الهند تهزم إنجلترا في مباراة مثيرة في "أوفال"

في واحدة من أعظم مباريات الاختبار على الإطلاق، تمكنت الهند من الحفاظ على رباطة جأشها لإكمال فوز مذهل بستة أشواط على إنجلترا في صباح اليوم الخامس من المباراة الخامسة والأخيرة للاختبار ضد إنجلترا المضيفة في أوفال يوم الاثنين.
استأنفت إنجلترا تقدمها بنتيجة 339-6 في المباراة التي جمعتها أمام فيينا بينما كانت تسعى للفوز 374، لكنها خسرت 367 نقطة عندما أطاح محمد سراج بزميله جوس أتكينسون مقابل 17 نقطة.
وأصبح أتكينسون الضحية الخامسة لسيراج حيث أنهى اللاعب الهندي المباراة بتسعة ويكيتات بعد أن حصل على أربعة في الجولة الأولى.
وفي غياب رأس الحربة جاسبريت بومراه، ارتقى سراج إلى مستوى التحدي وساعد الهند على تأمين فوز لا ينسى حيث انتهت سلسلة المباريات الخمس التجريبية بالتعادل 2-2.
في محاولتها لتسجيل 374 نقطة، واجهت إنجلترا العديد من المشاكل يوم الأحد بعد أن نجحت الهند في تقليص الفارق إلى 106 مقابل ثلاث نقاط.
لكن الشراكة الرائعة بين جو روت (105) وهاري بروك (111) والتي أسفرت عن 195 جولة في الويكيت الرابع رفعت آمال الإنجليز في تحقيق أعلى مطاردة في تاريخ الجولة الرابعة على ملعب أوفال.
لكن الهند قاتلت بقوة وحصلت على ثلاثة ويكيتات متأخرة في الليلة الرابعة.
وفي اليوم الأخير، وبينما كانت إنجلترا بحاجة إلى 35 جولة للفوز، قاتل الفريقان بكل قوة حيث اضطر كريس ووكس، الذي تعرض لإصابة في الكتف في وقت سابق من المباراة، إلى الخروج للضرب بعد سقوط الويكيت التاسع.
وواصل أتكينسون حماية ووكس أثناء بحثه عن النقاط، وكاد أن يقود إنجلترا إلى فوز غير متوقع.
ولكن سراج أطلق كرة طويلة حارقة ارتطمت بقدم أتكينسون، مما أشعل احتفالات جنونية في الملعب وبين الجماهير الهندية في المدرجات.
وتلقى سراج دعمًا رائعًا من براسيد كريشنا الذي حصل على أربعة ويكيتات، وأنهى المباراة بثمانية.