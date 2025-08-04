"الكوماندوز الإماراتي" يحصد المركز الأول في "أبوظبي العالمية للمصارعة"

قال بويا رحماني، لاعب فريق نوغيرا دبي، الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة للرجال (18+) والمحترفين (فئة 125 كجم): "أشعر بسعادة غامرة. هذا أول لقب عالمي لي في المصارعة بحزام أسود، وهذا يعني لي الكثير. لقد كانت رحلة طويلة، والفوز بهذه الميدالية أخيرًا يُشعرني بالرضا التام. كانت مباراتي الأخيرة ضد هيثم رضا. خسرت أمامه في المرة السابقة، وهو مقاتل قوي، لكنني تمكنت من تحقيق الفوز هذه المرة. شكرًا أبو ظبي. شكرًا العين."