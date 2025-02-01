الكيني "ماتاتا" والإثيوبية "تايي" يتوجان بألقاب نصف ماراثون رأس الخيمة
فاز الكيني "أليكس ماتاتا" والإثيوبية "إيجايهو تايي" بلقبي الرجال والسيدات على التوالي في نصف ماراثون رأس الخيمة الثامن عشر يوم السبت.
وأقيم السباق السنوي للجري، الذي استضافته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، على شوارع جزيرة المرجان المسطحة والسريعة والمناطق المحيطة بها، وشهد مشاركة أكثر من 10,500 عداء يتنافسون على أربع مسافات سباق مخصصة.
وفاز الكيني ماتاتا البالغ من العمر 27 عاما بسباق الرجال ليفوز بالمسافة 21.1 كيلومتر في أفضل زمن شخصي له وهو 59:20 وينتزع الفوز بفارق خمس ثوان عن الإثيوبي "جيميشو ديدا" (59:25)، فيما احتل كيني آخر هو "إيسايا لاسوي" المركز الثالث (59:26) بفارق ثانية واحدة فقط.
وفي سباق السيدات، فازت النجمة الإثيوبية تايي -التي كانت تسعى لتحطيم الرقم القياسي العالمي- بزمن 65:52 متقدمة بفارق كبير على الثنائي الكيني "جودي كيمبوي" (66:34) و"جيسكا تشيلانجات" (66:53) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وتفوق البطلان الجديدان على جهود نخبة من الرياضيين الدوليين قبل أن يحصلا على جوائزهما المميزة من صاحب السموالشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، و"راكي فيليبس" الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وعبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة مرجان.
وقال ماتاتا "كان من الرائع أن أحقق أفضل زمن شخصي وشعرت حقًا أنني أستطيع الفوز عند علامة 14 كيلومترًا. هدفي هو الركض بانتظام لمدة 57-58 دقيقة في نصف المسافة ولن أحاول المشاركة في ماراثون كامل لمدة عامين آخرين".
على غرار سباق الرجال، شهد سباق السيدات منافسة شديدة مع تحديات مستمرة طوال السباق. وضم السباق مشاركين محنكين ومتمرسين بالإضافة إلى مشاركين جدد طموحين مصممين على ترسيخ أنفسهم في هذه الرياضة.
وفي النهاية، كانت تايي البالغة من العمر 24 عامًا هي من ابتعدت عن بقية المتسابقين لتفوز بأول لقب لها في ماراثون رأس الخيمة. وكانت الإثيوبية، الحائزة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في سباق 10 آلاف متر، تستهدف بشكل نشط تسجيل رقم قياسي عالمي جديد، لكنها في النهاية وجدت أن الظروف كانت صعبة للغاية.
وقالت "لقد توقعت حقًا أن أركض بسرعة هذا الأسبوع وكان هدفي هو تسجيل رقم قياسي عالمي. ولكن لسوء الحظ، كانت الرياح في المضمار قوية للغاية، ولكنني سعيدة للغاية بالفوز".
وبالإضافة إلى نخبة المشاركين، شهد الحدث مشاركة عدد قياسي من العدائين في أربع فئات من السباق. وتنافس العدائون من جميع الأعمار في سباقات 2 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات ونصف الماراثون، حيث استعرضوا أفضل العدائين لمسافات طويلة وأكدوا على سمعة إمارة الطبيعة في استضافة الأحداث الرياضية المتميزة.