المقاتلون يشيدون بفرص التطور في بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة
واصلت النسخة الأولى من بطولة الإمارات الوطنية لفنون القتال المختلطة إثارة المنافسات الشرسة في يومها الثاني والأخير على صالة مبادلة أرينا في أبوظبي. وشهد الحدث منافسات في فئتي الكبار والشباب (أ) (للرياضيين من سن 16 إلى 17 عاماً)، مما أعطى لمحة عن مستقبل فنون القتال المختلطة في الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت منافسات فئة الشباب (أ) مهارات استثنائية وانضباطاً فنياً واستجابة تكتيكية، وهو ما أكد على إمكانات الرياضيين الشباب. وفي الوقت نفسه، شهدت منافسات فئة الكبار مباريات مكثفة ومثيرة، مما رفع المستوى العام للبطولة وأكد دورها في تطوير الرياضيين وصقل قدراتهم وإلهامهم لتحقيق إنجازات أكبر.
وأعرب عمر الرئيسي لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن سعادته بفوزه ببطولة الناشئين فئة (أ) وزن 56 كجم.
وقال "الفوز بالميدالية الذهبية في هذه البطولة هو لحظة فخر بالنسبة لي. إنه يعكس العمل الجاد والعزيمة التي بذلتها خلال فترة الإعداد. كانت المباريات صعبة، لكنني تمكنت من التغلب على التحديات من خلال التركيز والدعم الممتاز من الجهاز الفني. هذه الميدالية هي مجرد بداية لرحلة أكبر، وسأواصل العمل الجاد لتمثيل المنتخب الوطني في الأحداث المستقبلية".
وشكرت الرياضية الكولومبية "فرناندا مينديز" من أكاديمية"أدما" ADMA المنظمين لمنح المقاتلات منصة رائعة لإظهار مهاراتهن.
وأضافت أن "هذه البطولة تشكل فرصة عظيمة للنمو والمنافسة على مستوى عال، وتسلط الضوء على الدعم القوي للرياضة النسائية والحضور المتزايد للمرأة في هذا المجال، وهو ما يعزز مكانتنا كرياضيات".
"هدفي هو تحقيق أفضل النتائج ومواصلة تمثيل المرأة بشكل مشرف في هذه الرياضة."
وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، الدور الحيوي للبطولة في تعزيز الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات.
وقال إن "تنوع الفئات المشاركة يعزز بيئة تنافسية شاملة، ما يسمح للرياضيين من جميع الأعمار ومستويات الخبرة بالاستفادة من الفرص التي توفرها هذه البطولة".
"ونحن ملتزمون بخلق مسارات للشباب لتطوير مواهبهم وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة بأفضل ما لديهم في المنافسات الدولية. ومن خلال تنظيم مثل هذه البطولات، فإننا نعزز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة لتطوير الرياضات القتالية في المنطقة".
وأكد "أنطونيو إيناسيو" مدرب نادي شباب الأهلي، أهمية البطولة باعتبارها منصة للنمو.
وقال إيناسيو: "يعتبر هذا الحدث بمثابة بداية ممتازة للموسم ويتطور ليصبح أحد أقوى البطولات الوطنية، ويضم مجموعة من أفضل الرياضيين الموهوبين".
"توفر البطولة فرصة تطويرية لا تقدر بثمن، حيث تسمح للرياضيين باختبار أنفسهم وفقًا لمعايير الأداء العالية."