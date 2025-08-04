"الكوماندوز الإماراتي" يحصد المركز الأول في "أبوظبي العالمية للمصارعة"

أسدل الستار الأحد على منافسات النسخة الأولى من بطولة أبوظبي العالمية للمصارعة، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في مركز أدنيك العين.
وقدمت الأندية الإماراتية أداء قويا، حيث اكتسحت المراكز الثلاثة الأولى في البطولة.
ونظمت البطولة شركة إنترناشيونال فيجن سبورتس مانجمنت (IVSM)، وشهدت مباريات مثيرة ومنافسات عالية المستوى، واستقطبت حشداً كبيراً وأكثر من 1000 رياضي من أكثر من 60 دولة إلى منطقة العين.
شهد اليوم الأخير تتويجًا لمباريات فئة المحترفين، حيث قدّم الفريق أداءً مميزًا أشعل حماس الجمهور. وتصدّر فريق الكوماندوز الإماراتي ترتيب الفرق، تلاه فريق أدما العالمية في المركز الثاني، وفريق وزارة الدفاع الإماراتية في المركز الثالث. وفي ختام الفعالية، مُنح الفائزون ميداليات وجوائز نقدية.
قال بويا رحماني، لاعب فريق نوغيرا دبي، الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة للرجال (18+) والمحترفين (فئة 125 كجم): "أشعر بسعادة غامرة. هذا أول لقب عالمي لي في المصارعة بحزام أسود، وهذا يعني لي الكثير. لقد كانت رحلة طويلة، والفوز بهذه الميدالية أخيرًا يُشعرني بالرضا التام. كانت مباراتي الأخيرة ضد هيثم رضا. خسرت أمامه في المرة السابقة، وهو مقاتل قوي، لكنني تمكنت من تحقيق الفوز هذه المرة. شكرًا أبو ظبي. شكرًا العين."
وأضافت كارولين فينهاس، من رابطة بيراميد للمصارعة، والحائزة على الميدالية الذهبية في فئة السيدات 18+/المحترفات (وزن 55 كجم): "استمتعتُ حقًا بالبطولة. من الرائع أن تُقام بطولة مخصصة للمصارعة. كل شيء في هذه التجربة كان رائعًا، من التنظيم إلى عدد المشاركين وطريقة معاملتنا طوال الوقت. أتطلع بالتأكيد للعودة والمنافسة مجددًا."
على مدار ثلاثة أيام، شهدت البطولة منافسات في فئات المحترفين، والماجستير، والهواة، والشباب. ويؤكد الحضور اللافت والمشاركة الدولية المكانة المتنامية للحدث كأحد أبرز منافسات المصارعة في المنطقة، وعلى أجندة الرياضات العالمية.
أقيمت هذه المبادرة بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وتحت مظلة أبوظبي جيو جيتسو برو (AJP).
وحضر اليوم الختامي وشارك في حفل توزيع الجوائز الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وسعيد الظاهري مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وطارق البحري المدير العام لشركة الرؤية الدولية للإدارة الرياضية.
قال طارق البحري، المدير العام لـ IVSM: "نجحنا هذا العام في تقديم نسخة استثنائية من بطولة أبوظبي العالمية للمصارعة، من خلال استقطاب نخبة من الرياضيين العالميين إلى منطقة العين، وتنظيم مباريات احترافية تعكس مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو. نتقدم بالشكر الجزيل لجميع شركائنا الداعمين والجمهور الذي كان لحضوره دورٌ محوري في نجاح هذه الفعالية".
"ونعد بمواصلة تقديم بطولات المصارعة عالية المستوى التي تعمل على الارتقاء بالرياضة وتساعد في اكتشاف المواهب الجديدة على المستويين المحلي والعالمي."