اليوم..عجمان تحتضن البطولة العربية للجولف الـ43

وتستمر هذه الرياضة في اكتساب شعبية متزايدة في مختلف الدول العربية، كما أن استضافة فعاليات مرموقة مثل هذه تلعب دوراً محورياً في إلهام الجيل القادم من اللاعبين وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للجولف في المنطقة.