الهند ترفض اللعب ضد باكستان في بطولة العالم للأساطير

وسط التوترات السياسية المتصاعدة، انسحب فريق الكريكيت الهندي الذي يضم نجومًا متقاعدين من مباراته في نصف النهائي ضد باكستان في بطولة العالم للأساطير، وفقًا لتقرير على ESPNcricinfo .
وكان من المقرر أن يواجه فريق أبطال الهند بقيادة يوفراج سينغ، والذي رفض أيضًا اللعب ضد فريق أبطال باكستان بقيادة شويب مالك في مرحلة المجموعات من البطولة، منافسه اللدود في الدور نصف النهائي الأول في برمنجهام يوم الخميس.
تأهل منتخب باكستان إلى نهائي البطولة المكونة من ثمانية فرق بعد قرار الهند بالانسحاب من المباراة.
ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من إعلان مجلس الكريكيت الآسيوي أن مجلس الكريكيت الهندي سيستضيف كأس آسيا 2025 في الإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن تقام المواجهة الكبرى بين الهند وباكستان في 14 سبتمبر/أيلول المقبل.
وواجه مجلس إدارة لعبة الكريكيت في الهند ردود فعل عنيفة عقب الإعلان عن المباراة، حيث دعا زعماء المعارضة إلى مقاطعة المباراة.
تدهورت العلاقات بين الهند وباكستان بشكل حاد في أعقاب الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في 22 أبريل في باهالجام في الجزء الذي تديره الهند من كشمير.
واتهمت الهند باكستان بتنفيذ الهجوم - وهو الادعاء الذي رفضته الحكومة الباكستانية بشدة - والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا.
وتلا ذلك صراع عسكري استمر أربعة أيام بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا في مايو/أيار قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.