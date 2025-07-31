الهند ترفض اللعب ضد باكستان في بطولة العالم للأساطير

وكان من المقرر أن يواجه فريق أبطال الهند بقيادة يوفراج سينغ، والذي رفض أيضًا اللعب ضد فريق أبطال باكستان بقيادة شويب مالك في مرحلة المجموعات من البطولة، منافسه اللدود في الدور نصف النهائي الأول في برمنجهام يوم الخميس.