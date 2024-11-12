المزروعي و"ماجيك جلين تورك" يحققان فوزاً مثيراً في افتتاح موسم دبي للقدرة

وبدا أن الفارسي كان مسيطراً على السباق عند دخوله الجولة الأخيرة التي امتدت 20 كيلومتراً بعد أن احتفظ بمكانته في القمة في نهاية الجولة الثالثة التي امتدت 27 كيلومتراً. ومع ذلك، ومع وجود الكثير الذي لم يظهر بعد عند "ماجيك جلين تورك"، تمكن المزروعي، الذي احتل المركز الثالث في نهاية الجولة قبل الأخيرة، من زيادة سرعة جواده بشكل كبير وانتقل من 26.99 كيلومتراً في الساعة في الجولة الثالثة إلى 34.4 كيلومتراً في الساعة في الجولة الرابعة، مما حقق له النجاح على الرغم من الدفعة القوية من التميمي، الذي انطلق في محاولة للنجاح من المركز الرابع. واحتل المهيري المركز الثالث.