اليوم..انطلاق بطولة أبوظبي العالمية للمصارعة في العين

تنطلق رسميًا بطولة أبوظبي العالمية للمصارعة 2025 اليوم الجمعة، الموافق 1 أغسطس، في مركز أدنيك بالعين. وتنظم هذه البطولة شركة الرؤية الدولية للإدارة الرياضية (IVSM)، وتستمر ثلاثة أيام حتى 3 أغسطس، ومن المتوقع أن تجمع مئات الرياضيين من أكثر من 20 دولة في منطقة العين بأبوظبي.
تقام هذه المبادرة بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي (DCT) وتحت شعار أبوظبي جيو جيتسو برو (AJP).
وعُقد الخميس المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن اكتمال الاستعدادات في مركز أدنيك العين، بحضور سعيد الظاهري مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وطارق البحري مدير عام شركة الرؤية الدولية للإدارة الرياضية.
كما حضر العديد من الرياضيين البارزين المشاركين في الحدث، بما في ذلك فيليبي أندرو (البرازيل)، وليتيسيا كاردوزو (البرازيل)، وتامرلان اسليميسوف (روسيا)، وليسي فاهت (إستونيا)، وسالم القبيسي (الإمارات)، وبويا رحماني (إيران).
وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تُعد استضافة النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للمصارعة في منطقة العين إنجازًا غير مسبوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهي تعكس نمو القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز مكانتنا كمركز عالمي لفعاليات الرياضات القتالية المتميزة.
يتماشى هذا الحدث مع الرؤية الاستراتيجية للدائرة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الرياضات القتالية، بما في ذلك المصارعة، التي تُعد من أسرع الرياضات نموًا في العالم. نؤمن في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بقدرة الرياضة على جمع الناس معًا، وتحفيز اقتصاد السياحة، وتقديم تجارب استثنائية، لا سيما في منطقة العين، المدينة الغنية بالتراث الثقافي والجمال الطبيعي.
صرح طارق البحري، المدير العام لـ IVSM، بأن الفريق المنظم على أتم الاستعداد لتقديم تجربة سلسة وعالية الجودة للرياضيين والجماهير على حد سواء. وأضاف أن الإقبال الدولي القوي يعكس النمو العالمي السريع لهذه الرياضة، والمكانة المتنامية لأبوظبي كوجهة رائدة للرياضات القتالية.
ستبدأ البطولة بمباريات في فئتي المحترفين والبالغين من العمر 35 عامًا فأكثر، وتستمر حتى نصف النهائي في اليوم الافتتاحي. وستُقام منافسات فئتي الشباب والهواة في اليوم الثاني، بينما سيشهد اليوم الختامي تصفيات تحديد المركز الثالث ونهائيات بطولة المحترفين. سيحصل الفائزون على 2000 نقطة تصنيف من AJP وجوائز نقدية قيّمة، وفقًا للوائح جولة AJP.