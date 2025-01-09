القبيسي تعود للانتصارات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

ومع ذلك، تغير كل شيء يوم الأربعاء عندما صعدت خطوة بخطوة، متقدمة من المركز السابع إلى الرابع ثم الثالث، قبل أن تحقق أخيراً فوزها الأول بعد أربع سنوات مع دفعة قوية في النهاية على متن "بيكنيك بارك باريسيان دون" التي مكنتها من انتزاع الصدارة من مايد عادل الحوسني الذي شارك دلهيا دي ميروس بألوان اسطبلات السراب للتحمل.