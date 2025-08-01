اليوم..انطلاق بطولة أبوظبي العالمية للمصارعة في العين

يتماشى هذا الحدث مع الرؤية الاستراتيجية للدائرة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الرياضات القتالية، بما في ذلك المصارعة، التي تُعد من أسرع الرياضات نموًا في العالم. نؤمن في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بقدرة الرياضة على جمع الناس معًا، وتحفيز اقتصاد السياحة، وتقديم تجارب استثنائية، لا سيما في منطقة العين، المدينة الغنية بالتراث الثقافي والجمال الطبيعي.