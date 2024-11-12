المزروعي و"ماجيك جلين تورك" يحققان فوزاً مثيراً في افتتاح موسم دبي للقدرة
انطلق موسم دبي للقدرة 2024/25 في مدينة دبي الدولية للقدرة، وحققت اسطبلات "إم ار إم" (MRM) الفوز في "تحدي سيح السلام للقدرة" بفارق ثانية واحدة فقط بفضل الفارس النجم سيف أحمد المزروعي، الذي قدم أداءً رائعاً ممتطياً صهوة جواده "ماجيك جلين تورك".
وشهدت الجولة الرباعية التي امتدت لمسافة 119 كيلومتراً، والتي نظمها نادي دبي للفروسية، منافسة شديدة من جميع الإسطبلات الرئيسية المشاركة في سباقات القدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 119 ثنائياً من الفرسان والخيول في رمال محمية المرموم.
وفاز المزروعي وجواده البالغ من العمر 13 عاماً بنهج ثابت، وظل قريباً من الصدارة على لوحة النتائج المتغيرة باستمرار. وأنهى الثنائي السباق في زمن قدره 4 ساعات و 12 دقيقة و 16 ثانية (4:12:16)، وهو أسرع بثانية فقط من 4:12:17 سجلها الثنائي من إسطبلات F3-1 حمد حميد التميمي و 765 سرجون، بينما جاء الثنائي من إسطبلات F3 راشد محمد المهيري و "روكابيلي" التابع لـ "أباندوم" في المركز الثالث بفارق 26 ثانية أخرى خلفهما في 4:12:43.
وبدأ المزروعي اليوم في المركز السابع بفارق 20 ثانية عن التميمي الذي كان الأسرع في الجولة الأولى التي امتدت لـ 40 كيلومتراً، لكن زميله في فريق "إم آر إم" منصور الفارسي أزاحه عن القمة في الجولة الثانية التي امتدت لـ 32 كيلومتراً، حيث تمكن الأخير من محو تأخير بلغ دقيقتين و 21 ثانية وصعد إلى الصدارة من المركز 25.
وبدا أن الفارسي كان مسيطراً على السباق عند دخوله الجولة الأخيرة التي امتدت 20 كيلومتراً بعد أن احتفظ بمكانته في القمة في نهاية الجولة الثالثة التي امتدت 27 كيلومتراً. ومع ذلك، ومع وجود الكثير الذي لم يظهر بعد عند "ماجيك جلين تورك"، تمكن المزروعي، الذي احتل المركز الثالث في نهاية الجولة قبل الأخيرة، من زيادة سرعة جواده بشكل كبير وانتقل من 26.99 كيلومتراً في الساعة في الجولة الثالثة إلى 34.4 كيلومتراً في الساعة في الجولة الرابعة، مما حقق له النجاح على الرغم من الدفعة القوية من التميمي، الذي انطلق في محاولة للنجاح من المركز الرابع. واحتل المهيري المركز الثالث.
وفي الوقت نفسه، حصدت إسطبلات زعبيل 2 لقب كأس الوصل للقدرة للإسطبلات الخاصة بعد نجاح إبراهيم فايد الشامسي في الفوز بسباق 101 كيلومتر على صهوة الجواد "بوبانج الأندلس". وأنهى الثنائي السباق في زمن قدره 3:30:46، متقدمين بفارق أجزاء من الثانية على إسطبلات العين للقدرة ممثلة بالأوروغواياني "فيديريكو فيربير" على صهوة الجواد "إتش سي نايل". وحل سعيد غانم المري من إسطبلات زعبيل 3 في المركز الثالث على صهوة الجواد "وودبورن" يوم الأربعاء.
وقام بتسليم الكؤوس الفائزين، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية اللواء الدكتور محمد عيسى العضب.
وعلق الدكتور العضب قائلاً: "لقد كان جهداً رائعاً من جميع الإسطبلات حيث جهزوا خيولهم وفرسانهم لنهاية مثيرة للغاية في اليوم الافتتاحي للموسم".
"أمامنا موسم طويل، ولكن كما ظهر من نهاية الجولة الأولى، إن هذا الموسم سيكون مثيراً للغاية ونتمنى لجميع المشاركين كل التوفيق في المستقبل".