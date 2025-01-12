المعجزة التشيكية"كلاين" يتصدر"دبي ديزرت كلاسيك" بفارق كبير

وأضاف المزيد من التألق إلى أدائه، حيث سجل نقطة واحدة في الحفرة السادسة عشرة وأنهى جولته بنقطة واحدة أخرى في الحفرة الأولى، ليؤكد بذلك على استمراره في اللعب دون أخطاء بعد انزلاقه المبكر. وقد وضعته ضرباته الخلفية التسع الخالية من الأخطاء وثباته الثابت في مكانة ثابتة باعتباره اللاعب الذي يجب التغلب عليه قبل اليوم الأخير.