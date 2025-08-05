القدرة إماراتية: فوز ساحق بلقبي الفردي والفرق في بطولة العالم للخيول الصغيرة

كانت الإمارات العربية المتحدة، أحد أبرز الخيول في سباقات المسافات الطويلة، قد فازت بالنسخة الجديدة من عامي 2023 و2024، حيث حرص المزروعي على ضمان تحقيق البطل المدافع عن لقبه العاشر في الترتيب العام، حتى مع فوزه بالفوز الثاني، بعد 10 سنوات من فوزه الأول في عام 2015.