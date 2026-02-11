النجمة الفلبينية"إيالا" تستعد لظهور أول في "دبي للتنس"

أكد المنظمون أن ألكسندرا إيالا، إحدى أسرع المواهب الصاعدة في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات (WTA)، ستشارك لأول مرة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس الأسبوع المقبل.
دخلت اللاعبة الفلبينية البالغة من العمر 20 عامًا قائمة أفضل 40 لاعبة في العالم صباح الاثنين وستتنافس في دبي ضمن مجموعة من النجوم تضم 18 من أفضل 20 لاعبة في العالم، بما في ذلك المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا والفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي إيلينا ريباكينا.
إيالا، المولودة في مدينة كويزون، كانت تحتل المرتبة 139 عالمياً قبل 12 شهراً فقط، لكنها صعدت في التصنيف العالمي في الأسابيع الأخيرة بفضل سلسلة من العروض القوية.
بدأت في نيوزيلندا، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي في أوكلاند قبل أن تضيف مشاركات في ربع النهائي في مانيلا ومرة أخرى الأسبوع الماضي في أبوظبي. خسرت في الدوحة يوم الاثنين أمام تيريزا فالنتوفا بنتيجة 7(6)، 6-1.
ستجمع بطولة دبي الرائدة للسيدات – التي تقام في الفترة من 15 إلى 21 فبراير وتحتفل بنسختها السادسة والعشرين هذا الشهر – نخبة اللعبة مرة أخرى، حيث يغيب فقط المصابتان ماديسون كيز وناعومي أوساكا من قائمة أفضل 20 لاعبة.
تحتل إيالا مكانها في القرعة الرئيسية إلى جانب غالبية أفضل اللاعبات في العالم في بطولة WTA 1000 المليئة بالنجوم. وهذا يعني أن إيالا – والجماهير التي تحضر إلى استاد سوق دبي الحرة للتنس – يمكنهم الاستعداد لمشاهدة سابالينكا، الفائزة بالعديد من بطولات الجراند سلام إيغا شفيونتيك، النجمة الأمريكية كوكو غوف، البطلة الحالية ميرا أندريفا ومجموعة من الأسماء الكبيرة الأخرى في ما يعتبر أحد أقوى تجمعات اللاعبين لهذا العام.
بعد خيبة أملها في الدوحة، ستغتنم إيالا الفرصة لاختبار لعبها المتطور بسرعة ضد القادة الراسخين في الجولة مرة أخرى بهذه السرعة، حيث تستهدف تحقيق إنجاز كبير على مستوى بطولات WTA 1000.
يشكل ظهورها الأول في دبي جزءًا من جدول زمني مرهق في بداية الموسم شهد بالفعل مشاركتها الأولى في القرعة الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة وفوزها ببطولة كويونغ الكلاسيكية الاستعراضية في ملبورن.
بعد اختتام أسبوع WTA، ستستضيف بطولة سوق دبي الحرة للتنس بطولة الرجال ATP 500 في الفترة من 23 إلى 28 فبراير، لتكمل أسبوعين من التنس العالمي في الإمارة. تذاكر بطولة سوق دبي الحرة للتنس معروضة للبيع الآن على ticketmaster.ae و dubaidutyfreetennischampionships.com.
بطولة دبي للتنس الحرة مملوكة ومنظمة من قبل سوق دبي الحرة وتقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.