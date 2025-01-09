القبيسي تعود للانتصارات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
واصلت المرأة الإماراتية هيمنتها على مجريات اليوم الثاني من مهرجان ولي عهد دبي للقدرة 2025، حيث فازت ميثاء محمد القبيسي بالمركز الأول في سباق الإسطبلات الخاصة لصالح إسطبلات زعبيل على متن الجواد "بيكنيك بارك باريزيان داون" في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم يوم الأربعاء.
وأنهت القبيسي، برفقة الفرس البالغة من العمر 11 عاماً والتي يدربها محمد أحمد المعري، السباق الذي امتد لمسافة 101 كيلومتراً على أربع حلقات في زمن قدره ثلاث ساعات و26 دقيقة و25 ثانية (3:26:25)، حيث واصل الفائزون أداء مهامهم بمتوسط سرعة بلغ 29.36 كيلومتراً في الساعة.
ويأتي فوز القبيسي بعد يوم واحد من فوز الأرجنتينية ميلينا مينديز بسباق السيدات الافتتاحي لمهرجان إسطبلات M7 للقدرة.
وكانت آخر مرة صعدت فيها القبيسي إلى منصة التتويج في عام 2021 عندما فازت بسباق السيدات في كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 100 كيلومتر. وكان آخر مركز لها في المراكز الثلاثة الأولى هو المركز الثاني في سباق السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة العام الماضي.
ومع ذلك، تغير كل شيء يوم الأربعاء عندما صعدت خطوة بخطوة، متقدمة من المركز السابع إلى الرابع ثم الثالث، قبل أن تحقق أخيراً فوزها الأول بعد أربع سنوات مع دفعة قوية في النهاية على متن "بيكنيك بارك باريسيان دون" التي مكنتها من انتزاع الصدارة من مايد عادل الحوسني الذي شارك دلهيا دي ميروس بألوان اسطبلات السراب للتحمل.
وقد نجح الحوسني في الوصول إلى قمة الترتيب بعد أن بدأ اليوم في المركز الرابع وصعد إلى المركز الثاني خلال الدورة الثانية التي امتدت على مسافة 25 كيلومتراً. ولكن كان عليه أن يكتفي بالمركز الثالث بعد أن سجل 3:30:02 بينما كانت القبيسي وجوادها في قمة الإثارة في الدورة الأخيرة التي امتدت على مسافة 20 كيلومتراً.
وتمكنت ليلى محمد المرزوقي من إسطبلات الكمدة للتحمل من الحفاظ على مركزها خلال الجولة النهائية، وربما كانت سترحب بنجاحها في المركز الثاني، بعد أن بدأت اليوم كمتصدرة للترتيب العام على متن "جولديكا فولي"، ثم تراجعت إلى المركز الثالث أثناء اجتياز المرحلة الثانية من المنافسة. تم تسجيل وقت المرزوقي وفرسها عند 3:26:43.
ويضم مهرجان ولي عهد دبي للقدرة الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أربعة أشواط، بدأت بسباق السيدات يوم الاثنين، ثم تقام منافسات الإسطبلات الخاصة يوم الأربعاء، ثم كأس اليمامة للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً يوم الخميس، فيما تقام المنافسة الرابعة والأخيرة وهي كأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً يوم السبت 11 يناير.