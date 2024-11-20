اليوم..عجمان تحتضن البطولة العربية للجولف الـ43
ينظم اتحاد الإمارات للجولف بالتعاون مع الاتحاد العربي للجولف منافسات البطولة العربية للجولف الـ43 للرجال والثانية للرواد في نادي الزوراء للجولف بعجمان، والتي ستقام اليوم وتستمر حتى الجمعة.
ويشارك في بطولة هذا العام ما يصل إلى 13 دولة وأكثر من 80 لاعباً.
وسيمثل فريق الإمارات العربية المتحدة للرجال الكابتن أحمد سكيك، وسام مولان، وجوناثان سيلفراج، وريان أحمد.
ويمثل فريق الإمارات في فئة كبار السن كل من سعيد مالك وسالم دسمال وجمال بن مرغوب، بالإضافة إلى العميد عبدالله الهاشمي ومحمد درويش الذين سيتنافسون في فئة الفردي.
وسيتم تمثيل الدول الـ13 بفريق مكون من أربعة لاعبين في قسم الرجال وثلاثة لاعبين في قسم كبار السن. بالإضافة إلى ذلك، سيتنافس الأفراد على فئة الفردي.
وتقام البطولة على ثلاث جولات لقسم الرجال وجولتين لقسم كبار السن مع احتساب أقل الدرجات (أفضل ثلاثة في قسم الرجال وأفضل اثنين في قسم كبار السن) ضمن نقاط الفريق.
وسيتم إعلان الدولة الفائزة واللاعب الذي يحصل على أقل مجموع نقاط كأبطال العرب.
وتنطلق أولى مباريات البطولة في تمام الساعة 6.40 صباحاً، وسيقوم مهدي بن يوسف (تونس) بضرب الكرة الأولى في البطولة.
وقال نائب رئيس الاتحاد العربي للجولف، سعادة اللواء عبدالله الهاشمي: "نحن فخورون بالترحيب بأفضل لاعبي الجولف في المنطقة في نادي الزوراء للجولف في بطولة العرب للرجال والكبار 2024".
وأضاف: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتقليد رائع في استضافة بطولات الجولف ذات المستوى العالمي، وتضيف هذه البطولة إلى هذا الإرث. ونحن متحمسون لتوفير مساحة تجتمع فيها الدول العربية بروح المنافسة والمودة".
وتستمر هذه الرياضة في اكتساب شعبية متزايدة في مختلف الدول العربية، كما أن استضافة فعاليات مرموقة مثل هذه تلعب دوراً محورياً في إلهام الجيل القادم من اللاعبين وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للجولف في المنطقة.