الملاكم البريطاني هاتون توفي قبل نزال في دبي

حتى عام ٢٠٠٧، كان سجله مثاليًا (٤٣ فوزًا دون أي هزيمة). لكن في لاس فيغاس ذلك العام، ألحق فلويد مايويذر جونيور، الذي لا يُضاهى، الهزيمة الأولى بهاتون في مسيرته.