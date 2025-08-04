الهند تهزم إنجلترا في مباراة مثيرة في "أوفال"

وفي اليوم الأخير، وبينما كانت إنجلترا بحاجة إلى 35 جولة للفوز، قاتل الفريقان بكل قوة حيث اضطر كريس ووكس، الذي تعرض لإصابة في الكتف في وقت سابق من المباراة، إلى الخروج للضرب بعد سقوط الويكيت التاسع.