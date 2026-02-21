المبارزة الإماراتية تفرض كلمتها في "مجمع ند الشبا"

تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اختتمت بمجمع ند الشبا الرياضي منافسات بطولة المبارزة ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من "دورة ند الشبا الرياضية"، وسط أجواء تنافسية جمعت نخبة من ألمع الرياضيين.