المبارزة الإماراتية تفرض كلمتها في "مجمع ند الشبا"

تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اختتمت بمجمع ند الشبا الرياضي منافسات بطولة المبارزة ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من "دورة ند الشبا الرياضية"، وسط أجواء تنافسية جمعت نخبة من ألمع الرياضيين.
تألق إماراتي في منصة تتويج السيدات
فرضت لاعبات منتخب الإمارات سيطرتهن على منافسات سلاح "الإيبيه" (Epee) للسيدات؛ حيث نجحت لاعبة المنتخب الوطني زينب الحسيني في انتزاع الميدالية الذهبية بعد فوزها المستحق في المباراة النهائية على اللاعبة سارة بسباس بنتيجة (15 – 11).
وعززت المبارزة الإماراتية حضورها فوق منصة التتويج من خلال اللاعبة روضة العليلي التي حصدت الميدالية البرونزية، إثر تغلبها في مباراة تحديد المركز الثالث على لمار النحلة بنتيجة (15 – 11)، لتؤكد الإمارات جدارتها في هذا السلاح.
فضية للرجال وحضور فني لافت
وفي فئة الرجال لسلاح "الإيبيه"، نال لاعب منتخب الإمارات محمد المازمي الميدالية الفضية، بعد بلوغه المباراة النهائية التي شهدت تتويج محمد رضائي تادي بالمركز الأول والميدالية الذهبية. وحصل اللاعب حسن الفودري على الميدالية البرونزية بعد تفوقه على أليكس مانريكي بنتيجة (13 – 9).
كما أظهرت النتائج الفنية عمق القاعدة التنافسية للاعبي الإمارات؛ حيث حلّ صالح البلوشي في المركز الخامس، بينما تواجد كل من عمران البلوشي وخليفة الزرعوني ضمن قائمة أفضل ثمانية لاعبين في البطولة.
إشادة رسمية واستراتيجية تطوير
توج الفائزين كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والإماراتي للمبارزة، وموسى البلوشي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للمبارزة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية.
وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن دورة ند الشبا تمثل محطة تقييم فنية محورية في روزنامة المبارزة، مشيراً إلى أن الرؤية الاستراتيجية للاتحاد ترتكز على توسيع قاعدة الممارسين والارتقاء بجودة الإعداد البدني والفني، واستثمار هذا الزخم التنظيمي لاكتشاف المواهب الواعدة التي ترفد صفوف منتخب الإمارات، بما يضمن استدامة الإنجازات المحلية والإقليمية.
تواصل الإثارة في فعاليات الدورة
تستمر وتيرة التنافس في النسخة الثالثة عشرة عبر مجموعة من البطولات النوعية، وفقاً للجدول الزمني التالي:
البادل تنس: ختام بطولة الاتحاد الدولي اليوم الأحد، وانطلاق بطولة ند الشبا الدولية للمنتخبات غداً الاثنين (23 فبراير).
الدراجات الهوائية: يسدل الستار على المنافسات اليوم الأحد (22 فبراير).
الريشة الطائرة: تختتم منافساتها غداً الاثنين (23 فبراير).
تحدي الموانع: يقام الدور النهائي يوم 24 فبراير.
الجوجيتسو: تنطلق المنافسات يومي 24 و25 فبراير.
الكرة الطائرة: تبدأ البطولة الكبرى بمشاركة أندية عالمية في 26 فبراير.
كرة السلة على الكراسي المتحركة: يقام النهائي في الصالة الرئيسية لمجمع ند الشبا يوم 4 مارس.
تختتم الدورة كافة فعالياتها بختام منافسات الكرة الطائرة يوم 7 مارس، وسط مشاركة واسعة تجمع المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات، مما يكرس مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضة المجتمعية والتنافسية.