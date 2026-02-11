النجمة الفلبينية"إيالا" تستعد لظهور أول في "دبي للتنس"

أكد المنظمون أن ألكسندرا إيالا، إحدى أسرع المواهب الصاعدة في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات (WTA)، ستشارك لأول مرة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس الأسبوع المقبل.

دخلت اللاعبة الفلبينية البالغة من العمر 20 عامًا قائمة أفضل 40 لاعبة في العالم صباح الاثنين وستتنافس في دبي ضمن مجموعة من النجوم تضم 18 من أفضل 20 لاعبة في العالم، بما في ذلك المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا والفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي إيلينا ريباكينا.