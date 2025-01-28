المقاتلون يشيدون بفرص التطور في بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة

وقال "الفوز بالميدالية الذهبية في هذه البطولة هو لحظة فخر بالنسبة لي. إنه يعكس العمل الجاد والعزيمة التي بذلتها خلال فترة الإعداد. كانت المباريات صعبة، لكنني تمكنت من التغلب على التحديات من خلال التركيز والدعم الممتاز من الجهاز الفني. هذه الميدالية هي مجرد بداية لرحلة أكبر، وسأواصل العمل الجاد لتمثيل المنتخب الوطني في الأحداث المستقبلية".