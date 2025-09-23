"المهيري" يهدي الإمارات اللقب الخامس على التوالي في بطولة العالم للقدرة للشباب

وقد أسهم بقاؤه قريباً من صدارة الترتيب في مطاردة زميله عيسى عبد الله الذي انتزع الصدارة من البحريني سلطان الرميحي خلال الجولة الثانية. وكان المهيري قد احتل المركز الثالث عند نهاية الجولة الأولى، وحافظ على مركزه في الثانية، قبل أن يتراجع إلى الرابع في الثالثة، لكنه تمكن من التقدم إلى المركز الثاني في الجولة الرابعة ليدخل النهائي وصيفاً.