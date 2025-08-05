القدرة إماراتية: فوز ساحق بلقبي الفردي والفرق في بطولة العالم للخيول الصغيرة

بفضل أدائه الثابت وبدعم من فريق رائع، ساعد سيف المزروعي الإمارات العربية المتحدة على الفوز ببطولة العالم للقدرة للخيول الصغيرة للمرة الثالثة على التوالي، والدفاع بنجاح عن لقب الفرق في جوليانج في فرنسا يوم السبت.
كانت الإمارات العربية المتحدة، أحد أبرز الخيول في سباقات المسافات الطويلة، قد فازت بالنسخة الجديدة من عامي 2023 و2024، حيث حرص المزروعي على ضمان تحقيق البطل المدافع عن لقبه العاشر في الترتيب العام، حتى مع فوزه بالفوز الثاني، بعد 10 سنوات من فوزه الأول في عام 2015.
انطلق ما مجموعه 82 فريقًا من الفرسان والخيول من 25 دولة للفوز بسباق 120 كيلومترًا للخيول التي تبلغ من العمر ثماني سنوات في ميدان جوليانج، الذي يقع على ارتفاع 910 أمتار في بلدية غابات مشجرة في الريف الفرنسي الخلاب على بعد 530 كيلومترًا جنوب باريس.
الارتفاع العالي والتضاريس المتعرجة جعلت الرحلة صعبة للغاية بالنسبة للمجموعات المشاركة، حيث تمكن 31 زوجًا فقط في النهاية من إكمال الرحلة المكونة من أربع حلقات.
وحققت الإمارات العربية المتحدة المركزين الأول والثاني على منصة التتويج، حيث فاز المزروعي على صهوة الجواد بوليو كواسيلو، وسجل الثنائي أسرع زمن وهو خمس ساعات و33 دقيقة و21 ثانية (5:33:21)، وهو أسرع بفارق 43 ثانية عن الثنائي الإماراتي صاحب المركز الثاني عيسى سعيد المزروعي على صهوة الجواد الفطينة والذي أنهى السباق في 5:34:04.
وحصل الفارس سلطان معيوف الرميحي من فريق القدرة الملكي البحريني، والذي يرافقه حقتار دو كاريلي، على المركز الثالث على منصة التتويج بزمن قدره 5 ساعات و40 دقيقة و50 ثانية.
سجل سيف المزروعي ثاني أفضل زمن في اللفة الأولى التي امتدت على مسافة 35.5 كيلومتر، وتراجع ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز الخامس في اللفة الثانية التي امتدت على نفس المسافة. ثم تسارع في اللفة الثالثة التي امتدت على مسافة 31 كيلومترًا، مما سمح له باستعادة المركز الثاني في قائمة المتصدرين.
وبعد انطلاقه من الدورة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كيلومتراً، وجد سيف نفسه متأخراً عن مواطنه عيسى المزروعي بخمس ثوان، ولكن بعد أداء قوي، تمكن من ترسيخ تقدمه الخاص والتغلب على مواطنه بسهولة.
وحصلت الإمارات العربية المتحدة أيضاً على لقب بطولة الفرق بعد حصول راشد سعيد الملهوف على المركز الخامس على متن هيراكليس فويلي.
وهنأ الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، الفريق على النجاح، وقال: "أود أن أهنئ القيادة العظيمة لدولتنا، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما وتوجيههما المتواصل الذي ساعد دولة الإمارات العربية المتحدة على الوصول إلى ارتفاعات كبيرة في رياضة القدرة على المستوى الدولي.
إن فوزنا في بطولة الاتحاد الدولي للقدرة للخيول الصغيرة دليلٌ على مهارتنا الاستثنائية وتفانينا الراسخ ومهاراتنا المتميزة في الفروسية. لطالما أظهر فريق الإمارات العربية المتحدة إصرارًا لا يُلين وعزيمةً لا تتزعزع في سعيه نحو النجاح على أعلى المستويات، وبفوزنا بالبطولة للعام الثالث على التوالي، رفعنا سقف التوقعات ووضعنا معيارًا جديدًا للتميز ليتبعه الآخرون.
وأضاف أحمد راشد الكعبي، المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية ورئيس فريق الإمارات: "لقد بذل فريق الإمارات جهودًا حثيثة، وأظهر شجاعةً ووحدةً كبيرتين لتحقيق المجد للوطن. وقد أشرقت روح العمل الجماعي لديهم طوال فترة الحدث، وقد استحقينا هذا الفوز بجدارة. لا يسعني إلا أن أفخر بذلك."