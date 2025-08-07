الكويت تستعد لـ"دي بي ورلد الدولية للكريكيت T20" للتطوير

في دفعة قوية للكريكيت في المنطقة، أعلن مجلس الكريكيت الكويتي عن استضافته أول بطولة دي بي ورلد الدولية للكريكيتT20 للتطوير - الكويت، المقرر أن تبدأ في سبتمبر 2025 في ملعب الصليبية للكريكيت.

وتهدف هذه البطولة المهمة إلى تمهيد الطريق لأفضل المواهب الكويتية في لعبة الكريكيت لكسب مكان محتمل في بطولة دي بي ورلد الدولية للكريكيت T20 رفيعة المستوى، المقرر إقامتها في دبي في ديسمبر المقبل.