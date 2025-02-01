الكيني "ماتاتا" والإثيوبية "تايي" يتوجان بألقاب نصف ماراثون رأس الخيمة

وفي النهاية، كانت تايي البالغة من العمر 24 عامًا هي من ابتعدت عن بقية المتسابقين لتفوز بأول لقب لها في ماراثون رأس الخيمة. وكانت الإثيوبية، الحائزة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في سباق 10 آلاف متر، تستهدف بشكل نشط تسجيل رقم قياسي عالمي جديد، لكنها في النهاية وجدت أن الظروف كانت صعبة للغاية.