنيف WTA 1000 عام 2023، يُتوقع مشاركة أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي إذا كنّ في كامل الجاهزية البدنية.

هذا يعني أن سكان دبي وزوارها سيتمكنون من مشاهدة أسماء لامعة مثل المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والفائزة بستة ألقاب "غراند سلام" إيغا شفيونتيك، والموهبة الأمريكية البالغة من العمر 21 عاماً كوكو غوف، وبطلة دبي الحالية ميررا أندريفا، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من المنافسات.

وتحتفل البطولة في نسختها المقبلة بالذكرى الـ26 لبطولة السيدات، والذكرى الـ34 لبطولة الرجال، حيث سيلاحظ الجمهور العائد إلى الملعب الشهير في القرهود أعمال التطوير والتوسعة المستمرة، والتي ستشمل من فبراير المقبل إنشاء ملعب جديد يتسع لـ2000 متفرج (الملعب رقم 1)، على أن تتم زيادة سعة الملعب الرئيسي (سنتر كورت) بنسبة 50% بحلول عام 2027.

وقال راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة:

"إعادة التطوير تأتي انسجاماً مع هدفنا المتمثل في ضمان استمرار استضافة أحداث رياضية عالمية المستوى، واستيعاب جمهور أكبر وأكثر تفاعلاً، وزيادة الحضور التلفزيوني."

وأضاف: "بطولة سوق دبي الحرة للتنس كانت واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في دبي منذ تسعينيات القرن الماضي، مرحبةً بأفضل لاعبي الرجال، ولاحقاً السيدات. وخلال كل تلك الفترة، سعينا باستمرار إلى النمو والتحسين وتقديم حدث أكبر وأفضل لكل من اللاعبين والمسؤولين والجمهور. نحن متحمسون لإطلاق تذاكر نسخة 2026 رسمياً، ونتوقع أن يستفيد عشاق التنس من عرض الحجز المبكر في الأيام الثلاثة الأولى، التي ستضم أفضل لاعبات العالم."

من جانبه، قال صلاح تهلك، مدير البطولة ونائب المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة:

"شهدنا هذا العام في دبي عمق المنافسة في تنس السيدات، حيث تمكنت ميررا أندريفا من الفوز بلقب البطولة، بعد أن تفوقت على مجموعة ضمّت تسعاً من أفضل عشر لاعبات في العالم، و16 من أفضل 20، لتصبح وهي في سن الـ17 أصغر بطلة لبطولة WTA 1000 في التاريخ. نحن واثقون من أننا سنشهد مجدداً قوائم مشاركة قوية جداً في بطولتي السيدات والرجال، ونتوقع أسبوعين مليئين بالتنس المذهل."

يُذكر أن بطولة سوق دبي الحرة للتنس مملوكة ومنظمة من قبل سوق دبي الحرة وتُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.