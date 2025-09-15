الملاكم البريطاني هاتون توفي قبل نزال في دبي

في الوقت الذي ينعى فيه العالم الرياضي وفاة بطل الملاكمة البريطاني ريكي هاتون، ظهر أن بطل العالم السابق في فئتين كان في طريقه للمشاركة في نزال في دبي هذا العام.
وأعلنت رابطة الملاكمة العالمية، الأحد، أن هاتون توفي عن عمر ناهز 46 عاما.
تصدرت رابطة الملاكمة العالمية (WBA) قائمة التعازي على مواقع التواصل الاجتماعي برسالة مؤثرة على إنستغرام: "بطل حقيقي، روح لا تقهر، وأسطورة في هذه الرياضة. سيبقى إرثك خالدًا في كل نزال، وفي قلوب عشاق الملاكمة حول العالم".
وكان هاتون، الذي فاز بـ45 من أصل 48 نزالا، يعاني من الاكتئاب وإدمان الكحول بعد اعتزاله الرياضة في عام 2012.
وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، كان هاتون يتطلع إلى خوض نزال في دبي هذا العام.
"ظل هاتون يمارس هذه الرياضة حتى وفاته عن عمر يناهز 46 عامًا. حتى أنه كان من المقرر أن يعود إلى المنافسات في دبي في ديسمبر"، وفقًا للتقرير.
"لقد كان من المحزن أن نرى شخصًا عظيمًا مثله يعود في مثل هذا العمر - لكننا جميعًا كنا نحب أن نرى ذلك الآن بدلاً من الحزن على خسارته."
خلال مسيرته المهنية المتألقة التي استمرت 15 عامًا، فاز هاتون بألقاب WBA وIBO وIBF في وزن خفيف الويلتر وبطولة العالم WBA في وزن خفيف الويلتر.
حتى عام ٢٠٠٧، كان سجله مثاليًا (٤٣ فوزًا دون أي هزيمة). لكن في لاس فيغاس ذلك العام، ألحق فلويد مايويذر جونيور، الذي لا يُضاهى، الهزيمة الأولى بهاتون في مسيرته.
وخسر هاتون أيضًا أمام مانى باكياو، المنافس الكبير لمايويذر، في عام 2009.
لكن مهاراته في الحلبة ألهمت جيلاً من الملاكمين البريطانيين، ومن بينهم بطل الوزن الخفيف السابق أمير خان.
وكتب خان على موقع X: "اليوم لم نفقد فقط أحد أعظم الملاكمين البريطانيين، بل فقدنا أيضًا صديقًا ومعلمًا ومحاربًا، ريكي هاتون".
ريكي، شكرًا لك على كل شيء. على معاركك، على لحظات مجدك، على شجاعتك. شكرًا لك على تحفيزنا، وعلى إظهار ما هو ممكن... ستبقى دائمًا في حلبة ذكرياتنا.
كما أشاد مشجعو مانشستر سيتي بهاتون يوم الأحد خلال مباراة فريقهم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد من خلال الهتاف باسمه في ملعب الاتحاد.
أهدى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فيل فودين، الذي سجل هدفًا في مرمى يونايتد، فوز فريقه 3-0 إلى بطل الملاكمة السابق.
وقال فودين لشبكة سكاي سبورتس : "لقد كان لدي دافع إضافي للدخول في المباراة، وكان ذلك من أجله ومن أجل عائلته".
كان هاتون من مشجعي مانشستر سيتي طيلة حياته وكان يرتدي الشورت الأزرق الخاص بالنادي في الحلبة.
وقال مانشستر سيتي يوم الأحد: "كان ريكي واحدا من أكثر مشجعي مانشستر سيتي المحبوبين والمحترمين... الجميع في النادي يود أن يرسل تعازيه القلبية لعائلته وأصدقائه".