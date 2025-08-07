الكويت تستعد لـ"دي بي ورلد الدولية للكريكيت T20" للتطوير

في دفعة قوية للكريكيت في المنطقة، أعلن مجلس الكريكيت الكويتي عن استضافته أول بطولة دي بي ورلد الدولية للكريكيتT20 للتطوير - الكويت، المقرر أن تبدأ في سبتمبر 2025 في ملعب الصليبية للكريكيت.
وتهدف هذه البطولة المهمة إلى تمهيد الطريق لأفضل المواهب الكويتية في لعبة الكريكيت لكسب مكان محتمل في بطولة دي بي ورلد الدولية للكريكيت T20 رفيعة المستوى، المقرر إقامتها في دبي في ديسمبر المقبل.
ومع ترسيخ البطولة كدوري امتياز رئيسي يجذب نجومًا عالميين، فمن المتوقع أن تكون نسخة الكويت بمثابة نقطة تحول بالنسبة للاعبي الكريكيت الطموحين في البلاد.
ستشارك في البطولة أربعة فرق تنافسية هي: بوبيان ووريورز، وفيليكا غارديانز، وبيرل سترايكرز، وصقور الكويت، وتضم 60 لاعبًا. وستضم الفرق 19 لاعبًا متعاقدًا مع المنتخب الوطني ، و10 مواهب ناشئة، ومجموعة مختارة من لاعبي الكريكيت المحليين ذوي الأداء العالي، والذين تم اختيارهم جميعًا بعناية من قبل لجنة الأداء العالي للكريكيت في الكويت بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية.
عبر 14 مباراة حماسية، سيحظى اللاعبون بفرصة إظهار مهاراتهم وثباتهم واستعدادهم للمنافسة على مستوى دوري الامتياز. ويؤمن المنظمون بأن البطولة لن تقتصر على استعراض المواهب المحلية فحسب، بل ستساهم أيضًا في الارتقاء بالمستوى العام للعبة الكريكيت في الكويت.
تنطلق الفعاليات يوم الخميس بالإعلان الرسمي مسودة قائمة مختارة لاعبو نادي كيه سي سي على منصات التواصل الاجتماعي. في اليوم التالي، 7 أغسطس، سيتم الكشف عن أسماء المدربين الرئيسيين، وقادة الفرق، ومديري الفرق.
سيتم عقد حدث رسمي للاختيار في 8 أغسطس في ملعب الصليبية للكريكيت، حيث سيختار كل فريق فريقه المكون من 15 عضوًا، بقيادة الثلاثي القيادي المكون من المدرب والقائد والمدير.
تعد بطولة دي بي ورلد الدولية للكريكيت T20DP World ILT20 للتطوير في الكويت بمثابة معيار جديد للكريكيت المحلي في البلاد، حيث توفر للاعبين الشباب والناشئين فرصة ذهبية لتسريع مسيرتهم المهنية والتألق على المسرح العالمي.
