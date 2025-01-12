المعجزة التشيكية"كلاين" يتصدر"دبي ديزرت كلاسيك" بفارق كبير
قدم "لويس كلاين" من جمهورية التشيك أداءً مذهلاً في بطولة "دبي ديزرت كلاسيك" للجولف للناشئين على ملعب الإمارات للجولف، حيث تقدم بفارق تسع ضربات بعد 36 حفرة على ملعب فالدو.
وسجل اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا 69 جولة و63 غير عادية بإجمالي 12 تحت المعدل 132، مما أعطى نغمة حاسمة قبل الجولة النهائية للبطولة. هذا الحدث المكون من 54 حفرة هو افتتاح مثير لبطولة HERO Dubai Desert Classic الأسبوع المقبل بقيمة 9 ملايين دولار في جولة DP World.
تم اعتماد البطولة من قبل اتحاد الإمارات للجولف (EGF) وتم الاعتراف بها كمؤهلة لتصنيف الجولف العالمي للهواة (WAGR)، وتحظى البطولة بدعم من R&A وتشكل جزءًا من Junior Dubai Desert Classic International College Showcase، التي تقدمها JAGA.
كان أداء كلاين البطولي في الجولة الثانية تحت الأضواء الكاشفة لملعب فالدو مذهلاً بكل المقاييس. فقد بدأ جولته بضربة بندقية في الحفرة الثانية في الساعة 6 مساءً، وحقق نقطة واحدة في الحفرة الأولى، لكنه تعثر لفترة وجيزة في الحفرة الرابعة. ومن هناك، شرع كلاين في سلسلة رائعة من ستة نقاط متتالية في الحفر من 7 إلى 12.
وأضاف المزيد من التألق إلى أدائه، حيث سجل نقطة واحدة في الحفرة السادسة عشرة وأنهى جولته بنقطة واحدة أخرى في الحفرة الأولى، ليؤكد بذلك على استمراره في اللعب دون أخطاء بعد انزلاقه المبكر. وقد وضعته ضرباته الخلفية التسع الخالية من الأخطاء وثباته الثابت في مكانة ثابتة باعتباره اللاعب الذي يجب التغلب عليه قبل اليوم الأخير.
وفي المركز الثاني، بفارق تسع ضربات، جاء دانييل نيلسون (نادي أوسلو للغولف)، الذي سجل جولتين من 71 و70 ليحتل المركز الثالث بثلاث ضربات تحت المعدل.
لا يزال أربعة لاعبين دون المستوى المطلوب مع انتقال البطولة إلى جولتها الحاسمة اليوم، حيث تنتقل الأحداث إلى ملعب المجلس الشهير. سيستضيف هذا التصميم الصعب أيضًا أفضل المحترفين في العالم في بطولة HERO Dubai Desert Classic لعام 2025، والتي تبدأ يوم الخميس.
ماتيو تقود قسم الفتيات
وفي فئة الفتيات، تتصدر أنكا ماتيو (EGF)، ممثلة نادي الإمارات للجولف، المجموعة بجولتين 71 و74، وتقف عند مستوى فوق المعدل - بفارق ضربتين عن أقرب منافساتها.
وأشاد ستيفن هوبنر، مدير نادي الإمارات للغولف، بالأداء قائلاً:
"لقد شهدنا أداءً رائعًا من جانب الشباب في رياضة الجولف خلال اليومين الماضيين. دعونا نرى كيف سيتعاملون مع اللعب في ملعب المجلس، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها. تهانينا لجميع اللاعبين الذين استبعدوا من البطولة، ولجميع اللاعبين وأولياء الأمور لدعمهم لهذه المبادرة.
وأضاف هوبنر: "تمثل هذه المرة الأولى التي يتم فيها لعب الحدث على مدى 54 حفرة للتأهل كحدث تصنيف عالمي للجولف للهواة (WAGR)، بدعم من R&A، مع توفر نقاط WAGR".
الثلاثين النهائية
بعد 36 حفرة، تقدم أفضل 30 لاعبًا ولاعبة إلى الجولة النهائية، والتي تقام اليوم. تتراوح أوقات الانطلاق من الساعة 7:20 صباحًا إلى الساعة 8:00 صباحًا من كل من الحفرتين الأولى والعاشرة. انخفض الانطلاق إلى +10، مع تأهل 30 لاعبًا بالضبط إلى اليوم الأخير.
تنظم شركة فالكون آند أسوشيتس بطولة دبي ديزرت كلاسيك للناشئين 2025، وتحظى بموافقة اتحاد الإمارات للجولف. وتتزامن البطولة مع النسخة الافتتاحية من بطولة دبي ديزرت كلاسيك الدولية للناشئين، التي تقدمها رابطة الجولف الأمريكية، والتي أقيمت في وقت سابق من هذا الأسبوع يومي 8 و9 يناير خلال جولات التدريب على البطولة.
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(بعد 36 حفرة بار 72):
ل. كلاين (جمهورية التشيك): 69، 63 = 132.
د. نيلسون (أوسلو جولف كلوب، النرويج): 71، 70 = 141.
أ. ميرشا (شوبنكر شارما): 72، 71 = 143.
ر. جولاتي (منتجع خور دبي): 71، 72 = 143.
أ. رشيكا (عقارات جميرا للجولف): 71، 74 = 145.
أ. ماتيو (نادي الإمارات للغولف – الفتاة الرائدة): 71، 74 = 145.