"المهيري" يهدي الإمارات اللقب الخامس على التوالي في بطولة العالم للقدرة للشباب

راشد خميس المهيري يحقق إنجازاً جديداً بفوزه باللقب الخامس على التوالي للإمارات في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين 2025، التي أقيمت في بوفتيه برومانيا، بعد أداء محسوب بعناية وقليل من الحظ على صهوة الجواد "شارديل جايجر".
وكان المهيري قد حل في المركز الثاني خلف مواطنه راشد أحمد الكتبي في نسخة 2023 الماضية بفرنسا، عندما حققت الإمارات ثنائية لافتة باحتلال المركزين الأول والثاني.
إلا أن عام 2025 كان عامه، حيث ارتقى إلى مستوى المنافسة وواصل ترسيخ هيمنة الإمارات على فئة الشباب والناشئين، من خلال بقائه قريباً من قمة الترتيب حتى حسم الفوز في الجولة الخامسة والأخيرة من سباق 120 كيلومتراً في بلدة بوفتيه الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شمال غرب بوخارست.
وقد أسهم بقاؤه قريباً من صدارة الترتيب في مطاردة زميله عيسى عبد الله الذي انتزع الصدارة من البحريني سلطان الرميحي خلال الجولة الثانية. وكان المهيري قد احتل المركز الثالث عند نهاية الجولة الأولى، وحافظ على مركزه في الثانية، قبل أن يتراجع إلى الرابع في الثالثة، لكنه تمكن من التقدم إلى المركز الثاني في الجولة الرابعة ليدخل النهائي وصيفاً.
أما زميله عيسى عبد الله، فعلى الرغم من بقائه متصدراً، إلا أن حصانه "جيست لا ماجوري" استُبعد بعد خروجه من الفحص الطبي النهائية بقرار بيطري بسبب عدم انتظام خطواته. الأمر الذي منح الأفضلية واللقب للمهيري، الذي أعرب عن سعادته الكبيرة بالفوز بعد حلوله وصيفاً قبل عامين.
وأكمل المهيري السباق في خمس ساعات و33 دقيقة وثانية واحدة (5:33:01) بسرعة معدلة بلغت 22.79 كيلومتراً في الساعة، متقدماً على الثنائي البحريني سعود مبارك سالم وعيسى حميد العنزي، اللذين حلا ثانياً وثالثاً على التوالي، لينضموا إلى مجموعة المتأهلين البالغ عددهم 45 فارساً من أصل 84 مشاركاً عند خط البداية.
وحضر حفل التتويج كل من خليفة ثاني بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل؛ وأحمد راشد الكعبي، المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية ورئيس الفريق الإماراتي.
وشارك خمسة فرسان في تمثيل الإمارات بالبطولة، فيما ضمت البعثة باقي أعضاء الفريق من المدربين والجهاز الفني والإداري. وكان فوز المهيري هو اللقب الخامس على التوالي للإمارات والثامن في تاريخ البطولة.
وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن هذا الإنجاز العالمي يعكس ريادة فرسان الإمارات في المحافل الدولية، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الكبير لأبناء الوطن، والذي كان له الدور الحاسم في تحقيق الإنجازات المتواصلة في رياضة الآباء والأجداد.
وأكد أن انتصار الإمارات في بطولة العالم القدرة للشباب والناشئين يعكس المهارة والإصرار والفروسية العالية التي يتمتع بها الفريق، مضيفاً أن هذا الإنجاز لم يعزز فقط هيمنة الإمارات بل وضع معياراً جديداً للتميز على مستوى مجتمع رياضة القدرة الدولي.
وأعرب أحمد راشد الكعبي المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية، عن اعتزازه بتألق الفارس راشد المهيري والمحافظة على لقب المونديال رغم قوة المنافسة حتى الأمتار الأخيرة، مؤكداً أن فرسان الإمارات أثبتوا جاهزيتهم العالية بعد فترة طويلة من التحضيرات، ليواصلوا الهيمنة على البطولات العالمية، بعد التتويج أيضاً بلقب بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات في فرنسا الشهر الماضي.
وعلى هامش الحفل، قدم خليفة بن عبود دروعاً تذكارية من نادي دبي للفروسية إلى هوبرت ستيفان، رئيس مجلس مقاطعة إيلفوف في رومانيا، وإلى جورجي بيستال، رئيس بلدية بوفتيه، وذلك بحضور ماريلينا ملادن، رئيسة الاتحاد الروماني للفروسية.
تُعد بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين التابعة للاتحاد الدولي للفروسية (FEI) حدثاً دولياً مرموقاً يهدف إلى إبراز وتنمية المواهب في الجيل الجديد من الفرسان.
كيف يقوم هذا الطالب من كامبريدج ببناء مجتمع عالمي لسباق الخيل في الإمارات العربية المتحدة